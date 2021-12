Έξοδος Neuville σε δοκιμές – τραυματισμός στον ώμο για τον Wydaeghe

Η Hyundai Motorsport αποκάλυψε πως οι Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe είχαν έξοδο κατά τη διάρκεια των δοκιμών εξέλιξης, που πραγματοποιούνται αυτή την εβδομάδα στην Γαλλία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο βελγικό πλήρωμα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια, οι Neuville και Wydaeghe μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες, που χαρακτηρίστηκαν από ισχυρή χιονόπτωση, επέφεραν προσωρινή παύση των δοκιμών εξέλιξης χθες.

Η σημερινή ήταν η πρώτη ημέρα δοκιμών των Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe με το βελτιωμένο Hyundai i20 N Rally1, οι πρώτες φωτογραφίες του οποίου παρουσιάστηκαν πριν από λίγες ημέρες, αφού ως τώρα ο Βέλγος είχε οδηγήσει μόνο ένα πρωτότυπο, που είχε αρκετές διαφορές από την υπάρχουσα έκδοση.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έξοδο καθαυτή δεν έχουν διαρρεύσει, όμως η Hyundai ανέφερε σε ανακοίνωσή της πως το πλήρωμα είναι “ασφαλές”, αν και ο 29χρονος Βέλγος συνοδηγός δέχθηκε την φροντίδα των γιατρών, για τραυματισμό στον ώμο.

“Οι Thierry Neuville και Martijn Wydaeghe βγήκαν από το δρόμο κατά τη διάρκεια δοκιμών με το i20 N Rally1 σήμερα”, αναφέρει η δημοσίευση στα social media της Hyundai Motorsport.

“Το πλήρωμα είναι ασφαλές και οι τραυματιοφορείς έφτασαν γρήγορα στο σημείο για να αντιμετωπίσουν τον τραυματισμό του Martijn στον ώμο. Το πλήρωμα βρίσκεται καθ’ οδόν για το νοσοκομείο, για περαιτέρω αξιολόγηση”.

Δείτε την ανακοίνωση της Hyundai Motorsport για το συμβάν

⚠️ Test update: @thierryneuville and @MWydaeghe went off the road while testing the i20 N Rally1 today. Crew is safe and parademics arrived on site quickly to treat Martijn’s shoulder injury. The crew is on their way to the hospital for further evaluation. #HMSGOfficial

— hmsgofficial (@HMSGOfficial) December 4, 2021