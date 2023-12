«Race for Glory»: Πρεμιέρα στις 5 Ιανουαρίου στους κινηματογράφους – Δείτε το trailer

Ο ανταγωνισμός μεταξύ της Audi και της Lancia στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ, την εποχή του Group B, μεταφέρεται και στη μεγάλη οθόνη με το φιλμ «Race for Glory» που κάνει πρεμιέρα στις 5 Ιανουαρίου στους κινηματογράφους

Οι κινηματογραφικές ταινίες συχνά είναι εμπνευσμένες από αληθινά γεγονότα. Σκεφτείτε την αντιπαλότητα του Niki Lauda και του James Hunt στο «Rush» ή την ιστορική διαμάχη του Henry Ford II και του Enzo Ferrari στο «Ford vs. Ferrari». Μιλώντας γι αυτό, υπάρχει άλλη μια ταινία που μπορείτε να περιμένετε -ίσως και με ανυπομονησία- την επόμενη χρονιά. Η Lionsgate έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο trailer της ταινίας «Race For Glory: Audi vs Lancia». Όπως υποδηλώνει το όνομα, πρόκειται για μια ένα φίλμ που βασίζεται στην αντιπαλότητα μεταξύ των δύο αυτοκινητοβιομηχανιών στην εποχή του Group B του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ.

Το «Race For Glory: Audi vs. Lancia» σκηνοθετεί ο Stefano Mordini και πρωταγωνιστεί ο Riccardo Scamarcio, στο ρόλο του διευθυντή της ομάδας της Lancia Cesare Fiorio. Στην ταινία πρωταγωνιστεί επίσης ο Volker Bruch στο ρόλο του Walter Röhrl, του θρυλικού Γερμανού οδηγού αγώνων ράλλυ, που κέρδισε τους τίτλους οδηγών στο WRC το 1980 και το 1982. Όσοι έχουν παρακολουθήσει την ταινία «Rush» θα χαρούν να δουν τον Daniel Brühl ξανά στην οθόνη. Αυτή τη φορά, δεν θα υποδυθεί τον Niki Lauda, αλλά θα πρωταγωνιστήσει ως Roland Gumpert, στο ρόλο του Γερμανού μηχανικού που έφερε στην Audi πολλές διακρίσεις.

Το Race For Glory διαδραματίζεται στην γρήγορη και επικίνδυνη εποχή των ράλλυ του Group B: Η ταινία Audi vs. Lancia απεικονίζει τις αντιξοότητες που ξεπέρασε η Lancia για να κατακτήσει τον τίτλο των κατασκευαστών του WRC το 1983 με μόλις δύο βαθμούς διαφορά από την Audi. Το «Race For Glory: Audi vs. Lancia» θα προβάλλεται στις παγκόσμιες αίθουσες, on-demand και ψηφιακά από τις 5 Ιανουαρίου 2024.