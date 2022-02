Ράλλυ Σουηδίας (1η ημέρα): Οριακή μάχη με τον Neuville στην κορυφή (+videos)

Η πρώτη ημέρα του Ράλλυ Σουηδίας είχε εκπληκτική εξέλιξη, με τους Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) να αποκτούν το προβάδισμα στην τελευταία και νυχτερινή, ειδική διαδρομή, διαμορφώνοντας πάντως μικρή διαφορά από τους Kalle Rovanpera-Jonne Halttunen, Elfyn Evans-Scott Martin και Esapekka Lappi-Janne Ferm με τα εργοστασιακά Toyota GR Yaris Rally1.

Συνολικά, η πρώτη ημέρα του Ράλλυ Σουηδίας, που είναι η μεγαλύτερη του δεύτερου γύρου του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ, περιλάμβανε 7 ειδικές διαδρομές μήκους 125,67 αγωνιστικών χιλιομέτρων.

Σε αμιγώς χειμερινές συνθήκες, αφού το πολύ χιόνι και τα μεγάλα snowbanks θύμισαν σουηδικά ράλλυ προηγούμενων δεκαετιών, τα πληρώματα των Toyota και Hyundai έδωσαν μάχη μέχρις εσχάτων, με τη διαχείριση των ελαστικών να αναδεικνύεται σε κλειδί.

Ενδεικτικό του έντονου συναγωνισμού είναι το γεγονός ότι η πρώτη θέση άλλαξε χέρια 5 φορές, ενώ ισάριθμα διαφορετικά πληρώματα πέτυχαν ταχύτερο χρόνο σε ειδική διαδρομή.

Θετικό για την εξέλιξη του αγώνα, είναι το γεγονός ότι τα Hyundai i20 N Rally1 παρουσιάζονται ανταγωνιστικά απέναντι στα Toyota GR Yaris Rally1.

Δυστυχώς, δε μπορούμε να πούμε το ίδιο για τα Ford Puma Rally1, χωρίς να παραγωνρίζουμε πως οι οδηγοί της M-Sport, πλην του Breen, υπολείπονται σε εμπειρία στις ειδικές διαδρομές της Σουηδίας.

Κατά το πρωινό loop, που αποτελούνταν από 3 ειδικές διαδρομές, φάνηκε πως η σειρά εκκίνησης δεν έπαιζε καθοριστικό ρόλο. Το “καθάρισμα” της αγωνιστικής γραμμής υφίστατο, όμως όχι σε τέτοιο βαθμό που να αποτελεί ανασχετικό παράγοντα.

Αυτό, έφερε τους Kalle Rovanpera-Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) προσωρινά στην κορυφή μετά από 3 ειδικές διαδρομές, ενώ ακριβώς πίσω τους βρίσκονταν οι Oliver Solberg-Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1), στο πιο νεανικό 1-2 του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ.

Όπως σωστά επισήμανε στο μεσημεριανό σέρβις ο ίδιος ο Rovanpera, η συνέχεια δεν ήταν εύκολη, καθώς τα περάσματα όλων των αγωνιστικών αυτοκινήτων συν των Ιστορικών που συμμετέχουν σε πλαίσιο εθνικού πρωταθλήματος, δημιούργησε αυλάκια και άλλαξε άρδην την εικόνα του οδοστρώματος.

Το δεύτερο πέρασμα από τις 3 ειδικές διαδρομές, καθώς και η μικρού μήκους διαδρομή στην Umea, απαιτούσαν εμπειρία τόσο στο “άνοιγμα” της αγωνιστικής γραμμής όσο και στη διαχείριση των ελαστικών.

Ο βασικός λόγος ήταν πως σε αρκετά σημεία υπήρχε χώμα μαζί με πάγο, προκαλώντας υπέρμετρη φθορά στα ελαστικά, καθένα εκ των οποίων διαθέτει 384 καρφιά από βολφράμιο, τα οποία εξέχουν κατά 7 χιλιοστά από τη γόμα.

Σε αυτό το “παιχνίδι”, καλύτεροι αποδείχθηκαν οι Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe, με το υβριδικό Hyundai i20 N Rally1.

Οι Βέλγοι βρίσκονταν εξαρχής στη μάχη της νίκης, παρά τη δυσκολία στο πρωινό loop. Στη δεύτερη ειδική διαδρομή της ημέρας, είχαν μικρή έξοδο σε snowbank και ταυτόχρονα, αντιμετώπισαν πρόβλημα στην μπαταρία του αυτοκινήτου.

Η συγκεκριμένη ειδική διαδρομή διακόπηκε λόγω εξόδου των Craig Breen-Paul Nagle, για την οποία θα διαβάσετε παρακάτω, γεγονός που ευνόησε, πως ο ίδιος παραδέχθηκε, τον Neuville.

Στην απλή διαδρομή, ο 33χρονος, επισκεύασε το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με την μπαταρία και τα ηλεκτρικά, οδηγός επιδεικνύοντας ξανά το γνωστό μαχητικό του πνεύμα και τις μηχανικές του ικανότητες.

Το απόγευμα, οι Neuville-Wydaeghe “σημάδεψαν” τις δύο τελευταίες ειδικές διαδρομές, που διεξήχθηκαν υπό το φως των νυχτερινών προβολέων. Πράγματι, η τακτική τους απέδωσε, με τον Βέλγο να επιδεικνύει την κλάση του, σημειώνοντας έναν ταχύτερο χρόνο και στην τελευταία ειδική διαδρομή να τίθεται επικεφαλής, ολοκληρώνοντας ιδανικά την πρώτη ημέρα.

Πάντως, η υπόθεση-νίκη όχι απλά δεν έχει κριθεί, αλλά παραμένει ιδιαίτερα αμφίρροπη, αφού τα 4 πρώτα πληρώματα χωρίζονται από 8,8”.

Στη δεύτερη θέση, με διαφορά μόλις 4,3” από το πλήρωμα της Hyundai, βρίσκονται οι Kalle Rovanpera-Jonne Halttunen, που πέτυχαν δύο ταχύτερους χρόνους σήμερα.

Αν και το προβάδισμά του ως τα μισά της ημέρας ξεπερνούσε τα 10”, ο νικητής του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις έχασε χρόνο στο δεύτερο πέρασμα, αφού χρειάστηκε να “χαράξει” την αγωνιστική γραμμή, γεγονός που ευνοούσε τα πληρώματα που ακολουθούσαν.

Το έργο του Rovanpera ήταν ακόμη πιο δύσκολο, αν σκεφτούμε πως έφθειρε περισσότερο τα ελαστικά του, ωστόσο και αυτό είναι μέρος της εκμάθησης, καθώς ο Φινλανδός βρέθηκε για πρώτη φορά, να ξεκινά πρώτος στις ειδικές διαδρομές.

Πάντως, δεν πανικοβλήθηκε και χωρίς να διαπράξει ιδιαίτερα λάθη, παραμένει στη διεκδίκηση της νίκης, η οποία θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση αύριο.

Τρίτοι, αν και μπορούν να θεωρηθούν ως οι “χαμένοι” της τελευταίας ειδικής διαδρομής, ολοκλήρωσαν την ημέρα οι Elfyn Evans-Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1).

Ο Ουαλός δεν είχε αυτοπεποίθηση το πρωί, δηλώνοντας πως δυσκολεύεται με το εμπρός μέρος του αυτοκινήτου του. Έπειτα, όταν η πρόσφυση είχε βελτιωθεί καθώς ξεκινούσε 5ος στο δρόμο, αύξησε το ρυθμό του.

Με εξαιρετική οδήγηση και έναν ταχύτερο χρόνο στην εναρκτήρια ειδική διαδρομή του δεύτερου loop τέθηκε επικεφαλής. Στη συνέχεια προσπάθησε να διαχειριστεί τα ελαστικά του όμως δεν τα κατάφερε, με αποκορύφωμα την τελευταία ειδική διαδρομή, όπου έχασε 9,1” σε 5,53 χιλιόμετρα και δύο θέσεις στη Γενική κατάταξη.

Ακόμη και έτσι, ο Evans βρίσκεται εντός διεκδίκησης της νίκης, αφού απέχει 7,4” από τον πρωτοπόρο Neuville και 3,1” από τον Rovanpera.

Εντός μάχης, μόλις 1,4” πιο πίσω, βρίσκονται και οι Esapekka Lappi-Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1). Στον πρώτο τους φετινό αγώνα και την “δεύτερη πρεμιέρα” με την Toyota, οι Φινλανδοί πιστοποίησαν την ποιότητά τους, ιδιαίτερα με τον ταχύτερο χρόνο στη δεύτερη ειδική διαδρομή, που τους χάρισε προσωρινά το προβάδισμα.

Στη συνέχεια υποχώρησαν, ιδιαίτερα όταν έσβησε ο κινητήρας στο αυτοκίνητο του Lappi που στοίχισε περίπου 10 δευτερόλεπτα.

Στο φινάλε της ημέρας, όπως και οι Evans-Martin, δεν κατάφεραν να διαχειριστούν με τον βέλτιστο τρόπο τα ελαστικά τους, που ουσιαστικά είχαν “λιώσει”, χάνοντας επίσης 9”.

Έτσι, οι Φινλανδοί βρίσκονται στην 4η θέση, με διαφορά 8,8” από την κορυφή, οπότε κανείς δεν πρέπει να τους διαγράψει ενόψει της αυριανής ημέρας.

Πέραν των προαναφερθέντων, ακόμη ένα πλήρωμα βρισκόταν στη διεκδίκηση της νίκης, όμως για ακόμη μια φορά στάθηκε άτυχο. Ο λόγος… φυσικά, για τους Ott Tanak-Martin Jarveoja, οι οποίοι ξεκίνησαν εξαιρετικά, πετυχαίνοντας τον ταχύτερο χρόνο στην εναρκτήρια ειδική διαδρομή και παίρνοντας προβάδισμα.

Εν συνεχεία παρέμειναν κοντά στην κορυφή, με αποκορύφωμα το δεύτερο ταχύτερο χρόνο τους, δύο ειδικές διαδρομές πριν από το τέλος της ημέρας, που τους έφερε μόλις 1,1” πίσω από τους πρωτοπόρους σε εκείνο το σημείο, Evans-Martin.

Εντυπωσιακό onboard των Ott Tanak και Martin Jarveoja

Όμως, στον τερματισμό της ειδικής διαδρομής και παρά τον ταχύτερο χρόνο, ο Tanak ανέφερε πρόβλημα στο υβριδικό κιτ, το οποίο δημιουργήθηκε έπειτα από αναπήδηση περίπου 10 χιλιόμετρα πριν από την ολοκλήρωση του δεύτερου περάσματος από τη μεγαλύτερη ειδική διαδρομή του αγώνα (Kamsjön – 27,81 χλμ.).

Λίγο αργότερα, οι Εσθονοί εγκατέλειψαν πριν εισέλθουν στην επόμενη διαδρομή, με την Hyundai να ανακοινώνει πως η ένδειξη του υβριδικού κιτ έγινε κόκκινη, οπότε για λόγους ασφαλείας, βάσει των κανονισμών, αναγκάστηκε να ζητήσει από το πλήρωμά της να σταματήσει για σήμερα.

Δείτε το tweet της Hyundai

#WRC ⚠️ Unfortunately, an issue with the hybrid kit triggered the red light on car #8 and by FIA regulations, and as a safety precaution, we will have to retire @otttanak‘s car for today. We will investigate the issue once the car is back in service.#HMSGOfficial #RallySweden pic.twitter.com/gpQeuNFDA9

— hmsgofficial (@HMSGOfficial) February 25, 2022