WRC – Ράλλυ Ισπανίας – 2η Ημέρα: Ασφάλτινο ρεσιτάλ από Ogier

Ο Γάλλος πολυπρωταθλητής, ευνοούμενος ελαφρά από την σειρά εκκίνησης, έβαλε πλώρη για την νίκη, έχοντας ρυθμό καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας και διεύρυνε σταδιακά την διαφορά του από τον Kalle Rovanpera. Ο Φινλανδός φετινός πρωταθλητής αντιμετώπισε πρόβλημα με κάποια ρύθμιση στην προτελεταία ειδική και στην τελευταία ειδική της ημέρας, έχασε την δεύτερη θέση από τον Thierry Neuville. Ο Βέλγος έκανε ακόμα μια ανάκαμψη, κερδίζοντας την πιο δύσκολη από ότι φαινόταν SS15, την Salou, παρά το ότι προς το τέλος της ημέρας έχασε ρυθμό.

Οι Ott Tanak και Dani Sordo κατέλαβαν την τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα. Ο Εσθονός κατάφερε να κρατήσει σταθερή την απόσταση από την κορυφή, που πλέον βρίσκεται στα 36.6 δευτερόλεπτα. Ο Sordo από την άλλη έκανε και άλλα βήματα πίσω, κερδίζοντας όμως αναπάντεχα την SS14 και παίρνοντας μια ανάσα οκτώ δευτερολέπτων από τον Eflyn Evans. Ο Ουαλός βρίσκεται πλέον 15 δευτερόλεπτα πίσω από τον ντόπιο ήρωα, δηλώνοντας στο τέλος της ημέρας ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στο Yaris και ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο.

Πιο πίσω, ο Craig Breen ήταν το γρηγορότερο Puma στην έβδομη θέση, με τον Ιρλανδό να πιέζει, αλλά να μην έχει το πακέτο για να στοχεύσει για κάτι καλύτερο στην άσφαλτο. Ο Takamoto Katsuta βρέθηκε όγδοος, με μια καλή επίδοση στην τελευταία ειδική να τον βλέπει ελάχιστα πιο κοντά στον Breen. Τα Puma των Adrien Fourmaux και Pierre-Louis Loubet ολοκλήρωσαν την κατάταξη του WRC, με τον Jourdan Σερδερίδη στην 27η θέση.

Η 11η ειδική διακόπηκε για αρκετή ώρα με κόκκινη σημαία, καθώς ο Gus Greensmith είχε έξοδο. Συγκρουόμενος με τις προστατευτικές μπαριέρες στην άκρη του δρόμου, προκάλεσε μεγάλη ζημιά στο μπροστινό αριστερό μέρος του Puma Rally1 του και σκόρπισε πολλά συντρίμμια στον δρόμο. Ευτυχώς ο ίδιος και ο Jonas Andersson δεν τραυματίστηκαν ούτε στο ελάχιστο και εγκατέλειψαν από το υπόλοιπο της ημέρας.

Game over for @GreensmithGus ❌ Crew OK but stage red-flagged.#RallyRACC | #WRC | #WRCLive

— WRC – FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 22, 2022