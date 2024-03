WRC: Sebastien Ogier ή Kalle Rovanpera στο Ράλλυ Κροατίας για την Toyota;

Η Toyota ανακοίνωσε ποιος από τους δύο Παγκόσμιους Πρωταθλητές της θα βρεθεί πίσω από το τιμόνι του τρίτου GR Yaris Rally 1 στo ασφάλτινο Ράλλυ Κροατίας, τέταρτο κατά σειρά γύρο της σεζόν 2014 στο WRC, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 18 έως και τις 21 Απριλίου.

Και αυτός δεν είναι άλλος από τον Sebastien Ogier, ο οποίος θα έχει και πάλι στο πλευρό του τον Vincent Landais, πλαισιώνοντας τους Elfyn Evans και Takamoto Katsuta.

Before we go on Safari, it’s time to present our line-up for the following event in Croatia 🇭🇷@SebOgier & @vinzzlandais will take on April’s asphalt challenge 👊#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #CroatiaRally pic.twitter.com/Wz9cXga0gX

— TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) March 21, 2024