ΕΜΑ ΑΕ: Νέα αντιπροσωπεία – Trazano ελαστικά

Διανομέας των ελαστικών TRAZANO στην Ελληνική αγορά, η ΕΜΑ Α.Ε., από τον Οκτώβριο 2022.

Τα υψηλής ποιότητας ελαστικά TRAZANO, για επιβατικά, SUV, 4x4 και Van, θα διαθέτει από τον Οκτώβριο του 2022, στην Ελληνική αγορά, η εταιρεία ΕΜΑ Α.Ε., μέσω του εμπορικού δικτύου αντιπροσώπων της.

Η TRAZANO αποτελεί μια εξαιρετική, παγκοσμίως, μάρκα ελαστικών, που ανήκει στον Κινεζικό Όμιλο Zhongce Rubber Group Co. Ltd. Με ίδρυση το 1958 και έδρα την πόλη Hangzhou (Χαντζό), το Group ελαστικών Zhongce (Τσόνγκσου), αποτελεί τον Νο. 1 κατασκευαστή ελαστικών στην Κίνα και τον Νο. 8 κατασκευαστή ελαστικών, παγκοσμίως, για το 2021, σύμφωνα με την κατάταξη Top 75 του Tire Business. To Group Zhongce δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 160 χώρες και το 2021, παρουσίασε πωλήσεις, ύψους 4,528$ δις δολαρίων. Το Group παράγει ελαστικά για φορτηγά, επιβατικά, 4X4, μοτοσικλέτες, ποδήλατα, αγροτικά, βιομηχανικά οχήματα και ATV.

Με αξίες την υψηλή ποιότητα, την ασφάλεια και την άνεση και κύριο συγκριτικό πλεονέκτημα τις πολύ ανταγωνιστικές τιμές, τα ελαστικά TRAZANO, συγκεντρώνουν την επαγγελματική εμπειρία μηχανικών και τεχνικών, που γνωρίζουν πώς να ανταποκρίνονται στις παγκόσμιες ανάγκες της αγοράς ελαστικών. O Όμιλος Zhongce επενδύει μεγάλα ποσά στο τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης, γεγονός που θέτει το brand TRAZANO σε υψηλή θέση. Ο Όμιλος έχει, επίσης, επενδύσει σε κορυφαίο εξοπλισμό παραγωγής και δοκιμών, ώστε, από τη σχεδίαση των ελαστικών, έως και τη διαμόρφωση του πέλματος, τα ελαστικά TRAZANO να έχουν εξαιρετικές επιδόσεις και παράλληλα, να συμβάλλουν σε μια υπεύθυνη πολιτική, απέναντι στο Περιβάλλον και τον Άνθρωπο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΜΑ A.E, κ. Θανάσης Τσούκας, δήλωσε σχετικά: «Πάντα αφοσιωμένοι στη διάθεση καινοτόμων προϊόντων, αλλά και στο να αφουγκραζόμαστε τον παλμό της αγοράς, στην ΕΜΑ Α.Ε., αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι διανύουμε μια ιδιαίτερη περίοδο οικονομικής έντασης, που συμπιέζει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Έτσι, υπεύθυνα και με μακρόπνοο επιχειρηματικό όραμα, αποφασίσαμε, παράλληλα με τις υπάρχουσες, πολύ επιτυχημένες γερμανικές μας μάρκες, να επεκτείνουμε το χαρτοφυλάκιό μας και να διαθέσουμε στην ελληνική αγορά, τα ελαστικά TRAZANO. Ένα σημαντικό brand ελαστικών, που συνδυάζει υψηλή ποιότητα, τεχνολογία, διεθνή αναγνώριση και πολύ ανταγωνιστικές τιμές! Η νέα επιχειρηματική μας κίνηση, αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον μας για τους συνεργάτες μας αλλά και τον σύγχρονο καταναλωτή ελαστικών, καθώς, μέσα από ένα διευρυμένο, πλέον, portfolio προσφέρουμε ένα περαιτέρω ολοκληρωμένο πακέτο επιλογών, για κάθε προτίμηση και οικονομική δυνατότητα».

Σημει’ωνεται ότι, από το 1998, η EMA AE διαθέτει και διανέμει ανελλιπώς, στην Ελληνική αγορά, τα ελαστικά Continental, Uniroyal, Barum, Viking και GENERAL TIRE.