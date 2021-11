H νέα Mercedes EQB στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

Η νέα αμιγώς ηλεκτρική Mercedes EQB ετοιμάζεται να ξεκινήσει την εμπορική της σταδιοδρομία και στη χώρα μας, σε δύο εκδόσεις ισχύος.

Μετά την EQA, η νέα Mercedes EQB αποτελεί το δεύτερο πλήρως ηλεκτρικό κόμπακτ αυτοκίνητο της Mercedes-EQ. Ταυτόχρονα, θα είναι και το πρώτο αμιγώς ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο παραγωγής από το εργοστάσιο Kecskemét στην Ουγγαρία.

Η EQB ερμηνεύει τη σχεδιαστική γραμμή της «προοδευτικής πολυτέλειας» της Mercedes-EQ με ιδιαίτερο, θα έλεγε κανείς, χαρακτήρα ξεχωρίζοντας στο εμπρός μέρος για τη μαύρη μάσκα «black panel» με το αστέρι στο κέντρο. Άλλο ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της σχεδίασης των εξολοκλήρου ηλεκτρικών οχημάτων Mercedes-EQ είναι η ενιαία φωτεινή λωρίδα LED μπροστά και πίσω.

Το ηλεκτρικό μοντέλο του Γερμανού κατασκευαστή προτάσσει επίσης έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό συντελεστή οπισθέλκουσας (0,28) διαθέτοντας την ίδια στιγμή μια μετωπική επιφάνεια της τάξης των 2,53 τ.μ.

Η Mercedes EQB είναι ένα EV με μήκος 4.684 χλστ. και ύψος πάνω από 1,8 μ. προσφέροντας γενναιόδωρους χώρους, χάρη το μακρύ μεταξόνιο των 2.829 χλστ. που δανείζεται από την GLB. Η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ, για παράδειγμα, κυμαίνεται από 495 έως 1.710 για την 5θεσια έκδοση ή από 465 έως 1.620 λίτρα για την 7θέσια. Οι πλάτες των καθισμάτων στη δεύτερη σειρά διαθέτουν ρύθμιση της κλίσης σε διάφορες θέσεις ως βασικό εξοπλισμό, ενώ προαιρετικά αυτή η σειρά μπορεί να μετακινείται και κατά το διαμήκη άξονα του οχήματος σε μια διαδρομή μήκους 14 εκατοστών.

Στη χώρα μας, σε πρώτη φάση, η νέα Mercedes EQB θα είναι διαθέσιμη σε τετρακίνητες εκδόσεις με την ονομασία «300 4Matic» και «350 4Matic». Αμφότερες παίρνουν κίνηση από έναν ασύγχρονο (ASM) και σύγχρονο (PSM) ηλεκτροκινητήρα αποδίδοντας συνδυαστικά 168 και 215 kW, δηλαδή 228 και 292 ίππους. Με τη μέγιστη ροπή να φτάνει αντίστοιχα τα 390 και 520 Nm, οι δύο εκδόσεις είναι σε θέση να επιταχύνουν από στάση έως τα πρώτα χλμ./ώρα σε χρόνο 8,0 και 6,2 δλ., επιτυγχάνοντας την ίδια τελική ταχύτητα, που για την περίσταση περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 160 χλμ./ώρα.

Και οι δύο εκδόσεις τροφοδοτούνται από μια μπαταρία με χωρητικότητα 66,5 kWh που εξασφαλίζουν αυτονομία, βάσει του πρωτοκόλλου WLTP, που φτάνε τα 419 χλμ. Όσον αφορά τη φόρτιση, στο σπίτι και σε δημόσιους σταθμούς φόρτισης, η Mercedes EQB μπορεί να φορτίζεται εύκολα με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) έως 11 kW χρησιμοποιώντας τον φορτιστή αυτοκινήτου. Σε σταθμούς ταχείας φόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC), ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης (State of Charge, SoC ) και τη θερμοκρασία της μπαταρίας υψηλής τάσης, η Mercedes EQB φορτίζει με μέγιστη ισχύ έως 100 kW. Ο χρόνος φόρτισης σε αυτή την περίπτωση είναι περίπου 30 λεπτά για το «γέμισμα» από 10% σε 80%. Και μετά από μόλις 15 λεπτά, η ηλεκτρική ενέργεια αρκεί για τη διάνυση 150 χλμ.

Μέσω του Mercedes Me Charge, οι οδηγοί μπορούν να χρησιμοποιούν ένα από τα πιο εκτεταμένα δίκτυα φόρτισης στον κόσμο, το οποίο περιλαμβάνει σήμερα περισσότερους από 600.000 σταθμούς φόρτισης AC και DC σε 31 χώρες. Στην Ελλάδα το δίκτυο φόρτισης μέσω του Mercedes me Charge απαριθμεί περισσότερους από 160 δημόσιους σταθμούς φόρτισης σε όλη την επικράτεια, με την υπηρεσία να περιλαμβάνεται για ένα έτος.

Οι τιμές της νέας Mercedes EQB στην Ελλάδα

Μοντέλο Τιμή χωρίς επιδότηση Τιμή με την επιδότηση «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ» EQΒ 300 4MATIC 61.850,00 € 55.850,00 € EQΒ 350 4MATIC 64.250,00 € —

Ο εξοπλισμός της νέας Mercedes EQB στην Ελλάδα

Εξωτερικό: Ράγες οροφής αλουμινίου / Διακοσμητική λωρίδα παραθύρων σε χρώμιο / Μπροστινές δαγκάνες φρένων με λογότυπο Mercedes-Benz / Ζάντες αλουμινίου 18″

Εσωτερικό: Οσφυϊκή στήριξη 4 σημείων / Εσωτερική επένδυση οροφής από μαύρο ύφασμα / Πρίζα στον χώρο φόρτωσης / Πίσω υποβραχιόνιο / Αναδιπλούμενες πλάτες πίσω καθισμάτων (20 – 40 – 20) / Ατμοσφαιρικός φωτισμός / Πίσω καθίσματα με δυνατότητα μετακίνησης της βάσης εμπρός-πίσω

Τεχνικός εξοπλισμός και συστήματα: Ενεργή υποβοήθηση πέδησης / Ενεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας / Adaptive High Beam Assist / Πλοήγηση μέσω σκληρού δίσκου / Προεγκατάστασηγια Live Traffic Information / Attention Assist / Cruise control / Dynamic Select με προγράμματα οδήγησης Comfort, Sport, Individual και Eco / Ηλεκτρικό φρένο στάθμευσης με λειτoυργία Hold και Hill Start Assist / Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Ευστάθειας / Φρένο αποφυγής πολλαπλής σύγκρουσης / Αισθητήρες βροχής / Κάμερα οπισθοπορείας / Σύστημα υποβοήθησης τήρησης ορίων ταχύτητας / Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών / Μπροστινοί αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού και αερόσακος γονάτων οδηγού / Αερόσακοι παραθύρων / Σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης Mercedes-Benz / Σύστημα πολυμέσων MBUX με δυο οθόνες 7,25 ιντσών / Διευρυμένες λειτουργίες MBUX με φωνητική ενεργοποίηση «Hey Mercedes» / Προβολείς LED High Performance με ενσωματωμένα φώτα ημέρας LED / Αυτόματο σύστημα κλιματισμού THERMΟΤRONIC / Πακέτο χώρου φόρτωσης / Πίσω καπό EASY-PACK / Σύστημα φόρτισης με εναλλασσόμενο ρεύμα 11kW / Σύστημα φόρτισης με συνεχές ρεύμα 100 kW / Υπηρεσίες Remote και υπηρεσίες φόρτισης Plus (1 έτος Mercedes Me Charge δωρεάν) / Θύρα USB-C στην αποθηκευτική θήκη και 1 θύρα USB C στο πίσω μέρος της κεντρικής κονσόλας / Καλώδιο φόρτισης για οικιακές πρίζες (schuko) / Καλώδιο φόρτισης για δημόσιους σταθμούς φόρτισης & wallbox