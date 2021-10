Oι τιμές του νέου Volkswagen Polo στην Ελλάδα

Το νέο Volkswagen Polo, με σύγχρονη τεχνολογία, ριζικά ανανεωμένο και με δυναμικό design ξεκινά την εμπορική του σταδιοδρομία στην Ελλάδα.

Η Volkswagen ανανέωσε το Polo, ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της αυτοκινητοβιομηχανίας και παγκόσμιο best-seller της εταιρείας. Το νέο supermini, με δυναμικό design και αψεγάδιαστη ποιότητα κατασκευής, τοποθετείται στην κορυφή της κατηγορίας, εξοπλισμένο με τις πιο προηγμένες τεχνολογίες. Για πρώτη φορά διαθέτει το Digital Cockpit, συνδυασμό ψηφιακού πίνακα οργάνων και οθόνης αφής για το σύστημα Infotainment, σε μία ενιαία μονάδα, που μάλιστα ανήκει στον βασικό εξοπλισμό και συνδυάζεται με ένα επανασχεδιασμένο πολυλειτουργικό τιμόνι και συστήματα ενημέρωσης/ψυχαγωγίας νέας γενιάς.

Το μοντέλο διατίθεται με προβολείς IQ.LIGHT LED matrix ενώ στάνταρ είναι τα φωτιστικά σώματα LED εμπρός-πίσω. Σε ένα κρεσέντο τεχνολογικής υπεροχής, για πρώτη φορά μοντέλο της κατηγορίας εξοπλίζεται με σύστημα υποβοήθησης οδηγού όπως το IQ.DRIVE Travel Assist, εξασφαλίζοντας αυτόνομη οδήγηση «Επιπέδου 2», για ταχύτητες έως και 210 χλμ./ώρα. Το νέο Polo είναι άμεσα διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, με τις προτεινόμενες τιμές λιανικής να ξεκινούν από 17.750€, στην έκδοση 1.0 MPI EVO 80 PS Polo.

Το μήκος του νέου Polo είναι 4.074 χιλ., το πλάτος 1.751 χιλ. και το ύψος 1.451 χιλ. ενώ το μεγάλο μεταξόνιο των 2.552 χιλ. εξασφαλίζει γενναιόδωρους εσωτερικούς χώρους και όγκο αποσκευών 351 λίτρων, έναν από τους μεγαλύτερους στην κατηγορία του. Νέες σχεδιαστικές πινελιές τόσο μπροστά όσο και πίσω, για παράδειγμα σε μάσκα και προφυλακτήρες, σε συνδυασμό με στάνταρ τεχνολογία φωτισμού LED, χαρίζουν στο μοντέλο δυναμισμό και προσωπικότητα. Για πρώτη φορά στο Polo μία λωρίδα LED διατρέχει τη μάσκα του ψυγείου ενώ τα πίσω φωτιστικά σώματα LED έχουν νέο, τρισδιάστατο σχεδιασμό, δυναμικά φλας και ειδικό εφέ κατά το φρενάρισμα.

Στο εσωτερικό, ακολουθείται η φιλοσοφία του οριζόντιου σχεδιασμού, που χαρίζει αίσθηση πλάτους και ευρυχωρίας. Στον βασικό εξοπλισμό ανήκει το Digital Cockpit, συνδυασμός του ψηφιακού πίνακα οργάνων – 8,0 ή 10,25 ιντσών – και της οθόνης αφής για τον χειρισμό του συστήματος Infotainment, σε μία ενιαία, ιδιαίτερα εργονομική μονάδα.

Το νέο Polo είναι διαθέσιμο με αυτόματο κλιματισμό Climatronic και με μια επιλογή από τέσσερα διαφορετικά συστήματα Infotainment, με μέγεθος έγχρωμης οθόνης αφής από 6,5 έως 9,2 ίντσες, με τα δύο κορυφαία να είναι τεχνολογίας Modular Infotainment Matrix τρίτης γενιάς (MIB3). Η λειτουργία πλοήγησης ενεργοποιείται και αναδρομικά (functions on demand). Περιλαμβάνονται διαδικτυακές υπηρεσίες We Connect και We Connect Plus, υπηρεσίες streaming, όπως το Apple Music καθώς και ενσωμάτωση εφαρμογών μέσω του App-Connect Wireless για το Apple CarPlay και το Android Auto, φωτιζόμενες θύρες USB-C και μια θήκη για προαιρετική επαγωγική φόρτιση smartphone.

Το νέο Polo είναι προσθιοκίνητο και στο λανσάρισμα, προσφέρεται με επιλογή από τέσσερις κινητήρες, βενζίνης ή φυσικού αερίου, όλοι τρικύλινδροι, χωρητικότητας 999 κ.εκ., εξοπλισμένοι με turbo – με εξαίρεση τον πιο μικρό. Η ισχύς τους από 80 PS με τον πιο ισχυρό στα 110 PS ενώ διαθέσιμα κιβώτια ταχυτήτων 5 σχέσεων (χειροκίνητο) ή αυτόματο 7-τάχυτο DSG.

Το νέο Polo συνεχίζει να βασίζεται στην υπερσύγχρονη αρθρωτή εγκάρσια πλατφόρμα (MQB) και πιο συγκεκριμένα στην MQB A0, βελτιστοποιημένη για compact μοντέλα εξασφαλίζοντας εξαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά ενώ παράλληλα επιτρέπει την υιοθέτηση των πλέον σύγχρονων καινοτόμων τεχνολογιών ασφάλειας και άνεσης. Ανάμεσά τους πληθώρα προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού με την ονομασία-ομπρέλα IQ.DRIVE, που εξασφαλίζουν κορυφαία ενεργητική ασφάλεια και άνεση στην οδήγηση. Διαθέσιμα, εκτός του IQ.DRIVE Travel Assist που περιλαμβάνει τα Adaptive Cruise Control (διαμήκη καθοδήγηση) και Lane Assist (πλευρική καθοδήγηση) και τα Lane Assist, Side Assist, Rear Traffic Alert, Front Assist, City Emergency Braking, Park Assist και άλλα, πολλά από αυτά στον βασικό εξοπλισμό.

Το νέο Polo θα διατίθεται αρχικά σε 3 πλούσια επίπεδα εξοπλισμού, Polo, Life & Style, ενώ πολύ σύντομα θα είναι διαθέσιμη και η κορυφαία έκδοση GTI. Ήδη από την εισαγωγική έκδοση, το νέο μοντέλο είναι ένα ολοκληρωμένο αυτοκίνητο, διαθέτοντας μεταξύ άλλων προβολείς LED, πίσω φώτα τεχνολογίας LED, Digital Cockpit – ψηφιακό πίνακα οργάνων με επιλογές διαμόρφωσης (έγχρωμη οθόνη 8”), πολυλειτουργικό τιμόνι, κεντρικό αερόσακο ανάμεσα στα καθίσματα οδηγού – συνοδηγού, σύστημα πολυμέσων “Composition” με οθόνη αφής 6,5” και Bluetooth, εφαρμογές App-Connect, Front Assist, Lane Assist κ.ά.

Οι προτεινόμενες τιμές λιανικής ξεκινούν από 17.750 ευρώ, για την έκδοση 1.0 MPI EVO 80 PS Polo. Αναλυτικά, εκδόσεις και προτεινόμενες τιμές λιανικής στο λανσάρισμα, στον πίνακα που ακολουθεί.

1.0 MPI EVO 80 PS Polo 17.750 ευρώ

1.0 TSI 95 PS Life 19.250 ευρώ

1.0 TSI 110 PS DSG7 Style 23.900 ευρώ

1.0 TGI 90 PS Life 20.400 ευρώ