Το νέο Peugeot 408 στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει;

Γνωστές έγιναν οι τιμές του νέου Peugeot 408, το οποίο είναι διαθέσιμο στη χώρα μας σε τρία επίπεδα εξοπλισμού και τρία συστήματα μετάδοσης κίνησης, ένα βενζινοκίνητο και δύο plug-in hybrid.

Με μήκος 4.690 χλστ., πλάτος 1.859 χλστ. και χάρη στο μακρύ μεταξόνιο των 2.787 χλστ. που επέτρεψε η πλατφόρμα EMP2 (Efficient Modular Platform) στην οποία βασίζεται, το νέο Peugeot 408 διαθέτει μια καμπίνα αρκετά ευρύχωρη και για τους πίσω επιβάτες, με 188 χλστ. χώρο για τα πόδια.

Συνδυαστικά, το πορτμπαγκάζ έχει όγκο 536 λίτρων, ο οποίος μπορεί να αυξηθεί στα 1.611 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Ως προς την ειδοποιό διαφορά του από τα SUV, εδώ το ύψος ανέρχεται σε μόλις 1,48 μέτρα.

Για το εσωτερικό έχει επιλεγεί η τελευταία γενιά του i-Cockpit της Peugeot με το μικρής διαμέτρου τιμόνι και τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες συνδεσιμότητας που εφαρμόζει η εταιρεία.

Από πλευράς κινητήρων, η γκάμα περιλαμβάνει δύο plug-in υβριδικές εκδόσεις με 180 και 225 ίππους (σ.σ.: με ηλεκτροκινητήρα 110 ίππων και θερμικό κινητήρα 1,6 λίτρων με «μεμονωμένη» ισχύ 150 και 180 ίππων αντίστοιχα) και μια βενζινοκίνητη με σημείο αναφοράς τον γνωστό PureTech κινητήρα 1,2 λίτρων, με απόδοση 130 ίππων.

Και οι τρεις εκδοχές συνδυάζονται με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 8 σχέσεων, ενώ λίγους μήνες μετά το αρχικό λανσάρισμα του μοντέλου θα ακολουθήσει και μια πλήρως ηλεκτρική έκδοση.

Στη χώρα μας το νέο Peugeot 408 είναι διαθέσιμο στις εκδόσεις εξοπλισμού Allure, Allure Plus καθώς και στην κορυφαία GT.

Δείτε αναλυτικά τον τιμοκατάλογο του νέου Peugeot 408:

408 1.2 Pure Tech 130 Allure: 39.900€

408 1.2 Pure Tech 130 Allure Plus: 42.500€

408 1.2 Pure Tech 130 GT: 46.500€

408 Hybrid 180 Allure: 46.900€

408 Hybrid 180 Allure Plus: 49.500€

408 Hybrid 180 GT: 51.800€

408 Hybrid 225 Allure Plus: 52.000€

408 Hybrid 180 GT: 55.000€