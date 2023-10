Ελληνική αγορά: Φουλ του άσου

Από τον Σ.Χ.: Ο φίλος μου ο Διονύσης και άλλοι σημαντικοί.

Αγορά αυτοκινήτου, και σε αυτό το τρελό ράλλυ κάποιοι ξεχωρίζουν, άφησαν το στίγμα τους και συνεχίζουν…

Σε πρώτο πρόσωπο, «την άκουσα» με το «αντίο, Φίλε» του Διονύση Μπατιστάτου. Θα σχολιαστεί ότι πήρα το μήνυμα, αφού είμαστε σχεδόν συνομήλικοι. Καμία σχέση, άλλωστε τα περί απόσυρσης τα εισπράττεις πλέον καθημερινά και με διάφορους τρόπους.

Σημαντικό ότι η ελληνική αγορά χάνει έναν λαμπερό άσο, επιτομή του σύγχρονου εμπορικού διευθυντή που σέβεται και το μάρκετινγκ, ενώ με τα χρόνια παραδέχτηκε και τον ειδικό Τύπο.

Η αγορά μας διδάχτηκε after sales από τους Δρόλα και Βόντα με carte blanche από τον professor Takis Athanasopoulos, διαδικασία που υποστήριξε και ο Άρης Αραβανής, που έφυγε νωρίς, όλοι της Toyota Ελλάς. Της πρωταθλήτριας, άλλοτε με πλεονέκτημα την αξιοπιστία, σήμερα με κορυφαία αυτοκίνητα, σε κάθε επίπεδο σύγκρισης. Η Toyota, με ατού τη hybrid τεχνολογία και σύγχρονη σχεδίαση σε προϊόντα που προσφέρονται σε πολύ υψηλού επιπέδου, μη συγκρίσιμο value for money, που αδυνατούν να ανταγωνιστούν λόγω τιμών. Ειδικά η Honda, με αξιοπιστία και δυνατό τεχνολογικό πακέτο, ενώ η Nissan αντιδρά επιτυχώς, αφού είπαμε: «Το αφεντικό τρελάθηκε».

Με την ευκαιρία, να θυμηθούμε ότι τα σύγχρονα στοιχεία του εμπορικού διευθυντή τα δίδαξε ο μοναδικός, ο αείμνηστος Δημήτρης Σακελλαρόπουλος. Ένας ιδιαίτερος, και ήταν ο πρώτος που αναγνώρισε τη χρησιμότητα του μάρκετινγκ, φροντίζοντας να προσφέρει και να μη χαρίζει τα προϊόντα του, τα οποία φρόντιζε να επικοινωνούνται «φορτωμένα», ώστε να προσελκύουν.

Τυχεροί με υπεραξία όσοι διδάχθηκαν στη Fiat και στην Toyota. Τυχερή και η ελληνική αγορά, που οι ιδιοκτήτες των εισαγωγικών εταιρειών, όπως και οι υπεύθυνοι του εργοστασίου στις λίγες πολυεθνικές, εμπιστεύθηκαν πτυχιούχους των παραπάνω πανεπιστημίων. Περισσότερο τυχεροί οι νεότεροι, τα στελέχη που σήμερα «τρέχουν» τις εταιρείες. Μια νέα γενιά που θα γράψει τη δική της ιστορία, λογικά ξεπερνώντας τους κολοσσούς, τα θηρία που έχουν σήμερα την ευθύνη. Είτε συνολικά, είτε μέλη ομάδας που συντονίζουν οι ιδιοκτήτες και την καθημερινότητα, με πετυχημένο παράδειγμα τη Nissan.

Η κάθε εταιρεία με τη δομή της, ειδικά σήμερα που Κοσμοκάρ, Aiglon και Όμιλος Βασιλάκη ξεπερνούν το 60% της αγοράς, εκπροσωπώντας συνολικά 15 κατασκευαστές και, συγγνώμη, αλλά κρίνοντας από το αποτέλεσμα, και η Cupra είναι κατασκευαστής. Και μάλιστα ερωτεύσιμος, με πλεονέκτημα την τοποθέτησή της στην ελληνική αγορά.

Οι τέσσερις άσοι!Οι καλύτεροι είναι εδώ, καθώς και στις πολυεθνικές και σε ντίλερ-θηρία, όπως αποδεικνύεται, αλλά δε θα παρασυρθούμε αραδιάζοντας ονόματα, διατηρώντας ισορροπίες. Αλφαβητικά, λοιπόν, και υπεράνω ηλικιών. Αν καλούσες με δυο, τρεις συναδέλφους εκεί στου ΤΤ τα λημέρια στη Βαρυμπόμπη, θα ήθελες να μοιραστείς ένα μπουκάλι κρασί, max δύο, με τους Δημήτρη Καβούρη, Διονύση Μπατιστάτο, Πέτρο Πιπερίδη και Ανδρέα Χριστοφορίδη.

Λεπτομέρεια οι κατασκευαστές που διαχειρίζονται, οπότε θέλεις να ζήσεις τη στιγμή με κοινό παρονομαστή το λόγο τους και την επιτυχημένη ειδική διαδρομή τους σε σειρά από «αγωνιστικές» χρονιές. Με αυτούς τους τύπους -διαφορετικοί μεταξύ τους, αλλά όλοι κύριοι- έχεις να κουβεντιάσεις πολλά, τα οποία ξεπερνούν αναμνήσεις που κουράζουν, και αφορούν την κοινωνία, την οδική ασφάλεια και το αύριο της αυτοκίνησης. Ειδικά σήμερα, που με αφορμή την ηλεκτροκίνηση, νιώθεις εκδότης-συντάκτης τζούφιο μπαλάκι, με γεγονός ότι τα λεφτά τελείωσαν νωρίς.

Η «Β» δέσμη μέτρων με παροχές για την ηλεκτροκίνηση είναι σε pause, ενώ ουδείς από αυτή την κυβέρνηση τολμάει να εξηγήσει το πότε και το πώς, όπως και αν θα προκύψει τρίτο πακέτο. Όταν βέβαια οι πολίτες έχουν πληρώσει και περιμένουν την επιστροφή των χρημάτων τους, την ώρα που το περιβόητο επιτελικό κράτος τα έχει ήδη εισπράξει.

Λεπτομέρεια η ηλεκτροκίνηση όταν έχεις την ευκαιρία, με αφορμή το αντίο του Δ.Μ., να σφίξεις το χέρι και να συναναστραφείς με τους ανθρώπους που «τρέχουν» την αγορά. Ώριμοι αλλά με μπρίο και στυλ, ο καθένας με τα χαρακτηριστικά του. Μάθαμε και εμείς από αυτή την παρέα των σύγχρονων εμπορικών, και σήμερα είναι αλλιώς από εκείνη την εποχή της δήθεν αθωότητας, που ο Ανδρέας Τσούκας σχολίαζε: «Εσείς του Καββαθά, ψάχνετε να βρείτε ελαττώματα».

Ό,τι όμως, αγαπητοί, έδωσε βάθος χρόνου και κύρος στον ειδικό Τύπο, που αντιστέκεται και δεν εκτίθεται.

Περί αρχοντιάς

Αναρωτιέμαι, ως «αρχαίος» πλέον, γιατί ο Σύνδεσμος των Εισαγωγέων, συνήθως εύστοχος λόγω του εξαιρετικού Δημήτρη Πάτσιου, δεν τιμάει κυρίους, όπως είναι ο Αθανασόπουλος, ο Αραβανής, ο Μπατιστάτος κ.ά., όπως ο ΕΝΕΟΣ, ο Νικόλας Διαμαντής. Σημαντικοί που αποχωρούν ειρηνικά, με ψηλά το κεφάλι, από τον ουσιαστικό τους ρόλο.

Γιατί όχι ο ΠΑΣΥΔΑΜ, λοιπόν, αφού νωρίτερα τιμήσουμε τον Κ.Κ. κ.ά., που μας δίδαξαν αξιοπρέπεια, όπως ο Α.Κ. και ο gentleman Π.Φ.

Τι άλλο; Ψυχραιμία._ Σ. Χ.