Η Motorsport Greece συνδύασε τη μετακίνηση του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις με έναν σχεδιασμό που ξεπερνά τις καθιερωμένες λύσεις.

Οι επιλογές ειδικών διαδρομών ξεπερνούν το αναμενόμενο. Η σχεδίαση στην Πελοπόννησο, με ευφυείς επιλογές και συνδέσεις ακόμη και με τη Στερεά Ελλάδα, ταιριάζει απόλυτα σε ένα παγκόσμιο γεγονός που κινητοποιεί ολόκληρη τη χώρα, όπως συνέβαινε και στο παρελθόν.

Το σημαντικότερο στοιχείο είναι οι νέες ειδικές διαδρομές στην Πελοπόννησο, που δημιουργούν ένα ενδιαφέρον «κοκτέιλ» με τις κλασικές λύσεις της Στερεάς Ελλάδας, όπου οι αγωνιζόμενοι θα φτάσουν από τη θάλασσα. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί διακριτικά το 1991, όταν ο αγώνας είχε εντυπωσιάσει την Ευρώπη. Σήμερα, το Ακρόπολις επανέρχεται με μια επιλογή που ξεχωρίζει: πλωτό parc ferme και διανυκτέρευση των πληρωμάτων σε πλοίο με υψηλού επιπέδου φιλοξενία. Ένα «made in Greece» εγχείρημα που επιχειρεί να δώσει νέα λάμψη σε ένα WRC που βρίσκεται υπό πίεση. Και όπως όλα δείχνουν, έπεται και η ανακοίνωση της Power Stage που θα αλλάξει τα δεδομένα.

Η μετακίνηση του Ράλλυ, με επίκεντρο, πλέον, το Λουτράκι και ειδικές διαδρομές και στη Φωκίδα, αποτελεί απόδειξη ότι τα αντανακλαστικά της πολιτείας λειτουργούν. Ο αγώνας απλώνεται γεωγραφικά, δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες παρακολούθησης για το κοινό σε όλη τη χώρα. Άλλωστε, όσοι έχουν την ευθύνη της διοργάνωσης αποδεικνύουν ότι αντιμετωπίζουν το γεγονός ως εθνική υπόθεση.

Την τιμητική τους έχουν και οι Έλληνες οδηγοί αγώνων. Ένας συνδυασμός έμπειρων και νεότερων πληρωμάτων θα βρεθεί στα αγωνιστικά μπάκετ και η παρουσία τους αποτελεί ακόμη έναν λόγο για να βρεθεί κανείς στις ειδικές διαδρομές και να τους χειροκροτήσει. Μεταξύ άλλων, ο Λάμπρος Αθανασούλας, ο Γιώργος Αμούτζας, ο Παναγιώτης Ρουστέμης και αρκετοί ακόμη ικανοί οδηγοί.

Στην οργάνωση, σταθερή αξία παραμένει το «καραβάνι των πλοηγών» και των αυτοκινήτων ασφαλείας, με εμπειρία πέντε ετών στον αγώνα. Στη διάθεση της διοργάνωσης βρίσκονται και πρώην πρωταθλητές, όπως ο «ιπτάμενος» ΕΛ.ΕΜ. και ο Λευτέρης Αλυγιζάκης, έτοιμοι και για ρόλους αυξημένης ευθύνης.

Σε προσωπικό επίπεδο, ολοκληρώθηκε μία ακόμη απαιτητική άσκηση. Το λευκό Toyota GR Yaris με τον αριθμό «0» θα οδηγήσει φέτος ο Άγγελος Ζήβας. Η ευγνωμοσύνη είναι δεδομένη προς όσους στην οργάνωση εμπιστεύθηκαν τον υπογράφοντα για τον ρόλο του πλοηγού τα προηγούμενα πέντε χρόνια. Το Ράλλυ Ακρόπολις συνεχίζει να ενώνει ανθρώπους με κοινές διαδρομές – ακόμη κι αν αυτές δεν ήταν πάντα εύκολες.