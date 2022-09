Alfa Romeo Tonale Edizione Speciale: Το πέρασμα (video)

Οδηγούμε την πληρέστερη (προς ώρας) έκδοση της Alfa Romeo Tonale και σημειώνουμε…

Οι ιταλόφιλοι αυτοκινητικά είναι περίεργη κατηγορία. Δεν είναι ποτέ ικανοποιημένοι από αυτό που τους προσφέρει η φίρμα που αγαπάνε και πάντα φαντάζονται ότι ξέρουν καλύτερα από τους σχεδιαστές, τους μηχανικούς και -φυσικά- τις διοικήσεις.

Η Alfa Romeo υπό την ομπρέλα της Stellantis έχει βαλθεί να ανατρέψει την εικόνα της, επιχειρώντας μία τεράστια αλλαγή. From 0 to zero το ονομάζει εννοώντας τη μετάβαση από… μια γκάμα χωρίς ηλεκτρικά μοντέλα, σε μηδενικούς ρύπους. Και όλα αυτά μέσα σε 5 χρόνια.

Οι δηλώσεις του Ζαν Φιλίπ Ιμπαράτο ότι δε θα χτίσει αυτοκίνητα γύρω από οθόνες τάμπλετ ή ότι δε θα διστάσει να διακόψει την παραγωγή για να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή ποιότητα, συζητιούνται έντονα, αλλά δείχνουν ότι βρίσκουν έρεισμα στην πραγματικότητα που ονομάστηκε Tonale.

Η Stellantis, ως ένας παγκόσμιος κολοσσός πλέον (και με αριθμούς σε επίπεδο ομίλου) και με όλες τις ουσιαστικές συνέργειες που αυτό σημαίνει, απευθύνεται σε νέα τμήματα της αγοράς διατηρώντας, απ’ ό,τι φαίνεται, μεγάλο μέρος του DNA των μελών που την απαρτίζουν, ραφινάροντας τις λεπτομέρειες που μπορούν να κάνουν τα προϊόντα πιο θελκτικά σε περισσότερους.

Έτσι, οι καιροί επιτάσσουν SUV σχήματα και όγκους, και οι σχεδιαστές σίγουρα καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να τα κάνουν εντυπωσιακά και διακριτά. Αναμφίβολα δύσκολη εξίσωση, ωστόσο εδώ, μάλλον, έχουμε μια από τις καλύτερες υλοποιήσεις.

Η Alfa ερμηνεία των SUV

Ο νέος 4κύλινδρος 1500άρης υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας της σειράς FireFly είναι εξαρχής σχεδιασμένος για υβριδική λειτουργία και βελτιστοποίηση της θερμοδυναμικής απόδοσης. Ο κινητήρας λειτουργεί σύμφωνα με τον κύκλο Miller, ο οποίος βελτιώνει τη θερμική αποδοτικότητα και προσφέρει τη δυνατότητα λειτουργίας με υψηλό λόγο συμπίεσης (12,5:1). Παράλληλα, το σύνολο διαθέτει σύστημα μεταβλητού χρονισμού, σύστημα άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης (350 bar) ενώ και η τουρμπίνα στη “δική μας” είναι μεταβλητής γεωμετρίας.

Έχει τις προδιαγραφές για να βάλει το S-ports σε αυτή την εκδοχή της μικρής SUV Alfa;

Παράλληλα, το ήπιο υβριδικό σύστημα των 48V αποτελείται από μία μαζεμένη σε διαστάσεις και βάρος μπαταρία των 0.8kWh και μια γεννήτρια/μίζα BSG (Belt Starter Generator) που προσφέρει άμεση και ομαλή ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συνόλου.προσφέρει σε φυσιολογικές συνθήκες κίνησης ομαλότατη εκκίνηση και αδιόρατη εμπλοκή – απεμπλοκή του θερμικού. Χωρίς κραδασμούς και ενοχλητικούς ήχους, ενώ σε ενδιάμεσες επιταχύνσεις (ρεπριζ) συνεισφέρει με την ροπή του στο να βελτιστοποιείται ο ρυθμός λειτουργίας του θερμικού κινητήρα αλλά και η προσλαμβάνουσα αίσθηση επιτάχυνσης με ελάχιστο lag.

Όταν μάθεις να συνεργάζεσαι μαζί του δικαιολογείς το U-tility στην κατηγορία που ανήκει. Είναι ιδιαίτερα αγχολυτικό, έχοντας τον επιλογέα στο n, να ακολουθείς το καθημερινό μποτιλιάρισμα πηγαίνοντας στην δουλειά χωρίς φασαρία, με το ραδιόφωνο στην χαμηλή κλίμακα της έντασης αφού μόνο στην απότομη ανάγκη επιτάχυνσης αναλαμβάνει να κατεβάσει 1-2 και να ανεβάσει στροφές το σύνολο κινητήρας-κιβώτιο-hybrid.

2020 s και…

Η οικονομία καυσίμου και οι χαμηλότερες εκπομπές, συνδυάζονται στα κείμενά μας με τις αναβαθμισμένες επιδόσεις, με την επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα να διαρκεί 8,8 δευτερόλεπτα και την τελική στα 215 χαω.

Ο κύριος ηλεκτροκινητήρας των 15 kW 48-Volt δίνει τη δυνατότητα κίνησης ακόμα και με τον θερμικό κινητήρα εκτός λειτουργίας. Με δεδομένο ότι ένας κινητήρας μπορεί να παραμένει στο ρελαντί σε ποσοστό 47% κατά τον κύκλο WLTP, το υβριδικό σύστημα προσφέρει κορυφαία αποδοτικότητα.

Ας συνυπολογίσουμε, περιβαλλοντολογικά σκεπτόμενοι, και ότι κατά την πρωϊνή εκκίνηση ο ηλεκτροκινητήρας αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο μέχρι ο θερμικός αλλά και ο καταλύτης να φτάσουν στην ιδανική θερμοκρασία λειτουργίας, μειώνοντας περαιτέρω τις εκπομπές ρύπων και την κατανάλωση καυσίμου.

Μετρήσεις αναφέρουν ότι στον αστικό κύκλο η περίοδος που ο κινητήρας λειτουργεί με χαμηλό φορτίο μπορεί να φτάσει και το 62%. Έτσι το νέο υβριδικό σύστημα προσφέρει σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση στην πόλη ακόμα και σε σχέση με ένα αυτοκίνητο diesel (αστικός κύκλος WLTP).

Επιπλέον, στο κυνήγι της εκμετάλλευσης κάθε μορφής ενέργειας και την αύξηση της αποδοτικότητας, οι Tonale χρησιμοποιούν το σύστημα ανάκτησης ενέργειας (Intelligent Brake System), μέσω του οποίου αξιοποιείται η κινητική ενέργειας του οχήματος κατά την επιβράδυνση ή το coasting για την φόρτιση της μπαταρίας.

Στα χέρια μας η μέση πραγματική κατανάλωση κυμάνθηκε στα 8 με 8,5 λίτρα, αλλά όπως είπαμε «δοκιμάζουμε».



Bonus στρωτής οδήγησης: να φτάσεις και να δεις και τα υπολειπόμενα χλμ αυτονομίας να έχουν κατέβει ελάχιστα…

Bonus αστικής κίνησης: η ελεύθερη είσοδος στον Δακτύλιο της Αθήνας και ιστορικά κέντρα άλλων πόλεων.

Οικογενειακό όχημα

Σε ένα όχημα αυτής της κατηγορίας 4 επιβάτες θα βρουν τον ζωτικό τους χώρο στο καλοραμμένο σαλόνι ενώ ο διάκοσμος και τα υλικά σε κάνουν να αναζητάς το price tag.

Ο χώρος αποσκευών με το κλικ-κλικ από το κλειδί ηλεκτρικό άνοιγμα είναι επαρκέστατος για αυτούς τους 4. Με την ύπαρξη της ρεζέρβας μόνο στους καταλόγους των έξτρα να δίνει την δυνατότητα διπλής τοποθέτησης του καλύμματος αν χρειαστεί να φυλάξετε κάτι ή να το διαχωρίσετε από τις υπόλοιπες αποσκευές.

Η συνδεσιμότητα και η ηλεκτρονική διαδραστικότητα με τον οδηγό είναι τάση της εποχής

Όμως, όπως αρμόζει σε όλα τα drivers’ cars, στην Tonale τα βοηθήματα έχουν διακριτική παρουσία.



Tο LaneSense δεν αφήνει τον οδηγό να αφαιρεθεί αλλά, ταυτόχρονα, δεν τρομάζει ούτε ενοχλεί. Προσομοιάζει με την ανάδραση του το πάτημα της διακεκομμένης ή διπλής διαχωριστικής ΔΕΝ τραβάει το τιμόνι βίαια και ΔΕΝ κάνει ενοχλητικούς ήχους ούτε τρελαίνει τα λαμπάκια. Αργά ή γρήγορα θα σε κάνει να ανάβεις φλας όταν αλλάζεις λωρίδες.

Η καθημερινότητα γίνεται εύκολη καθώς η 360° bird-view με 4 κάμερες περιφερειακά του αμαξώματος εξαφανίζει τις τυφλές γωνίες που δυσκολεύουν στο παρκάρισμα. Η αθόρυβη λειτουργία του ηλεκτρικού κινητήρα σε αυτήν την διαδικασία αντικαθιστά το …χαμήλωμα της μουσικής.

Μην αγνοήσετε το μήνυμα από το Drivers Attention αν σας προτείνει διάλειμμα για εσπρεσσάκι. Μάλλον διείδε ότι έχετε κουραστεί.

Με την εφαρμογή My Alfa connect μπορείτε ανά πάσα στιγμή να “θυμηθείτε” πού παρκάρατε και να ελέγξετε από μακριά αν έχετε κλειδώσει εκεί που παρκάρατε.

Οι χρήσιμες ευκολίες είναι αρκετές:

Aυτόματο άναμμα των matrix led εμπρός φωτιστικών που προσαρμόζονται στις συνθήκες και δεν ενοχλούν κανένα, ούτε τους προπορευόμενους ούτε τους απέναντι ερχόμενους.

Ιδιαίτερα χρήσιμα: η αυτόματη μεγάλη σκάλα των προβολέων και τα ομίχλης που ανάβουν την νύχτα καθώς στρίβετε αφού οι φαρδιές κολώνες που έχουν τα σύγχρονα αυτοκίνητα στο A-pilar μερικές φορές αναγκάζουν τον οδηγό να κοιτά από το πλαϊνό παράθυρο.

Σας παρακαλώ ενεργοποιήστε τις !

Οι οθόνες, που έχουν κατακλύσει τις μπροσούρες και τα άρθρα δοκιμών, εδώ έχουν την χρηστική διάσταση ουσίας που αναζητούν οι οδηγοί.

Παίρνει λιγότερο από μισή ώρα να συνδέσεις την έξυπνη συσκευή σου, να περιδιαβείς το εύχρηστο μενού, και να επιλέξεις το vintage look στον πίνακα οργάνων που η Alfa ονομάζει Cannocchiale με την γραμματοσειρά του τότε.

Είναι μαέστροι σε κάτι τέτοια οι Ιταλοί.



Βάζεις και τα widgets του σήμερα στην κεντρική οθόνη και pronto!

Θερμοκρασία λαδιού, λιπαντικού μετάδοσης και ενδείξεις πίεσης της τουρμπίνας μαζί με την διαθέσιμη ροπή συμπληρώνουν την ενημέρωση που έχεις μπροστά στα μάτια σου.

Driver΄s seat

Το D στον σχετικό διακόπτη πρέπει να ανάβει σχεδόν πάντα.

Το τιμόνι σφίγγει λίγο ακόμη, τα σταθερά αλουμινιένια paddles τα βρίσκεις πάντα, και με το τιμόνι στριμμένο, και οι μοχλοδιακόπτες είναι στην ιδανική απόσταση για να μην σε απασχολούν στον χειρισμό τους.

Το D που θέλεις από μία Alfa είναι αυτό που γίνεται Dm (όπου m for manual) τραβώντας τον λεβιέ προς τα εσένα και παίρνοντας τον έλεγχο του κινητήριου συνόλου είτε με τα paddles είτε με τον λεβιέ. Φέρνεις το τιμόνι στις αποστάσεις που πρέπει και κατεβάζεις το κάθισμα τέρμα κάτω.

Το πλαίσιο και η ανεξάρτητη ανάρτηση στους 4Τροχούς που είναι δουλεμένη για αυτές τις 20άρες δείχνουν τόσο ικανά να διαχειριστούν την μάζα (1μισης τόνος είναι αυτός και ο όγκος του στριμώχνεται στα 4,5 μέτρα και πάνω από τους 16 πόντους από το έδαφος) που ξεχνάς να βγάλεις το ESC off.

Τα by-wire φρένα είναι πάντα εκεί και δεν σε απασχολούν με την απόδοσή τους στην περιαστική ανάβαση. Το διπλού συμπλέκτη και 7 σχέσεων κιβώτιο θα σου κάνει το 1ο κατέβασμα με μια διπλογκαζιά και θα σε αφήσει να κατεβάσεις άλλη μια.

Το eQ2, το υποσύστημα που συνεργάζεται με το Torque vectoring ελέγχοντας φρένα και προσομοιάζει σε μπλοκέ κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και είναι σαφώς βελτιωμένο σε σχέση με παλαιότερες υλοποιήσεις. Στην έξοδο της στροφής επιτρέπει τόσο-όσο σπινάρισμα και αφήνει στον οδηγό την προσοχή να δουλέψει τα μοτέρ στο οφέλιμο φάσμα για την «μία πάνω».

Είναι προφανές ότι στα σύγχρονα καλοστημένα αυτοκίνητα ακολουθείται …ολιστική προσέγγιση της συμπεριφοράς των υποσυστημάτων. Εδώ θα θέλαμε να δούμε και την ενεργητική εκδοχή της ανάρτησης.

Στην κατάβαση είσαι τόσο γεμάτος που κάνεις coasting σβέλτα και με απλωτές γραμμές αναζωογονώντας και την μπαταρία του συστήματος χωρίς να παρασυρθείς και αγνοήσεις το βάρος που μπορεί να φέρει σε δύσκολη θέση τα ασφάλτινα Pirelli.

Εκεί επιλέγεις το Ν της κάθε ημέρας και του κάθε μέλους της οικογένειας. Είναι το πρόγραμμα που επιλέγεις, όπως είπαμε, για το 90% της χρήσης ως μέσον χαλαρής ενσωμάτωσης στην πυκνή κίνηση και τις διεκπεραιωτικές διαδρομές.

Το Α που δεν χρειάζεται η … Alfa

Μόνο όταν οι ημέρες σκοτεινιάζουν και ο καιρός θυμίζει περισσότερο Βόρεια Ευρώπη το επιλέγεις, ώστε όλη η λειτουργία να γίνει πιο νωχελική θα έλεγε κάποιος.

Θα θέλαμε αυτό το λίγο ιταλικό ηχόχρωμα που λείπει πια απο τις πόλεις του σήμερα και ένα i-ndividual πρόγραμμα που θα ταίριαζε στο dna της Alfa Romeo των twenty twenties.

Το – V που γυρίζει κεφάλια και συμπληρώνει το κατά Alfa SUV

Οι διθύραμβοι που γράφτηκαν διεθνώς για την σχεδίαση επιβεβαιώνονται από τις αντιδράσεις περαστικών και το scudetto που δεν περνά απαρατήρητο στο γκρί της πόλης ειδικά σε αυτό το Misano Blue.

Το πέρασμα – il passo del Tonale

Eίναι η Tonale η τελευταία Alfa Romeo ΚΑΙ με θερμικό μοτέρ;

Φωτ.: Γιάννης Αλμπανέλλης