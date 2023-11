Αποκάλυψη για το νέο Dacia Duster

Το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του επιτυχημένου SUV μοντέλου της Dacia, που πλέον τείνει να εξελιχθεί σε πρότυπο απόδοσης και αξιοπιστίας για την κατηγορία του, ξεκίνησε να γράφεται.

To Dacia Duster είναι μια ιστορία σταθερής επιτυχίας που ξεκίνησε το 2010 και η οποία μέχρι τώρα έχει στείλει στους ευρωπαϊκούς δρόμους περισσότερες από 2,2 εκατ. μονάδες του SUV μοντέλου από τη Ρουμανία. Με τη δημοτικότητά του να αυξάνεται σε σταθερή βάση από τότε, το 2022 με τη δεύτερη γενιά του κατάφερε να αναδειχθεί το SUV με τις περισσότερες πωλήσεις στη γηραιά ήπειρο. H εμπορική του επιτυχία του μικρομεσαίου SUV αντιμετωπίστηκε αρχικά ως έκπληξη, καθώς ήταν ένα outsider που ήρθε από τα Βαλκάνια. Όμως, στα χρόνια που ακολούθησαν αποδείχτηκε ότι το Duster ήταν τελικά μια στρατηγική κίνηση μακράς πνοής, με αποστολή να «ξεσκονίσει» την κατηγορία των SUV και να θέσει νέα δεδομένα στο «value for money» που έχει κτιστεί γι αυτήν (αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την εταιρεία διαβάστε το μεγάλο αφιέρωμα για την ιστορία της Dacia).

Το SUV των Ρουμάνων έχει εξελιχθεί πολύ στον σχεδιαστικό τομέα και έχει δεχτεί αρκετές ιδέες από το Bigster concept, διατηρώντας φυσικά την γνώριμη σε όλους φυσιογνωμία του. Όλες οι επιφάνειες έχουν δεχτεί επεξεργασία, το καπό έχει αποκτήσει περισσότερες διακριτικές ακμές, τα φωτιστικά σώματα αποτυπώνουν έναν νεωτερισμό, υπάρχουν ευθείες και τεθλασμένες γραμμές σε κατάλληλα σημεία. Το νέο Duster βασίζεται στην ευέλικτη πλατφόρμα CMF-B, η οποία παίζει κεντρικό ρόλο στη βιομηχανική πολιτική της Dacia. Άλλωστε, χρησιμοποιήθηκε πρώτα στα υπάρχοντα Sandero και Logan και στη συνέχεια στο Jogger.

Πλέον, διαθέτει περισσότερο χώρο για επιβάτες και αποσκευές από την προηγούμενη γενιά και είναι μόνο ελάχιστα μεγαλύτερο σε μήκος. Παράλληλα, οι κραδασμοί και οι θόρυβοι του δρόμου εμφανίζονται μειωμένοι, ενισχύοντας την άνεση του οδηγού. Το καλύτερο όλων όμως είναι ότι η πλατφόρμα αυτή μπορεί να φιλοξενήσει συστήματα κίνησης που χρησιμοποιούν ήπιες ή πλήρως υβριδικές τεχνολογίες (Μήκος: 4.340 χλστ. Πλάτος: 1.810 χλστ. Ύψος: 1.660 χλστ. Χώρος αποσκευών: 472 λίτρα Απόσταση από το έδαφος: 4×2 209 χλστ., 4×4 217 χλστ).

Το νέο Duster είναι το πρώτο μοντέλο παραγωγής που χρησιμοποιεί ένα υλικό, που οι μηχανικοί του ρουμανικού εργοστασίου ονομάζουν Starkle. Πρόκειται για 20% επαναχρησιμοποιημένο πολυπροπυλένιο που δεν περιέχει χρώματα και αυτό σημαίνει ότι το αποτύπωμα άνθρακα από τη διαδικασία παραγωγής του είναι μικρότερο. Τα προστατευτικά των θόλων των τροχών, τα σήματα, τα τρίγωνα στον μπροστινό προφυλακτήρα, οι πρόσθετες εμπρός και πίσω ποδιές είναι μερικά από τα στοιχεία που υιοθέτησαν το συγκεκριμένο υλικό.

Συνολικά περίπου το 20% του πλαστικού στο Duster τρίτης γενιάς είναι ανακυκλωμένο, κατά 8% περισσότερο από το μοντέλο που διαδέχεται, ποσοστό που είναι σημαντικά μεγαλύτερο από τη συνήθη αναλογία στην κατηγορία. Επίσης, στο μοντέλο δεν υπάρχει διακοσμητικό χρώμιο, ούτε δέρμα ζωικής προέλευσης. Η Dacia αποφάσισε να σταματήσει τη χρήση δέρματος και διακοσμητικού χρωμίου σε όλα τα μοντέλα της για λόγους σεβασμού στο περιβάλλον.

Στον τομέα των κινητήρων, το νέο Duster προσφέρει τρεις επιλογές. Ξεκινάμε με τον ECO-G 100, αφού η Dacia είναι η μόνη αυτοκινητοβιομηχανία που παρέχει επιλογή διπλού καυσίμου σε όλα τα μοντέλα εσωτερικής καύσης, με την ονομασία ECO-G (με την πολιτική αυτή, η εταιρεία έχει ηγετική θέση στην αντίστοιχη ευρωπαϊκή αγορά). Στη συνέχεια υπάρχει ο turbo των 1,2 λίτρων, ισχύος 130 ίππων, ο οποίος συνδυάζεται στο εξής και με ήπιο υβριδικό σύστημα. Προσφέρεται και στην δικίνητη και στην τετρακίνητη έκδοση, με το μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων των 6 σχέσεων. Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται για πρώτη φορά στο μοντέλο η υβριδική μονάδα των 1.6 λίτρων του Group Renault, που αθροίζει συνδυαστικά 140 ίππους και προσφέρεται στην έκδοση 4×4, με την συνεργασία αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων.

To νέο σύστημα infotainment του Duster, με κεντρική οθόνη αφής 10,1 ιντσών, περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό του Expression και των ανώτερων εκδόσεων και διατίθεται με τα δύο συστήματα πολυμέσων του Duster, το Media Display και το Media Nav Live. To πρώτο ενσωματώνεται εργοστασιακά στις εκδόσεις Expression και Extreme, περιλαμβάνοντας τέσσερα ηχεία και ασύρματη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto. Το δεύτερο θα είναι στον βασικό εξοπλισμό της έκδοσης Journey και θα διατίθεται προαιρετικά με την έκδοση Extreme.

Εκτός των παραπάνω περιλαμβάνει ένα συνδεδεμένο σύστημα πλοήγησης, που παρέχει ενημερώσεις για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο και ένα ηχοσύστημα με έξι ηχεία. Πέραν αυτών, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων διαθέτει για πρώτη φορά έγχρωμο ταμπλό 7 ιντσών με δυνατότητα προσαρμογής, όπου ο οδηγός μπορεί να εμφανίζει τις πληροφορίες που θεωρεί πιο χρήσιμες. Επιπλέον, προσφέρεται βάση στήριξης smartphone σε όλες τις εκδόσεις, ενώ στην έκδοση Journey υπάρχει και ασύρματος φορτιστής smartphone στο κεντρικό χειριστήριο.

Πότε θα φτάσει στην Ελλάδα

Το νέο Dacia Duster θα κάνει την πρώτη του επίσημη εμφάνιση στο ευρύ κοινό στην διεθνή έκθεση της Γενεύης, τον Φεβρουάριο του 2024. Δύο μήνες αργότερα θα ακολουθήσει η πρώτη πανευρωπαϊκή οδηγική παρουσίαση και τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η διάθεσή του στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Οι τιμές πώλησης του μοντέλου δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί, ωστόσο δεν αναμένονται θεαματικές αλλαγές.