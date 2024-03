Δοκιμάζουμε το Citroen C5 Aircross Hybrid 136

Είχε την άνεση και την πρακτικότητα, τώρα πλέον το Citroen C5 έχει και τα υβριδικά χαρακτηριστικά λειτουργίας με τον 1.200άρη βενζινοκινητήρα, που του επιτρέπουν να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο στα C-SUV.

Λανσαρίστηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 2018, ανανεώθηκε το 2022 και μέχρι σήμερα έχει σημειώσει σημαντικές πωλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, όντας εκ των πρωταγωνιστών στην κατηγορία του. Ο λόγος για το Citroen C5 Aircross, το οποίο έχει αφήσει το δικό του στίγμα στην άκρως ανταγωνιστική κατηγορία των μικρομεσαίων SUV, με την ευρυχωρία, την πρακτικότητα και, πάνω απ’ όλα, την παροιμιώδη άνεσή του.

Η εμπορική του σταδιοδρομία βασίστηκε στις θερμικές εκδόσεις βενζίνης και πετρελαίου (πάντοτε θα αναπολούμε εκείνο το εξαιρετικό αυτόματο 2λιτρο ντίζελ των 180 ίππων), ενώ στο θέμα των υβριδικών η μοναδική υλοποίηση αφορούσε το plug–in σύστημα του ομίλου σε δικίνητες εκδοχές με δύο διαθέσιμες ιπποδυνάμεις 180 και 225 ίππων.

Για εκείνους που ήθελαν χαμηλό κόστος χρήσης και εκπομπές ρύπων, η ρεαλιστική διέξοδος ήταν η αυτόματη ντίζελ έκδοση με τον 1.500άρη κινητήρα των 130 ίππων. Καθώς όμως ο υβριδισμός είχε αρχίσει να κατακλύζει τις βενζινοκίνητες εκδόσεις της (συντριπτικής) πλειονότητας του ανταγωνισμού, είχε γίνει φανερό ότι ο όμιλος Stellantis υστερούσε.

Με αυτήν τη νέα υβριδική έκδοση των 136 ίππων, που ξεκινάει από το C5 αλλά θα κατακλύσει όλες τις μάρκες και τα μοντέλα του ομίλου, η εταιρεία έρχεται να συμβαδίσει με τα ανταγωνιστικά πεπραγμένα.

Η νέα υβριδική έκδοση του Citroen C5 Aircross

Προτού αναλύσουμε εις βάθος τα στοιχεία αυτής της νέας έκδοσης, θα πρέπει να κάνουμε ορισμένες διευκρινίσεις. Επειδή πολλά έχουν αρχίσει να εξισώνονται στο μίξερ του υβριδισμού, να θυμίσουμε ότι υπάρχουν τρεις βασικές βαθμίδες εξηλεκτρισμού, πριν από το ανώτατο επίπεδο των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Οι βαθμίδες αυτές ουσιαστικά εξαρτώνται από τις δυνατότητες αμιγούς ηλεκτροκίνησης που προσφέρει κάθε σύστημα, σε άμεση συνάρτηση με την ισχύ του ηλεκτροκινητήρα και το μέγεθος της μπαταρίας. Στην υψηλότερη βαθμίδα βρίσκονται τα ισχυρότερα plug–in συστήματα, στην ενδιάμεση είναι τα full–hybrid μοντέλα, ενώ στη χαμηλότερη βαθμίδα είναι τα ταπεινά mild–hybrid συστήματα, όπου το υβριδικό σύστημα έχει έναν καθαρά υποβοηθητικό ρόλο.

Εσχάτως έχει προκύψει μία ενδιάμεση βαθμίδα (μεταξύ των δυνατότερων full–hybrid και των πολύ ήπιων mild–hybrid), αυτή των λεγόμενων «strong hybrid», τα οποία, αν και βασίζονται ουσιαστικά στα απλά 48V mild hybrid, υιοθετούν ένα ελαφρώς δυνατότερο ηλεκτρικό μοτέρ, που επιτρέπει περιστασιακά την ηλεκτροκίνηση.

Μία τέτοια είναι και η περίπτωση του νέου αυτού συστήματος της Citroen. Ο ουσιαστικά νέος 1.200άρης PureTech βενζινοκινητήρας των 136 ίππων συνεργάζεται με ένα ηλεκτρικό μοτέρ 29 ίππων και 55 Nm ροπής, που έχει ενσωματωθεί στο επίσης νέο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη των 6 σχέσεων, με την ηλεκτρική ενέργεια να αποθηκεύεται σε μία μικρή επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 0,432 kWh, που έχει τοποθετηθεί κάτω από το κάθισμα του οδηγού.

Το ηλεκτρικό μοτέρ επιτρέπει στο C5 Aircross Hybrid 136 να κινείται και αμιγώς ηλεκτρικά σε συνθήκες χαμηλού φορτίου λειτουργίας με μικρές ταχύτητες, ενώ υποβοηθά τον θερμικό κινητήρα κατά την εκκίνηση ή στο ταξίδι με σταθερή ταχύτητα. Κατά την επιβράδυνση ή το ρολάρισμα σε κατωφέρειες, ανακτά ενέργεια φορτίζοντας την μπαταρία. Μία μίζα ιμάντα, που τροφοδοτείται από το ενσωματωμένο σύστημα 48V, επιτρέπει στο βενζινοκινητήρα να ξεκινά γρήγορα και με άμεση απόκριση.

Επιπλέον, χάρη σε έναν μετατροπέα τάσης, μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από το ηλεκτρικό σύστημα 48V μετατρέπεται σε ισχύ 12V για την τροφοδοσία του ενσωματωμένου εξοπλισμού του αυτοκινήτου. Με αυτό τον τρόπο, δύο ξεχωριστά ηλεκτρικά δίκτυα μπορούν να λειτουργούν παράλληλα.

Η υβριδική τεχνολογία 48V βελτιστοποιεί τις επιδόσεις και την κατανάλωση καυσίμου του C5 Aircross, με μέση εξοικονόμηση καυσίμου 15% (σε σύγκριση με τις αυτόματες βενζινοκίνητες εκδόσεις PureTech 130 EAT8), ποσοστό που αυξάνεται σύμφωνα με τον κατασκευαστή στο 20% σε αστικές συνθήκες κίνησης.

Το υβριδικό σύστημα κίνησης 48V έχει επίσης θετικό αντίκτυπο στις εκπομπές CO2, με μείωση έως και 9% σε σύγκριση με τη συμβατική βενζινοκίνητη έκδοση των 130 ίππων. Οι εκπομπές CO2 του C5 Aircross Hybrid 136 βρίσκονται στα 127 γρ./χλμ.

Αναφέραμε παραπάνω ότι ο 1.200άρης PureTech βενζινοκινητήρας είναι ουσιαστικά νέος, καθώς το 40% των εξαρτημάτων έχουν αντικατασταθεί με νέα. Αποδίδει 136 ίππους στις 5.500 σ.α.λ. και 230 Nm ροπής στις 1.750 σ.α.λ. Το σύστημα άμεσου ψεκασμού λειτουργεί με πίεση 350 bar, η σχέση συμπίεσης βρίσκεται στο 11,5:1, χάρη στην αξιοποίηση ενός υπερσυμπιεστή με πτερύγια μεταβλητής γεωμετρίας, ενώ η καδένα χρονισμού συμβάλλει στην απόδοση και τη στιβαρότητα του νέου συστήματος.

Το σύστημα είναι προδιαγραφών Euro 6.4 και, καθώς λειτουργεί σύμφωνα με τον κύκλο Miller, ο κινητήρας έχει βελτιωμένη θερμική απόδοση. Ο ηλεκτροκινητήρας, ο μετατροπέας και η ECU είναι όλα ενσωματωμένα σε ένα συμπαγές πακέτο, βελτιστοποιώντας το χώρο κάτω από το καπό.

Στην πράξη

Είναι αλήθεια ότι περιμέναμε με μεγάλο ενδιαφέρον τη συγκεκριμένη δοκιμή, μιας και το εν λόγω σύστημα έχει πολλά νέα στοιχεία. Το πρώτο έχει να κάνει με την αποδοτικότητα. Σε σχέση με τη συμβατική έκδοση των 130 ίππων, ποτέ δε μας έλειψε η δύναμη, ενώ απόλυτα ικανοποιητική είναι η ελαστικότητα. Άμεσα αντιληπτή πάντως σε κάθε άφημα του γκαζιού γίνεται πλέον η ανάκτηση ενέργειας, που παράλληλα περιορίζει τις ανάγκες χρήσης του πεντάλ των φρένων.

Το μεγαλύτερο κέρδος όμως έρχεται από την κατανάλωση, η οποία από τα κάτι λιγότερο από 9 λτ./100 χλμ. της απερχόμενης αυτόματης έκδοσης των 130 ίππων, έχει πέσει πλέον σε κάτι λιγότερο από 8 λτ./100 χλμ., ενώ σε αστικό περιβάλλον με προσεκτική αξιοποίηση της ανάκτησης (υπάρχει σχετική ένδειξη που αναγράφει το ποσοστό ηλεκτρικής κίνησης) η μέση τιμή μπορεί να αγγίξει τα 7 λτ./100 χλμ.

Ο ηλεκτροκινητήρας περιορίζεται σε βοηθητικό ρόλο, μιας και η δυνατότητα αμιγούς ηλεκτροκίνησης περιορίζεται μόνο στις πολύ χαμηλές ταχύτητες. Εάν πάντως είχε τοποθετηθεί ένα ισχυρότερο ηλεκτρικό μοτέρ (κάτι όμως που συνεπάγεται και τη χρήση μίας μεγαλύτερης και βαρύτερης μπαταρίας), το σύστημα θα είχε ευρύτερες δυνατότητες υβριδικής αξιοποίησης.

Καθοριστική σε όλα αυτά είναι η συνεισφορά του νέου κιβωτίου. Μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις (όπως το ρολάρισμα και η επιτάχυνση σε ήπιες ταχύτητες) οι αλλαγές σχέσεων να είναι συγκριτικά πιο απότομες (σε σχέση με εκείνες του απερχόμενου οκταριού των 8 σχέσεων με το μετατροπέα ροπής), σε γενικές γραμμές όμως το νέο αυτό κιβώτιο τα καταφέρνει πολύ καλά και σίγουρα πολύ ήσυχα, χωρίς το χαρακτηριστικό μούγκρισμα που συναντάμε σε CVT υλοποιήσεις του ανταγωνισμού.

Ιδανικά θα θέλαμε μία επιπλέον 7η σχέση για να κλείσει η διαφορά στην κλιμάκωση σε σχέση με το απερχόμενο 8άρι, τουλάχιστον όμως σε αστική χρήση η τωρινή κλιμάκωση είναι αποτελεσματική.

Εξαιρετική παραμένει η κύλισή του C5 Aircross, όπου αναδεικνύει και πάλι την υπεροχή του στον τομέα της άνεσης, κάτι που φυσικά έχει επιτευχθεί χάρη στη μαλακή ρύθμιση της ανάρτησης, που υιοθετεί το σύστημα Progressive Hydraulic Cushions. Σε πιο γρήγορο ρυθμό, το σύστημα διεύθυνσης αποδεικνύεται σχετικά ελαφρύ, όπως και οι κλίσεις του αμαξώματος υπό πίεση γίνονται αισθητές, χωρίς όμως κάτι από τα δύο να προβληματίζει.

Το στοιχείο πάντως που δεν έχει αλλοιωθεί καθόλου είναι φυσικά η άνεση, σε ό,τι αφορά τόσο την τη χωροταξική εικόνα της καμπίνας. Η τοποθέτηση αυτής της μικρής μπαταρίας κάτω από το κάθισμα του οδηγού δεν έχει επηρεάσει καθόλου τις δυνατότητες των τριών ανεξάρτητων συρόμενων πίσω καθισμάτων, όπως και τον μεγάλο χώρο αποσκευών.

Επιπλέον, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων έχει αναβαθμιστεί με συγκεκριμένη εμφάνιση, ώστε ο οδηγός να έχει εύκολα διαθέσιμες όλες τις πληροφορίες για τις βασικές λειτουργίες του αυτοκινήτου αλλά και του υβριδικού συστήματος (ροή ενέργειας, επίπεδο φόρτισης μπαταρίας, ποσοστό απόστασης με ηλεκτρική λειτουργία).

Ως προς το επίπεδο εξοπλισμού, το C5 Aircross Hybrid 136 e-DCS6 είναι διαθέσιμο στις νέες εκδόσεις YOU!, PLUS, MAX και στην ειδική έκδοση Ε-SERIES. Ο βασικός εξοπλισμός που προσφέρεται στην εισαγωγική έκδοση YOU! είναι ο εξής: Active Safety Brake: Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος, Lane Keeping Assist: Ενεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας, Citroen LED Vision: Προβολείς τεχνολογίας LED, Ψηφιακός πίνακας οργάνων με έγχρωμη οθόνη TFT 12,3, My Citroën Play: Έγχρωμη οθόνη αφής 8 ιντσών και Σύστημα Mirror Screen (Apple CarPlayTM / Android Auto), ανάρτηση Citroen Advanced Comfort με Progressive Hydraulic Cushions, αυτόματος διζωνικός κλιματισμός, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, δερμάτινο τιμόνι, καθίσματα Advanced Comfort, θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού, τρία ανεξάρτητα πίσω καθίσματα συρόμενα κατά 150mm, πίσω καθίσματα πλήρως αναδιπλούμενα και με ρύθμιση πλάτης σε 5 θέσεις, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών Swirl.

Στο ταμείο

Καταλήγοντας, η συνολική αποτίμηση, μόνο θετικό πρόσημο μπορεί να έχει. Αυτό γιατί το Citroen C5 Aircross, χωρίς να έχει θυσιάσει τίποτε από τη χωροταξική και οδική άνεση που το χαρακτήριζε, πλέον διαθέτει ένα μικρό υβριδικό σύστημα (που ολοκληρώνει την γκάμα των μεγαλύτερων plug–in εκδόσεων) που του επιτρέπει να απολαμβάνει απόλυτα ρεαλιστικές τιμές κατανάλωσης σε αστική, και όχι μόνο, χρήση.

Το πιο ευχάριστο νέο όμως έρχεται με το λογαριασμό, με τις τιμές να ξεκινούν από τα 31.500 ευρώ για τη νέα έκδοση YOU! Αξίζει κανείς να δώσει τα συγχαρητήρια στους ανθρώπους της ελληνικής αντιπροσωπείας, εάν αναλογιστούμε ότι τώρα το C5 Aircross 1.2 Hybrid 136 e-DCS6 (κοστίζει δηλαδή λιγότερο από αυτά που είχε μέχρι πρωτινός μια συμβατική χειροκίνητη έκδοση) ενώ συνοδεύεται από 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια, ._ 4Τ

Citroen C5 Aircross 1.2 Hybrid 136 e-DCS6

ΥΠΕΡ//ΑΝΕΣΗ//ΧΩΡΟΙ//ΤΙΜΗ//ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ//ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ//ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΚΑΤΑ//ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΙΜΟΝΙΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: β/κ + η/κ >ΚΥΒΙΣΜΟΣ (β/κ): 1.199 κ.εκ. >ΙΣΧΥΣ (β/κ): 136 ίπποι/5.500 σ.α.λ. >ΡΟΠΗ (β/κ): 230 Nm/1.750 σ.α.λ. >ΙΣΧΥΣ (η/κ): 28 ίπποι >ΡΟΠΗ (η/κ): 55 Nm >ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς >KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο 6 σχέσεων >ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον >ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας >ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.500×1.859×1.688 χλστ. >ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.730 χλστ. >ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 580-1.630 λίτρα >ΒΑΡΟΣ: 1.531 κιλά >0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 10,2 δλ. >ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 200 χλμ./ώρα >ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 7,4 λτ./100 χλμ. >ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 127 γρ./χλμ. >ΤΙΜΗ: Από 31.500 ευρώ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΘΑΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ