Δοκιμάζουμε το plug-in υβριδικό Lynk & Co 01

Η Lynk & Co δηλώνει βροντερό «παρών» και στην ελληνική αγορά με πρώτο της σταθμό το plug-in υβριδικό «01».

Η Lynk & Co είναι μια άγνωστη -έως τώρα- εταιρεία στο ελληνικό αυτοκινητικό γίγνεσθαι. Στην Κίνα, σε αντίθεση, χάρη στη «μαμά» Geely, στην οποία και ανήκει η νεοφυής εταιρεία με το ασυνήθιστο, αν μη τι άλλο, όνομα, η Lynk & Co δραστηριοποιείται στον μαγικό κόσμο των τεσσάρων τροχών εδώ και κάμποσα χρόνια.

Στην Ευρώπη δε και σε επιλεγμένες αγορές της, όπως η ιταλική, η σουηδική, η ολλανδική, η βελγική, η γερμανική και ισπανική, η Lynk & Co «μετρά» ήδη τέσσερα χρόνια… διακριτικής παρουσίας. Από φέτος ωστόσο, η κινεζική εταιρεία με έδρα το Γκέτεμποργκ της Σουηδίας αποφάσισε να αναπτύξει τον βηματισμό της ακόμα περισσότερο και να επεκτείνει έτι περαιτέρω το εμπορικό της αποτύπωμα στη γηραιά ήπειρο σε 12 νέες χώρες της εν λόγω περιφέρειας. Μεταξύ αυτών και η ελληνική.

Με αιχμή του δόρατος το «01», ένα πολυτελές plug-in υβριδικό SUV που χρησιμοποιεί την τεχνολογική μαγιά και αύρα του Volvo XC40, την εισαγωγή και διανομή των μοντέλων της Lynk & Co για τη Ελλάδα και ευρύτερα τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, έχει αναλάβει η SEEAG, ένας εγνωσμένης αξίας όμιλος με εμπειρία δεκαετιών στη χονδρική και λιανική πώληση αυτοκινήτων και ανταλλακτικών. Μπορεί προς ώρας η Lynk & Co να διαθέτει στην ελληνική επικράτεια ένα μόνο κατάστημα εξυπηρέτησης -ή αλλιώς ένα Lynk & Co Space- το οποίο βρίσκεται στην Αθήνα, εντούτοις πολύ σύντομα οι συνεργάτες θα πολλαπλασιαστούν φτάνοντας τους 7 σε όλη την Ελλάδα.

Ας γνωριστούμε καλύτερα με το Lynk & Co 01

Μπορεί η… σκούφια της να κρατά από την Κίνα, εντούτοις η Lynk & Co είναι μια εταιρεία με «πράσινα» οχήματα, όπως το «01» που σήμερα ανοίγει την αυλαία στη χώρα μας, που έχουν σχεδιαστεί στην Ευρώπη για την Ευρώπη σε συνεργασία με την Volvo. Διόλου τυχαία το «01» πατά στην ίδια πλατφόρμα «CMA» με το Volvo XC40, με αρκετούς μάλιστα σχεδιαστές και μηχανικούς της σουηδικής εταιρείας να έχουν μετακινηθεί προ καιρού στην Lynk & Co.

Εξωτερικά, το επιβλητικό SUV των 4.541 χλστ. είναι φανερό ότι έχει σμιλευθεί προκειμένου να «παντρέψει» τόσο τα κινεζικά όσο και τα ευρωπαϊκά γούστα διαθέτοντας ένα πληθωρικό αλλά «καθαρό» σχήμα. Πολλοί «βλέπουν» στο εμπρός του μέρος μια ελαφρώς τροποποιημένη εκδοχή της Porsche Cayenne προηγούμενης γενιάς, και άλλοι πάλι κάτι από το «01» της Zeekr -που και αυτή ανήκει στην Geely. Όπως και να ‘χει και με δεδομένες της βλέψεις της Lynk & Co σε ένα νεότερο αγοραστικά κοινό σε σχέση με εκείνο ενός XC40, οι εντυπωσιακοί προβολείς LED και η περίτεχνη σχεδίαση των πίσω φώτων (επίσης LED) καταφέρνουν να προσδίδουν στις μαύρες ή σκούρες μπλε εξωτερικές επιφάνειες του «01» μια κομψή εμφάνιση και ένα αριστοκρατικό, θα έλεγε κανείς στιλ -ιδίως τη νύχτα.

Στο εσωτερικό η εικόνα είναι απολύτως ανάλογη των υψηλών βλέψεων της εταιρείας. Ο κομψός μινιμαλισμός στο ταμπλό, που θυμίζει κάτι από Volvo, έχει τον κύριο λόγο, με τους φυσικούς διακόπτες, όπως οι δύο περιστροφικοί για τον έλεγχο του κλιματισμού, να δίνουν το «παρών» ώστε κάθε τι να λειτουργεί για τους εμπρός επιβάτες εύκολα και διαισθητικά. Σε αντίθεση με τη μητρικό μοντέλο από τον ευρωπαϊκό Βορρά, η μεγάλη κεντρική οθόνη αφής του «01» των 12,7 ιντσών του συστήματος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας έχει οριζόντιο προσανατολισμό, αντί για κατακόρυφο, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα διαφορετικό λογισμικό. Την ίδια στιγμή, η ψηφιακή οθόνη εμπρός από τον οδηγό έχει διαγώνιο 12,3 ίντσες και είναι ευανάγνωστη και με κομψές γραφικές αναπαραστάσεις, παρέχοντας μια πλειάδα πληροφοριών που εύκολα παραγοντοποιούνται.

Ποιοτικά, η καμπίνα του «01» έρχεται να επιβεβαιώσει την ευρωπαϊκή καταγωγή της. Απτικά, οι μαλακές επιφάνειες με τις μπλε ραφές δημιουργούν πολύ καλή εντύπωση, όπως και η γενικότερη συναρμογή των επιμέρους μερών που την συνθέτουν. Εκεί που τα πράγματα απογειώνονται είναι στον εξοπλισμό. Μάλιστα, η… αυτοπεποίθηση της Lynk & Co είναι τέτοια ώστε η απόφασή να προσφέρει το 01 σε μια και μοναδική έκδοση -από την οποία παρεμπίπτοντος δεν λείπει κυριολεκτικά τίποτα- πάρθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη. Έτσι, οι δυνητικοί αγοράστές θα μπορούν να απολαύσουν από την πανοραμική γυάλινη οροφή, τις 20άρες ζάντες με την χαρακτηριστική μπλέ πινελιά, το σύστημα πλοήγησης, το δωρεάν για… πάντα Wi-Fi hotspot και τα 13 συστήματα υποβοήθησης οδηγού, έως τα καθίσματα με επένδυση Econyl, ασύρματη φόρτιση κινητού, τις δύο ψηφιακές οθόνες. τον αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, το σύστημα καμερών και το ηχοσύστημα Infinity με τα 10 ηχεία.

Χωροταξικά, το «01» δεν αφήνει κανέναν παραπονεμένο -ούτε όμως και ενθουσιασμένο. Με τον οδηγό να βρίσκει πολύ εύκολα τη θέση που του ταιριάζει, χάρη και στο ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο σε 8 κατευθύνσεις κάθισμα, οι έως και τρεις πίσω επιβάτες δεν θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα, ούτε και θα συμβιβαστουν, τόσο με το διαθέσιμο «αέρα» για το κεφάλι όσο και για τα πόδια τους. Την ίδια στιγμή, ο χώρος φόρτωσης στο πίσω μέρος -με την στάνταρ ηλεκτρικά ανοιγόμενη πέμπτη πόρτα- προσφέρει 466 λίτρα με τα καθίσματα στην κανονική τους θέση, τα οποία κρίνονται απλώς ικανοποιητικά για τα δεδομένα του μεγέθους και της κατηγορίας του «01».

«Υβριδικά» και άλλα

Για να ανακαλύψεις το τεχνολογικό ποιόν του συστήματος μετάδοσης κίνησης του «01» της Lynk & Co δεν χρειάζεται να ψάξεις και πολύ. Απλά, αναζητάς την αντίστοιχη λύση του plug-in υβριδικού XC40. Και εδώ λοιπόν επιστρατεύεται ένα διττό σύστημα, που αποτελείται από έναν 3κύλινδρο βενζινοκινητήρα άμεσου ψεκασμού με τούρμπο και χωρητικότητα 1,5 λίτρων και έναν ηλεκτρικό κινητήρα, σε συνδυασμό με επαναφορτιζόμενη από εξωτερική πηγή μπαταρία ιόντων λιθίου. Η μέγιστη ισχύ του θερμικού σκέλους είναι 132 kW, ήτοι 180 ίπποι/5.500 σ.α.λ., και η ροπή του 265 Nm/1.500-4.000 σ.α.λ., ενώ οι αντίστοιχες τιμές για το ηλεκτρικό ανέρχονται σε 60 kW (81 ίπποι) και 160 Nm. Συνδυαστικά, το όλο «πακέτο» παράγει 261 ίππους. Όλα αυτά υποστηρίζονται από έναν συσσωρευτή υψηλής τάσης με μικτή και ωφέλιμη χωρητικότητα που φτάνει αντίστοιχα τις 17,6 και 14,1 kWh.

Στην πράξη, η συγκεκριμένη μονάδα έχει αρκετά… ηλεκτρικά χαρακτηριστικά στο πρόγραμμα Hybrid, με τον ηλεκτροκινητήρα να πρωτεύει και να κινεί για αρκετό χρονικό διάστημα με τις δικές του δυνάμεις το αρκετά βαρύ, κατά τα άλλα, Lynk & Co των 1.879 κιλών. Διαθέσιμο, για αμιγώς ηλεκτρική οδήγηση έως και 69 χιλιόμετρα στον WLTP και έως το πολύ 50 χιλιόμετρα στον… πραγματικό κόσμο σε μικτές συνθήκες, είναι το πρόγραμμα Pure, ενώ στο Sport η μονάδα κίνησης παρέχει τις μέγιστες δυνατότητές της εξασφαλίζοντας επιτάχυνση από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα σε χρόνο 8,0 δλ. και τελική ταχύτητα 210 χλμ./ώρα.

Πίσω από το τιμόνι του «01» η αίσθηση δύναμης δεν εντυπωσιάζει με δεδομένη την υψηλή ονομαστική ισχύ του plug-in υβριδικού συνόλου, καθώς το τσιμπημένο βάρος της κατασκευής αποτελεί εδώ τον βασικό ανασταλτικό παράγοντα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι το «01» δεν θα καταφέρει να κινηθεί σβέλτα -το αντίθετο μάλιστα. Το τιμόνι του έχει ελαφριά αίσθηση, χωρίς ωστόσο να προβληματίζει στο «σημάδι» στις πιο «κλειστές» διαδρομές, ενώ η ανάρτηση, παρά τις σπορτίφ φιλοδοξίες της, παραμένει εμφανώς προσανατολισμένη στην άνεση. Το ραφινάρισμά της δε, όταν οι 20άρηδες τροχοί που ντύνονται με ελαστικά διαστάσεων 235/55 περνούν πάνω στις ουκ ολίγες ανωμαλίες, ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό, παρά την ενδοτικότητα στις μεγάλες εγκάρσιες ανωμαλίες. Στο ταξίδι δε στον αυτοκινητόδρομο, η τελευταία βαθμολογείται με «λίαν καλώς» καθώς καταφέρνει να ελέγχει αποτελεσματικά τα δυναμικά χαρακτηριστικά του αμαξώματος.

Σε ότι αφορά στην κατανάλωση, η απάντηση στο ερώτημα «και τι καίει;» είναι «εξαρτάται». Με άδεια την μπαταρία και τον ηλεκτροκινητήρα να συμμετέχει στην κίνηση του «01» από ελάχιστα έως καθόλου, η μέση τιμή που είδαμε κυμάνθηκε κοντά στα 8 λιτ./100 χλμ., ενώ με περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας στον συσσωρευτή, μέσα στην πόλη και σε επαρχιακό δίκτυο μια τιμή κοντά στα 2,5 με 3 λίτρα για την ίδια απόσταση είναι απολύτως εφικτή.

Εν κατακλείδι

Το Lynk & Co 01 έρχεται να προστεθεί ως παρουσία και πρόταση στην ολοένα και πιο πολυπληθή αρένα των plug-in υβριδικών D-SUV προτάσσοντας, πέραν των… σουηδικών τεχνολογικών καταβολών του, ένα αρκετά ενδιαφέρον πακέτο με ουκ ολίγα premium χαρακτηριστικά. Τόσο σε επίπεδο εμφάνισης εντός και εκτός, όσο και εξοπλισμού, στοιχείο που σίγουρα αποτελεί έναν από τους βασικότερους άσσους στο μανίκι του. Και όλα αυτά με κόστος που κυμαίνεται στο εντός του «εύρους τιμών» του ανταγωνισμού, το οποίο ανέρχεται για την περίσταση, για τη μία και μοναδική διαθέσιμη έκδοση, στα 49.950 ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: Θερμικός 3κύλινδρος κινητήρας 1.5Τ + ηλεκτρικός κινητήρας > ΙΣΧΥΣ (η/κ): 81 ίπποι > ΡΟΠΗ (η/κ): 160 Nm > ΙΣΧΥΣ (θ/κ): 180 ίπποι/5.500 σ.α.λ. > ΡΟΠΗ (θ/κ): 265 Nm/1.500-4.000 σ.α.λ. > ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 261 ίπποι > ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς > KΙΒΩΤΙΟ: Διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων > ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 17,6 kWh (ωφέλιμη 14,1 kWh) > ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.541×1.857×1.694 χλστ. > ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.734 χλστ. > ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 466 λίτρα > ΒΑΡΟΣ: 1.87 κιλά > 0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 8,0 δλ. > ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 210 χλμ./ώρα > ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ: 1,2 λιτ.100 χλμ.* > ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 27 g/km > ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: 69 χλμ. (WLTP) > ΤΙΜΗ: 49.950€

*Εργοστασιακή τιμή