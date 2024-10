Οδηγούμε στην Ιταλία το Abarth 600e

H πρώτη επαφή μας με το δυνατότερο Abarth όλων των εποχών, το 600e, έγινε στην γενέτειρα της εξέλιξης του, την πίστα του Μπαλόκο.

Σε αντίθεση με την Alfa Rromeo, η Fiat ποτέ δεν εγκατέλειψε τα μικρά αυτοκίνητα και δη τα B-SUV. To νεότευκτο 600αράκι είτε στην υβριδική, είτε στην ηλεκτρική του εκδοχή, είναι αρκετά soft και η ιταλική εταιρεία διαπίστωσε ότι θα μπορούσε να «οξύνει» τα πνεύματα, όπως έγινε και με την Alfa Romeo Junior.

Όπως συμβαίνει με όλες τις αντίστοιχες κατασκευές της Fiat, έτσι και εδώ το όνομα Abarth κοσμεί και ετούτη την σπορ δημιουργία. Φυσικά τίποτε δεν έγινε αναίμακτα, μιας και οι σκληροπυρηνικοί «Σκοπριονίστας» ήταν και πάλι αντίθετοι με μία εφαρμογή του θρυλικού ονόματος σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Η πραγματικότητα όμως που θα ξημερώσει με την αρχή της επόμενης χρονιάς, θα είναι ανελέητη σε ότι αφορά το στόχο των 95 γρ./χλμ. εκπομπών CO2 και των προστίμων που θα προκύψουν. Αυτό σημαίνει ότι μόνο τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα με τις μηδενικές εκπομπές θα μείνουν ανεπηρέαστα.

Από την άλλη στην Abarth δεν κρύβουν, ότι μία αμιγή ηλεκτρική υλοποίηση τους βολεύει απόλυτα, μιας και συμβαδίζει απόλυτα με το όραμα του αείμνηστου ιδρυτή, που πάντοτε καταπιανόταν με την βελτίωση μικρών αυτοκινήτων, προκειμένου να μπορούν να συναγωνιστούν μεγαλύτερα και δυνατότερα αυτοκίνητα.

Μια ευχάριστη αλλαγή

Στην πλειοψηφία των παρουσιάσεων νέων μοντέλων που έχουμε παρευρεθεί τελευταία, το βάρος πέφτει πια σε στοιχεία όπως οι οθόνες, τα συστήματα υποβοήθησης και η ενεργειακή αποδοτικότητα.

Είναι λοιπόν πολύ ευχάριστο για αμετανόητους βενζινοκέφαλους όπως εμείς, να ακούμε επιτέλους για έμπρακτους τρόπους βελτίωσης και ενίσχυσης του σπορ χαρακτήρα του ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Κάπως έτσι λοιπόν ύστερα από πολύ καιρό, ακούσαμε ξανά για μπλοκέ διαφορικό Τόρσεν, μεγαλύτερα, σκληρότερες αντιστρεπτικές και μπάκετ καθίσματα, όλα προερχόμενα από εξειδικευμένους κατασκευαστές, ενώ τον όλο συντονισμό του πρότζεκτ είχαν από κοινού η Abarth με το αγωνιστικό τμήμα της Stellantis.

Άλλωστε το Abarth 600e είναι το πρώτο SUV με σήμα τον σκορπιό, είναι το ισχυρότερο δημιούργημα στην ιστορία της ιταλικής βελτιωτικής φίρμας, ενώ είναι και το πρώτο Abarth που βασίζεται σε πλατφόρμα της Stellantis, μιας και το μικρότερο 500e προέρχεται από την FCA.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, ξεκινώντας από τις εκδόσεις, που ακολουθούν την ίδια λογική με το μικρότερο 500e. To Abarth 600e λοιπόν θα προσφέρεται και αυτό σε δυο εκδόσεις, την Turismo των 240 ίππων και την πιο σκληροπυρηνική Scorpionissima με επιπλέον 40 ίππους, ακολουθώντας το παράδειγμα της Alfa Romeo Junior Veloce των 280 ίππων. Ωστόσο, το Abarth 600e Scorpionissima δεν είναι για πολλούς, αφού η παραγωγή του θα περιοριστεί στα 1.949 οχήματα, νούμερο που είναι ένας φόρος τιμής στο έτος ίδρυσης της αγωνιστικής ομάδας της Abarth. .

Εξωτερικά πάντως δεν υπάρχουν κάποιες ουσιαστικές διαφορές μεταξύ τους, αφού και οι δύο εμπλουτίζονται με ένα πλήρες σετ διακριτικών με το όνομα και το σήμα της Abarth, Στο αγριεμένο ρύγχος με το εντονότερο ρύγχος καρχαρία, ξεχωρίζει το χαρακτηριστικό τετραγωνισμένο εξόγκωμα που η εταιρεία ονομάζει cassettone, το οποίο σύμφωνα με την Abarth θυμίζει αυτό που υπήρχε στο αγωνιστικό Abarth 850 TC από τη δεκαετία του ’60.

Στο πίσω μέρος υπάρχει ένας εξίσου ογκώδης προφυλακτήρας με τα χαρακτηριστικά σκουρόχρωμα πλέγματα, ένας μεγάλος διαχύτης και μία τετραγωνισμένη αεροτομή οροφής. Οι ζάντες 20 ιντσών του 600e με τα ιδιαίτερα αεροδυναμικά καλύμματα και το κεντρικό στοιχείο που δημιουργεί ένα μονομπούλονο εφέ, φοράνε ελαστικά Michelin Pilot Sport EV, ενώ στις επιλογές βαφής νέες προσθήκες είναι το “Acid Green” και το “Hypnotic Purple” (το τελευταίο αποκλειστικά για την Scorpionissima).

Το εσωτερικό έχει επίσης δεχθεί τις ανάλογες παρεμβάσεις, όπως ένα νέο τιμόνι από δέρμα και Alcantara, μονοκόμματα μπάκετ καθίσματα (με την κορυφαία έκδοση Scorpionissima να διαθέτει τα ακόμα πιο επιθετικά bucket από την Sabelt , με τα χαρακτηριστικά τριγωνικά ανοίγματα στην πλάτη) κι επένδυση Alcantara στο Scorpionissima, αντί για την υφασμάτινη ταπετσαρία του Turismo, πεντάλ αλουμινίου, έγχρωμες ραφές και γραφικά της Abarth για την οθόνη οδηγού 7 ιντσών και την οθόνη του infotainment 10,25 ιντσών.

Η ενισχυμένη πλατφόρμα του Abarh 600e

Καρπός της συνεργασίας με το αγωνιστικό τμήμα της Stellantis, είναι η πλατφόρμα Perfo-eCMP, πάνω στην οποία βασίζεται το νέο Abarth 600e και αποτελεί μια συνολικά αναβαθμισμένη εκδοχή της αρχιτεκτονικής eCMP, την ίδια δηλαδή που χρησιμοποιούν όλα τα B-SUV του ομίλου Stellantis.

Εξελίχθηκε ένα ειδικό σύστημα ψύξης για βελτίωση της απόδοσης ακόμα και εντός πίστας, ενώ ο ηλεκτροκινητήρας του Abarth 600e ρυθμίστηκε σε έναν προσομοιωτή όπως αυτός που χρησιμοποιήθηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIA Formula E.

Το μοτέρ μπορεί να φθάσει τις 15.000 σ.α.λ., βρίσκεται εμπρός και μεταφέρει την κίνηση στους εμπρός τροχούς, μέσω ενός κιβωτίου μονής σχέσης και ενός μηχανικού διαφορικού Τόρσεν της JTEKT.

Εκτεταμένες είναι οι αλλαγές στην ανάρτηση, που συνεχίζει να αποτελείται από γόνατα ΜακΦέρσον εμπρός και ημιάκαμπτο άξονα πίσω. Η απόσταση από το έδαφος μειώθηκε κατά 25 χλστ., η σκληρότητα των αντιστρεπτικών δοκών αυξήθηκε κατά 140% και της ανάρτησης γενικά κατά 41%, ενώ αυξήθηκαν τα μετατρόχια, κατά 30 χιλιοστά εμπρός και 25 χιλιοστά πίσω.

Τα φρένα προέρχονται από την Alcon και χρησιμοποιούν εμπρός δίσκους 380 χιλιοστών με τετραπίστονες monobloc δαγκάνες. Όπως και στο απλό 600e η μοναδική επιλογή μεγαλύτερης ανάκτησης ενέργειας είναι η επιλογή Β στο κιβώτιο, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην δημιουργία μιας αυθεντικής μηχανικής αίσθησης από το πεντάλ των φρένων.

Τα ελαστικά της Michelin έχουν ειδική σχεδίαση προσαρμοσμένη στα ηλεκτρικά οχήματα, χρησιμοποιώντας μαλακή σύνθεση στην εξωτερική άκρη και πιο σκληρή στη μέση του πέλματος, εξασφαλίζουν το μέγιστο δυνατό κράτημα χωρίς υψηλή φθορά, ενώ το ενσωματωμένο στο πέλμα φιλμ πολυουρεθάνης μειώνει το θόρυβο κύλισης κατά 20%.

Το Abarth 600e Scorpionissima επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,85 δλ. (νούμερο ίδιο με το νέο Volkswagen Golf GTI) και η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 200 χλμ./ώρα Το Abarth 600e Turismo χρειάζεται 6,24 δλ. για το 0-100 χλμ./ώρα, με τελική ταχύτητα επίσης 200 χλμ./ώρα.

Στο δάπεδο βρίσκεται η μπαταρία των 54 kWh (51 kWh ωφέλιμη χωρητικότητα) και μπορεί να φορτιστεί σε ισχύ έως και 100 kW. (DC). Η αυτονομία σε μεικτή χρήση φτάνει τα 322 χιλιόμετρα, με μία μέση κατανάλωση της τάξεως των 18kWh/100 χλμ,

Αμφότερες εκδόσεις προσφέρουν τρία προφίλ οδήγησης που επεμβαίνουν στην απόδοση, την απόκριση, το τιμόνι και την παρεμβατικότητα του ESP.. Με το αρχικό προφίλ, στο Turismo η ισχύς περιορίζεται στους 150 ίππους και στο Scorpionissima στους 190 ίππους με μέγιστη ροπή 300 Nm και τελική ταχύτητα μέχρι 150 χλμ./ώρα.

Στη λειτουργία Scorpion Street, η ισχύς αυξάνεται στα 204 και 231 άλογα αντίστοιχα και η πλήρης ροπή των 345 Nm είναι διαθέσιμη, με μέγιστη ταχύτητα 180 χλμ./ώρα. Στο δυναμικότερο προφίλ Scorpion Track προσφέρεται η μέγιστη δύναμη, το ESP είναι λιγότερο παρεμβατικό και η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 200 χλμ./ώρα.

Tο 600e Scorpionissima διαθέτει μια “γεννήτρια ήχου”, η οποία προσπαθεί να μιμηθεί τον ήχο της εξάτμισης των βενζινοκίνητων μοντέλων της μάρκας. Αυτό σημαίνει ότι ο ήχος δεν γίνεται αντιληπτός μόνο στο εσωτερικό της καμπίνας, αλλά κάποιος εξωτερικός παρατηρητής μπορεί να μπερδευτεί, καθώς ο ήχος παραπέμπει σε αγωνιστική εξάτμιση. με τις χαρακτηριστικές αυξομειώσεις.

Οι πρώτες εντυπώσεις

Μπορεί να βρεθήκαμε για μία φορά ακόμη στο περίφημο κέντρο εξέλιξης στο Μπαλόκο, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μας περιόρισαν στα αυστηρά όρια μίας γρήγορης πίστας μόνο, αφού είχαμε πρόσβαση σε ολόκληρη την πίστα Langhe, που καλύπτει πάνω από 20 χιλιόμετρα και αναπαράγει πιστά τις μικτές διαδρομές του Πιεμόντε, ενώ βγήκαμε για λίγο και σε δημόσιους δρόμους.

Το πρώτο που αντιλαμβάνεσαι λοιπόν είναι ότι εάν εμπιστευθείς τους ειδικούς σε κάθε τομέα, το αποτέλεσμα μπορεί να σε δικαιώσει. Η ανάρτηση του Abarth 600e είναι τόσο σφικτή όσο χρειάζεται για να ανταπεξέλθει στους γρήγορους ρυθμούς μιας πίστας, καθώς τον πρώτο λόγο έχει η συμπεριφορά στις στροφές και όχι η δύναμη.

Ο τρόπος που επιταχύνει είναι γραμμικός, αρκετά έντονος, αλλά όπως είναι φυσιολογικό δεν έχει την εκρηκτικότητα που συναντάμε σε performnace ηλεκτρικά οχήματα με αρκετές εκατοντάδες ίππων.

Η δουλειά που έχει γίνει στην ανάρτηση καταφέρνει να κρύψει αρκετό από το βάρος του 600e, που ξεπερνάει τους 1,6 τόνους, αντιδρώντας με αμεσότητα και ευελιξία στις εντολές του τιμονιού με το έντονο βάρος και την σωστή πληροφόρηση.

Εκεί όμως που ξεδίπλωσε το ταλέντο του, ήταν στην μεγάλη διαδρομή, με τις πιο αργές και κλειστές στροφές, όπου μετά από λίγο δεν στρίβεις τόσο με το τιμόνι, όσο με το γκάζι, καθώς η επιτάχυνση μέσα στην στροφή, επιτρέπει στο μπλοκέ διαφορικό να τραβήξει το ρύγχος προς το εσωτερικό, χωρίς ίχνος υποστροφής.

Κατόπιν βγαίνοντας έξω στους δημόσιους δρόμους, διαπιστώσαμε ότι η ενισχυμένη ανάρτηση είναι σαφώς αρκετά σφικτή, χωρίς όμως να είναι ενοχλητικά κουραστική, ενώ οι 20αρηδες τροχοί δεν κοπανάνε με το παραμικρό, σε κάθε ατέλεια του οδοστρώματος.

Στόχος επετεύχθη

Μόνο εάν το οδηγήσεις σε ένα τέτοιο περιβάλλον, μπορείς να ξεπεράσεις τις όποιες αμφιβολίες. Το 600e δεν είναι επουδενί ένα πατροπαράδοτο Abarth, είναι όμως πέρα για πέρα αντάξιο ενός τόσο βαρύ ονόματος.

Η ψαγμένη ανάρτηση αναδεικνύει τον σπορ χαρακτήρα, που υποστηρίζει και σήμερα το περίφημο moto του Carlo Abarth, Sanday at the track, Monday at the office, διανθισμένο με άφθονες δόσεις επιθετικής εμφάνισης.

Το μόνο που μένει να φανεί καθώς οι πρώτες πληροφορίες τοποθετούν το κόστος (χωρίς επιδότηση) στα επίπεδα των 45.000 ευρώ περίπου (η ακριβής τιμή θα ανακοινωθεί όταν το Abarth 600e εισαχθεί αργότερα στην ελληνική αγορά), είναι κατά πόσο οι αγοραστές θα προτιμήσουν ένα τέτοιο «αγριεμένο» B-SUV, αντί για τα διάφορα δυνατά σεντάν με καταγωγή από τα βάθη της Ασίας ή τα σπορτίφ Ευρωπαικά SUV._Σ.Τ.

ABARTH 600e Scorpionissima (Turismo)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 ηλεκτροκινητήρας (εμπρός) >ΙΣΧΥΣ: 280 ίπποι (240) >ΡΟΠΗ: 345 Nm >ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς >KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης >ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον >ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας >ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 54/51 kWh (gross/net) >ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.187×1.808×1.502 χλστ. >ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.559 χλστ. >ΒΑΡΟΣ: 1.640 κιλά (1.624) >0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 5,35 δλ.(6,24) >ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 200 χλμ./ώρα >ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 18 kWh/100 χλμ. >AYTONOMIA: 322 χλμ. (334) >ΦΟΡΤΙΣΗ 0-100% (AC): 5,45 ώρες (11 kW) >ΦΟΡΤΙΣΗ 20%-80% (DC): 27 λεπτά (100 kW)