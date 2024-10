Δοκιμάζουμε το ανανεωμένο Hyundai Tucson 1.6D 7DCT 4WD

Οι πρώτες εντυπώσεις μας από το ανανεωμένο Hyundai Tucson προέρχονται από την ντίζελ, αυτόματη και τετρακίνητη έκδοση των 136 ίππων.

To Tucson είναι ίσως το σημαντικότερο μοντέλο για την Hyundai, όντας η αιχμή του δόρατος στην εμπορικότατη κατηγορία των C-SUV, κάτι που καταδεικνύεται από την συνολική παραγωγή που έχει ξεπεράσει τις 7.000.000 μονάδες σε 70 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Από αυτές πάνω από 1,4 εκ. πωλήσεις αφορούν την Ευρωπαϊκή αγορά, αντανακλώντας το γεγονός ότι το Tucson σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με γνώμονα τον Ευρωπαίο οδηγό.

Μετά από 20 χρόνια πορείας και τέσσερις γενιές μοντέλων, η Hyundai ανανεώνει σήμερα το ριζοσπαστικό μοντέλο της τέταρτης γενιάς που παρουσιάστηκε το 2020 και κέρδισε άφθονες διακρίσεις, μεταξύ αυτών και τον τίτλο του Ελληνικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς.

Το ανανεωμένο Hyundai Tucson, που παράγεται από τη μονάδα παραγωγής της HMMC στην Τσεχία, διαθέτει ορισμένες αλλαγές στην σχεδίαση, αναβαθμισμένο εσωτερικό, κορυφαίο πακέτο συστημάτων ασφαλείας, συνδεσιμότητας και χαρακτηριστικών άνεσης.

Σχεδιαστικά, το ανανεωμένο Hyundai Tucson διατηρεί το «προχωρημένο» DNA του, με επανασχεδιασμένους προφυλακτήρες εμπρός και πίσω, με νέας αισθητικής προστατευτικά κάτω από αυτούς. Τα μοναδικά Parametric Hidden Lights έχουν επίσης επανασχεδιαστεί, με νέα τεχνολογία κοπής με λέιζερ που προσδίδει στα «Angel Wings» φώτα ημέρας LED μια πιο λαμπερή εμφάνιση.

Την εικόνα συμπληρώνουν οι επιπλέον χρωματικές επιλογές, καθώς και μια ανανεωμένη σειρά ζαντών αλουμινίου 17, 18 και 19 ιντσών, ανάλογα με την έκδοση εξοπλισμού.

Στο πλάι έχουν διατηρηθεί οι έντονες ακμές, καθώς και η τοξοειδής οροφή που οροθετείται από μία χρωμιωμένη μπάρα, που καταλήγει μέχρι την βάση της πίσω κολόνας. Τα πίσω φώτα ολοκληρώνουν την σχεδίαση, ενώ η μεγαλύτερη πίσω ποδιά είναι ενσωματωμένη στον προφυλακτήρα, τονίζοντας το πλάτος του ανανεωμένου Tucson.

Να σημειώσουμε εδώ, ότι η έκδοση N Line παραμένει σπορ σε εμφάνιση, ακόμα πιο εκλεπτυσμένη και κομψή. Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζει για το επιθετικότερο ντιζάιν στους εμπρός και πίσω προφυλακτήρες, ωστόσο διαθέτει τα ίδια φώτα ημέρας με το βασικό μοντέλο, αλλά τις ζάντες N Line των 19 ιντσών.

Ότι πάρεις, 12.

Κάπως έτσι μπορείς να συνοψίσεις το νέο εσωτερικό του Tucson. Τώρα πια (και) το Tucson, ασπάζεται την καθεστηκυία τάξη με τις οθόνες ενσωματωμένες σε ένα ενιαίο κυρτό πάνελ.

Τόσο εκείνη για τα όργανα, όσο και για το σύστημα πολυμέσων έχουν μέγεθος 12,3 ιντσών, ενώ ακόμα και το προαιρετικό head up display, έχει ένα χορταστικό εύρος προβολής, που φθάνει στις 12 ίντσες.

Ίσως αν είχαμε να κάνουμε με οποιοδήποτε άλλο μοντέλο, να μιλάγαμε για τεράστια βελτίωση, στην προκειμένη περίπτωση όμως ας μην ξεχνάμε ότι το απελθών μοντέλο διέθετε ήδη ένα πολύ ξεχωριστό εσωτερικό.

Το ανανεωμένο Hyundai Tucson εξοπλίζεται με την τελευταία γενιά συστήματος πολυμέσων της Hyundai, το Connected Car Navigation Cockpit (ccNC), που ενσωματώνει λειτουργίες ήχου, βίντεο και πλοήγησης, με ασύρματα Apple CarPlay και Android Auto.

Οι υπηρεσίες Bluelink Connected Car Services, διαθέτουν χαρακτηριστικά όπως Connected Routing, Hyundai Live Services, σύνδεση σε πραγματικό χρόνο με την εφαρμογή Bluelink και υποστηρίζονται από δυνατότητα ασύρματων ενημερώσεων Over the Air (OTA), ενώ στο μέλλον τα Features on Demand (FOD) θα προσφέρουν μια σειρά προσαρμόσιμων λύσεων και λειτουργιών.

Η Hyundai έχει αποδείξει σε πολλές περιπτώσεις την προτίμηση της στους φυσικούς διακόπτες και το ανανεωμένο Tucson δεν αποτελεί εξαίρεση.

Πάνω από μία επιπλέον οθόνη αφής 6,6 ιντσών που χρησιμοποιείται για τον χειρισμό του τριζωνικού κλιματισμού, υπάρχει μία σειρά από μίνιμαλ διακόπτες για τα βασικά μενού και τον έλεγχο της στάθμης του ήχου.

Μία ακόμη σειρά τέτοιων διακοπτών βρίσκεται στο χείλος της κεντρικής κονσόλας μεταξύ των εμπρός καθισμάτων, η οποία πλαισιώνεται από άφθονους αποθηκευτικούς χώρους και μία επιφάνεια ασύρματης φόρτισης.

Για να γίνει αυτό χρειάστηκε το απερχόμενο «πληκτρολόγιο» του κιβωτίου να μετουσιωθεί σε έναν λεβιέ, ο οποίος όπως και σε άλλα μοντέλα της Hyundai, μετακόμισε στην κολόνα του τιμονιού.

Θα πρέπει πάντως κάποια στιγμή (σύντομα) η Hyundai να αναθεωρήσει τον τρόπο διαχείρισης (των διαφόρων συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης. Σίγουρα οι Ευρωπαϊκές οδηγίες προτρέπουν τους κατασκευαστές να μην δίνουν μία εύκολη διέξοδο στους οδηγούς σε ότι αφορά την απενεργοποίηση των διαφόρων συστημάτων, αλλά υπάρχει και η άλλη άποψη που καταθέτουν ορισμένοι ανταγωνιστές.

Όπως είχαμε εντοπίσει και στο Kona (το οποίο μάλιστα διέθετε επιπλέον μία κάμερα ανίχνευσης κούρασης του οδηγού, που ήταν τοποθετημένη επάνω στο τιμόνι), έτσι και στο Tucson θα πρέπει κάθε φορά που εκκινεί το όχημα ο οδηγός να κάνει γύρω στις οκτώ διαφορετικές κινήσεις για την απενεργοποίηση του συστήματος προειδοποίησης ορίων ταχύτητας και υποβοήθησης στην διατήρηση στην λωρίδα κυκλοφορίας, μιας και αλλιώς όλη την ώρα ηχούν τα “καμπανάκια”. Άλλες εταιρείες όπως οι Renault, Nissan, VW και Cupra έχουν υιοθετήσει πολύ ευκολότερες διαδικασίες.

Οι διαστάσεις του Tucson έχουν παραμείνει ίδιες, με τις διαφορές να εστιάζονται μόνο στο μήκος και να αποδίδονται στον ανασχεδιασμό των προφυλακτήρων. Αναλυτικότερα, το μήκος είναι 4.510 χλστ., δηλαδή +10 χλστ. όσον αφορά τις απλές εκδόσεις και 4.520 χλστ. δηλαδή +20 χλστ. στη σπορ έκδοση N Line. Το πλάτος είναι 1.865 χλστ. και το ύψος 1.650 χλστ. ενώ το μεταξόνιο παραμένει στα 2.680 χλστ. Ο χώρος αποσκευών στην περίπτωση της τετρακίνητης έκδοσης, έχει όγκο 546 λίτρα, όπου με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων μπορεί να φθάσει στα 1.725 λίτρα.

Η «προίκα» του πετρελαιοκίνητου Hyundai Tucson

Κάλιο αργά παρά ποτέ, μιας και χρειάστηκε να φθάσουμε στην ώα της ανανέωσης για να δοκιμάσουμε την ντίζελ έκδοση, μιας και η τέταρτη γενιά του Tucson μέχρι τώρα μας είχε συστηθεί μόνο μέσα από τις βενζινοκίνητες παραλλαγές του και στις τρείς βαθμίδες υβριδισμού (mild, full και Plug in hybrid).

Εδώ λοιπόν κάτω από το καπό βρίσκεται ο 1.600αρης SmartStream πετρελαιοκινητήρας, που αποδίδει 136 ίππους στις 4.000 σ.α.λ. και 320 Nm ροπής στις 2.000 σ.α.λ.. Αυτή η ροπή μεταφέρεται μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων (υπάρχει και χειροκίνητη παραλλαγή) σε όλους τους τροχούς, όπου την κατανομή αναλαμβάνει ο πολύδισκος συμπλέκτης του συτήματος τετρακίνησης Htrac.

O κινητήρας συνεπικουρείται από ένα mild hybrid σύστημα, με 48V κύκλωμα, έναν μικρό ηλεκτρικό μοτέρ 16 ίππων και 55 Nm ροπής, ενώ η ενέργεια που ανακτάται κατά την πέδηση αποθηκεύεται σε μία μικρή επαναφορτιζόμενη μπαταρία 0,44 kWh, η οποία είναι εγκατεστημένη στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, και συγκεκριμένα κάτω από το πάτωμα του πορτ μπαγκάζ.

Σε ήπιους ρυθμούς κίνησης, το mild-hybrid σύστημα απλά βοηθά τον κινητήρα στην εκκίνηση και στην επιτάχυνση, χωρίς όμως ποτέ να τον υποκαθιστά, όπως συμβαίνει με την full και plug-in hybrid έκδοση του Tucson.

Σε αστικές συνθήκες, οι ανάγκες για καύσιμο διαμορφώνονται γύρω στα 7,5 λτ./100 χλμ., ενώ στον ανοικτό δρόμο με ήπιο ρυθμό, η κατανάλωση μπορεί να κατέβει ακόμα και κάτω από τα 6 λτ./100 χλμ.

Η συνεργασία του ροπάτου κινητήρα με το κιβώτιο είναι πολύ ομαλή, όπου για καλύτερη απόκριση στην φάση της επιτάχυνσης, ο οδηγός θα πρέπει να ενεργοποιήσει το σπορ πρόγραμμα λειτουργίας.

Με το βάρος της συγκεκριμένης έκδοσης να ξεκινάει από τα 1.571 κιλά (όπου ανάλογα με τον εξοπλισμό μπορεί να φθάσει μέχρι και τα 1.713 κιλά), οι επιδόσεις είναι αρκετά καλές αφού για την επιτάχυνση από στάση μέχρι τα 10 χλμ./ώρα χρειάζονται 11,6 δλ., ενώ η τελική ταχύτητα ανέρχεται στα 180 χλμ./ώρα.

Στον δρόμο πάντως καραδοκεί μία μικρή, αλλά εξόχως καλοδεχούμενη έκπληξη, που αφορά στην βελτίωση της κύλισης. Πέρα από την πολύ καλή ηχομόνωση που κρατά μακριά από την καμπίνα το κροτάλισμα του ντίζελ, τώρα πια φαίνεται πως υπάρχει ένας καλύτερος συντονισμός μεταξύ της απόσβεσης, της επαναφοράς και των ελαστικών συνδέσμων της ανάρτησης (η τελευταία με απαράλλαχτη αρχιτεκτονική γονάτων ΜακΦέρσον εμπρός και πολλαπλών συνδέσμων πίσω).

Αυτή η ελαφρώς ξερή αίσθηση του απελθόντος μοντέλου, στην απόσβεση των μικρών και μεσαίων ανωμαλιών του οδοστρώματος, γίνεται τώρα πολύ ομαλότερα και δεν ξέρουμε τι παραπάνω θα μπορούσαν να προσφέρουν τα έξτρα ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ.

Αυτό μάλιστα δεν έχει γίνει εις βάρος των κλίσεων του αμαξώματος στις στροφές, οι οποίες είναι απόλυτα λογικές, ενώ το Tucson έχει κερδίσει μερικούς πόντους στην ακρίβεια των αντιδράσεων, ακόμα και υπό πίεση.

Η δουλειά της τετρακίνησης δεν γίνεται άμεσα αντιληπτή, εκτός και αν έχεις επιλέξει την ανάλογη ένδειξη στην κεντρική οθόνη. Καμία υποψία υποστροφής δεν παρατηρείται, καθώς αυξάνεται στιγμιαία η ροπή στους πίσω τροχούς.

Από την άλλη, το τετρακίνητο Tucson πότε δεν είχε την φήμη του σκληροτράχηλου offroad εργαλείου, όπως για παράδειγμα ένος Dacia Duster ή ένος Subaru Forester.

Αν και η τετρακίνηση με πολύδισκο συμπλέκτη πλαισιώνεται από δυνατότητα κλειδώματος, σύστημα διατήρησης σταθερής ταχύτητας σε κατωφέρειες και 170 χλστ. απόστασης από το έδαφος, προτεραιότητα έχουν οι λογικές απαιτήσεις σε ήπιες εκδρομές, αξιοποιώντας την αποτελεσματικότερη απορρόφηση των δύσκολων σημείων ενός άσχημου χωματόδρομου .

Η εξαίρεση στην νέα τάση

Καθώς ολοένα και περισσότεροι κατασκευαστές καταργούν τις ντίζελ εκδόσεις, το Hyundai Tucson (όπως και το αδελφό Kia Sportage) δίνουν αυτή την επιλογή στον υποψήφιο αγοραστή, ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει την σπαζοκεφαλιά του διλήμματος απέναντι σε αυτή την πλήρη γκάμα εξηλεκτρισμένων εναλλακτικών που προσφέρει το Tucson.

Καλή η αρχική τιμή των 29.990 ευρώ για το mild hybrid βενζινοκίνητο μοντέλο, ακόμα καλύτερα όμως τα 33.990 ευρώ για το «σκέτο» ντίζελ (δείτε εδώ αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις τιμές του ανανεωμένου Hyundai Tucson) , ειδικά εάν πρόκειται να διανύονται μεγάλες αποστάσεις σε ετήσια βάση. Από εκεί και πέρα η προσθήκη αυτόματου κιβωτίου και τετρακίνησης εκτοξεύει το κόστος στα 41.490 ευρώ, πλησιάζοντας έτσι στα «λημέρια» της full hybrid εκδοχής.

Όλα αυτά πάντως συνοδεύουν ένα σύγχρονο SUV, όπως το ανανεωμένο Hyundai Tucson το οποίο χωρίς να θυσιάσει την ποιότητα και την ευρυχωρία, ρετουσαρίστικε εξωτερικά (λίγο) και εσωτερικά (πολύ), προσφέροντας τώρα ακόμα περισσότερη τεχνολογία και μία βελτιωμένη ποιότητα κύλισης._4Τ

Η YUNDAI TUCSON 1.6D 136 PS 7DCT 4WD 48V

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: π/κ με τούρμπο και 48V mhev >ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.598 κ.εκ. >ΙΣΧΥΣ: 136 (+16) ίπποι/4.000 σ.α.λ. >ΡΟΠΗ: 320 Nm/2.000 σ.α.λ. >ΚΙΝΗΣΗ: Στους τέσσερις τροχούς >KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο 7 σχέσεων >ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον >ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων >ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.510×1.865×1.650 χλστ. >ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.680 χλστ. ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ: 170 χλστ. >ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 546-1.725 λίτρα >ΒΑΡΟΣ: 1.571 κιλά >0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 11,6 δλ. >ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 180 χλμ./ώρα >ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 6,9 λτ./100 χλμ. >ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 157 γρ./χλμ. >ΤΙΜΗ: 40.690 ευρώ

