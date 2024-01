Οδηγούμε την ηλεκτρική Mercedes AMG EQE 43 4MATIC SUV

Όταν πριν από 56 χρόνια οι Άουφρεχτ και Μέλχερ ξεκίνησαν τον βελτιωτικό τους οίκο, τον οποίο εν συνεχεία, το 1999, απορρόφησε η Mercedes, δε θα μπορούσαν να φανταστούν πως κάποτε την υπογραφή «AMG» θα μπορούσε να τη φέρει ακόμα και ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Να, λοιπόν, που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για τις καθαρόαιμες αυτές παραλλαγές να εμπλουτίσουν και την ηλεκτρική γκάμα της Mercedes. Πόσο εύκολο άραγε είναι να ενσωματωθεί το DNA της AMG σε μια αμιγώς ηλεκτρική κατασκευή; Την απάντηση στο εύλογο αυτό ερώτημα ήρθε να δώσει η έλευση στα γραφεία του περιοδικού της καυτής εκδοχής της EQE SUV.

Με δεδομένη την απόφαση της Mercedes να διατηρεί ξεχωριστή γκάμα στις μεγάλες κατηγορίες για τα ηλεκτρικά και τα συμβατικά της μοντέλα, η EQE SUV αποτελεί το ηλεκτρικό αντίστοιχο της GLE, και φυσικά βασίζεται σε μια αμιγώς ηλεκτρική πλατφόρμα. Πρόκειται για το μοντέλο στο οποίο θα καταφύγει κάποιος στην ηλεκτρική γκάμα της Mercedes, αν επιθυμεί κάτι μεγαλύτερο και πιο επιβλητικό από τις EQA και EQB, και κάπως πιο μαζεμένο από τη ναυαρχίδα της στα SUV, την EQS.

Το ρόλο αυτόν θεωρητικά θα μπορούσε να επιτελέσει η EQC, το μοντέλο με το οποίο μπήκε η Mercedes το 2019 πιο δυναμικά στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης και, παρά το σύντομο της ζωής της, αναμένεται ήδη ο αντικαταστάτης της. Αλλά, βλέπετε, τα πράγματα τρέχουν γρήγορα στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης.

Σε κάθε περίπτωση, η EQE SUV διαθέτει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, τόσο στο ηλεκτρικό της σύστημα όσο και στο κομμάτι της συνδεσιμότητας. Η εξωτερική σχεδίαση χαρακτηρίζεται από τις έντονες καμπύλες, που συναντάμε και στις 4θυρες εκδοχές EQE και EQS. Μία σειρά από πινελιές φροντίζουν για τη διαφοροποίηση της AMG έκδοσης από τις πιο… γήινες εκδοχές, μεταξύ των οποίων και οι αεροδυναμικά βελτιστοποιημένες ζάντες ελαφρού κράματος AMG 21 ή 22 ιντσών (21 ίντσες στο αυτοκίνητό μας).

Στην καμπίνα της AMG EQE 43 4MATIC SUV που δοκιμάσαμε εντυπωσιάζει η προαιρετική Hyperscreen MBUX, εμπλουτισμένη εν προκειμένω με ειδικά διαμορφωμένες λειτουργίες για τις εκδόσεις AMG. Αυτή η μεγάλη, κυρτή μονάδα εκτείνεται ανάμεσα στις εμπρός κολόνες ενσωματώνοντας τρεις οθόνες κάτω από ένα ενιαίο γυάλινο κάλυμμα, έτσι που το αποτέλεσμα να μοιάζει με ένα ενιαίο σύνολο. Το νέο λογισμικό προσφέρει μια πολύ εύληπτη πλοήγηση ακόμα και για κάποιον που θα οδηγήσει το αυτοκίνητο για πρώτη φορά.

Οι βασικές λειτουργίες απαιτούν ελάχιστα βήματα ώστε να πραγματοποιηθούν οι ανάλογες επιλογές, ενώ η μεγάλη (και γρήγορη σε απόκριση) κεντρική οθόνη συμβάλλει στη γενικότερη ευχρηστία. O οδηγός μπορεί να επιλέξει, μεταξύ άλλων, από μια σειρά ενδείξεων με πληροφορίες για την οδήγηση, τη ροή της ενέργειας, τις γωνίες που παίρνουν οι εμπρός και οι πίσω τροχοί, τη λειτουργία εκτός δρόμου, μέχρι και μια απεικόνιση ρολογιού της IWC, ενώ το πρόσθετο μενού AMG περιλαμβάνει τις λειτουργίες Track Race, Drag Race, όπως επίσης τηλεμετρία, η οποία αποτυπώνει τη μεταβολή της ταχύτητας, της επιτάχυνσης και της επιβράδυνσης στη διάρκεια του χρόνου.

Το εσωτερικό της EQE SUV χαρακτηρίζεται από την αναμενόμενη υψηλή ποιότητα και πολυτέλεια, με τις απαραίτητες πινελιές της έκδοσης AMG. Στη βασική του έκδοση προσφέρεται με καθίσματα από τεχνητό δέρμα και κόκκινες ραφές, ενώ το αυτοκίνητο της δοκιμής μας διέθετε την έξτρα επιλογή με επένδυση από δέρμα νάπα. Το σήμα της AMG στις πλάτες των μπροστινών καθισμάτων και τα ανάγλυφα εμβλήματα «AMG» στα μπροστινά προσκέφαλα τονίζουν την ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης έκδοσης, όπως επίσης το τιμόνι AMG Performance από δέρμα νάπα, πεπλατυσμένο στο κάτω μέρος, με τα αλουμινένια paddles στο πίσω μέρος να προορίζονται για την επιλογή του επιπέδου ανάκτησης στην επιβράδυνση.