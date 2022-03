15η Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας (21-27 Μαρτίου)

Για 15η συνεχή χρονιά πραγματοποιείται στη χώρα μας η Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας

Για 15η συνεχή χρονιά πραγματοποιείται η Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας, που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», σε συνεργασία με το Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ), με την υποστήριξη του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ και ΟΔΟΙ ΜΕ ΔΙΟΔΙΑ» με διακριτικό τίτλο «HELLASTRON», της Συμμαχίας για την Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στο Δρόμο «Δρόμοι στο Μέλλον» και τη στήριξη πλήθους άλλων φορέων και οργανώσεων. Η Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Την εβδομάδα αυτή συσπειρώνονται φορείς και δυνάμεις της χώρας μας για την προώθηση κρίσιμων ζητημάτων κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας ενώ, παράλληλα, πραγματοποιούνται δράσεις ενημερωτικού, εκπαιδευτικού και θεσμικού χαρακτήρα.

Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας-θεσμού, είναι να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει, μικρούς και μεγάλους, αποσκοπώντας στην πρόληψη και τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων. Οι φετινές εκδηλώσεις με αφορμή και το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας (2022), θα έχουν ως θεματική «Νέοι και Οδική Ασφάλεια» και θα εστιάσουν σε δύο από τους πιο κρίσιμους παράγοντες στην πρόκληση τροχαίων συμβάντων σε νέους, την απόσπαση προσοχής και την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Τα τροχαία δυστυχήματα άλλωστε αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου για τους νέους και τα παιδιά από 5 έως 29 ετών παγκοσμίως.

Μέχρι σήμερα, με την υποστήριξη φορέων και Οργανισμών, καθώς και εταιρειών με έμπρακτη κοινωνική ευαισθησία, έχουν εκπαιδευτεί από το Ινστιτούτο πάνω από 245.000 μαθητές της Π/θμιας και της Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και υπεύθυνης συμπεριφοράς στο δρόμο, ως πεζοί, ως ποδηλάτες, ως αυριανοί οδηγοί.

Οι κυριότερες δράσεις της Πανελλαδικής Εβδομάδας αφιερωμένης στην Οδική Ασφάλεια είναι:

Τετάρτη 16/3/2022 Συνέντευξη Τύπου για την ανακοίνωση δράσεων για την ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» συμμετείχε με την πρόεδρό του και στελέχη του Ινστιτούτου σε Συνέντευξη Τύπου στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας, κατά την οποία ανακοινώθηκαν σειρά δράσεων για την Οδική Ασφάλεια στην περιοχή. Κυριότερες από αυτές είναι η έκδοση ενημερωτικού εντύπου και η υλοποίηση βιωματικών προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής σε σχολεία Δ/θμιας εκπαίδευσης της Βόρειας Κέρκυρας με την υποστήριξη του Δήμου.

Παρασκευή 19-22/3/2022 Συμμετοχή στην 4η Διεθνή έκθεση Verde.Tec στο MEC Παιανίας

Στο σταθμό ενημέρωσης του Ινστιτούτου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τα προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής και θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική έρευνα για τις επιπτώσεις του αλκοόλ στην οδήγηση. Παράλληλα οι επισκέπτες της έκθεσης, θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν βιωματικά, με μέρος των προσομοιωτών του Ινστιτούτου, για τους κινδύνους που εγκυμονούν οι μη ασφαλείς συμπεριφορές στο οδικό δίκτυο. Στο σταθμό θα εκτίθενται και επιλεγμένες πινακίδες σήμανσης και εξοπλισμός ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας των οδικών υποδομών με την ευγενική υποστήριξη της ΣΗΜΑ ΑΒΕΕ.

Κυριακή 20/3/2022 |Ανοιχτή εκδήλωση για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας & Συνέντευξη Τύπου στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για την ανακοίνωση Μνημονίου συνεργασίας για την ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας. Θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή εκδήλωση για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας με επίδειξη των προσομοιωτών του Ι.Ο.ΑΣ. και των προγραμμάτων για τα παιδιά στους κατοίκους του Δήμου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα υπογραφει και σύμφωνο συνεργασίας του Δήμου με το Ι.Ο.ΑΣ. για την εδραίωση της συνεργασίας και την από κοινού ανάπτυξη δράσεων για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων.

Δευτέρα 21/3/2022 Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση της ψηφιακής εφαρμογής DRIVE IN THE MOMENT (11:00-13:00)

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) Πάνος Μυλωνάς σε συνεργασία με τον Αυστραλιανό Σύνδεσμο Αυτοκινήτου (AAA) και την υποστήριξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA) παρουσιάζει στην Ελλάδα και την Κύπρο την πλατφόρμα Drive In The Moment που έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους οδηγούς να αλλάξουν συνήθειες και να ελαττώσουν τη χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Την εκδήλωση θα χαιρετήσει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κύριος Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Τρίτη 22/3/2022 Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευγένειας στο Δρόμο

Η πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία που για την Ελλάδα υλοποιείται από το Ι.Ο.ΑΣ. “Πάνος Μυλωνάς”, στόχο έχει να υπενθυμίσει σε όλους τους πολίτες ότι οι επιθετικές συμπεριφορές στο τιμόνι μπορούν να προκαλέσουν τροχαία δυστυχήματα.

Τρίτη 22/3/2022 Διεξαγωγή της 7ης τελετής απονομής Υποτροφίας εις μνήμην Πάνου Μυλωνά (Πανεπιστήμιο Πατρών) Η Υποτροφία «Πάνος Μυλωνάς» θεσπίστηκε το 2005 με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών και απονέμεται από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου στον πρωτεύσαντα φοιτητή του 4ου έτους του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, εις μνήμην του φοιτητή Πάνου Μυλωνά ο οποίος ολοκλήρωνε το 4ο έτος σπουδών πριν τον άδικο χαμό του.

Τρίτη 22/3/2022 Εκπαιδευτικά προγράμματα για την Οδική Ασφάλεια προς τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών

Με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με την υπεύθυνη συμπεριφορά στο δρόμο, θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο κυκλοφοριακής αγωγής και ταυτόχρονα βιωματική εκπαίδευση με τη χρήση των προσομοιωτών της κινητής μονάδας του Ινστιτούτου. Η δράση υλοποιείται με την υποστήριξη της Ολυμπίας Οδού.

Τρίτη 22/3/2022 Περιφερειακή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας Δυτικής Ελλάδος

α) Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς πρόκειται να υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα στις 3 περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Ελλάδας με σκοπό να εκπαιδευτούν και να ενημερωθούν μαθητές νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων για την ασφαλή μετακίνηση και να οικοδομηθεί μια κουλτούρα Οδικής Ασφάλειας στους ελληνικούς δρόμους.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν σε σχολεία Π/θμιας εκπαίδευσης (Δημοτικά και νηπιαγωγεία) της Αχαΐας, της Ηλείας και της Αιτωλοακαρνανίας.

β) Κατά την ημέρα αυτή θα πραγματοποιηθεί συνάντηση συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Πατρών, Γέφυρας ΑΕ και Ι.Ο.ΑΣ. “Πάνος Μυλωνάς” σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της βιώσιμης και ασφαλούς κινητικότητας.

Τετάρτη 23/3/2022 Εκπαιδευτικά προγράμματα για την Οδική Ασφάλεια προς τους μαθητές του Νομού Κορινθίας

Προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής θα πραγματοποιηθούν προς τους μαθητές Δ/θμιας εκπαίδευσης του Νομού, με στόχο να υιοθετήσουν σωστή οδική συμπεριφορά ως αυριανοί οδηγοί και ως χρήστες του οδικού δικτύου γενικότερα. Η δράση υλοποιείται με την υποστήριξη της Ολυμπίας Οδού.

Τετάρτη 23/3/2022 Τελετή Απονομής Βραβείου Ακαδημίας Αθηνών

Στην πανηγυρική Συνεδρία της 23/3 της Ακαδημίας Αθηνών, θα λάβει χώρα η Τελετή απονομής του τιμητικού βραβείου Γ’ Τάξεως των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών, του έτους 2021, προς το Ινστιτούτο και την Πρόεδρό του.

Τετάρτη 23/3/2022 Βράβευση της προέδρου του ΙΟΑΣ από το Ροταριανό Όμιλο Κηφισιάς-Πολιτείας (Domotel Kastri Hotel )

Τιμητική βράβευση της κ. Δανέλλη-Μυλωνά, για τη συμβολή της σε θέματα Οδικής Ασφάλειας, θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Βράβευση Αρίστης Γυνής», που διοργανώνει ο Ροταριανός Όμιλος Κηφισιάς-Πολιτείας.

Κυριακή 27/3/2022 Αιμοδοσία για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος για τα Τροχαία Συμβάντα

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», με τη σταθερή υποστήριξη του Ομίλου ΟΑΣΑ και της ΣΤΑΣΥ, διοργανώνουν Αιμοδοσία για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος για τα τροχαία συμβάντα. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών σε αίμα των συνανθρώπων μας που το χρειάζονται και ειδικότερα των τραυματιών από τροχαία συμβάντα. Η GROUPAMA Ασφαλιστική συμβάλλει για μία ακόμη φορά στην ομαλή διεξαγωγή της δράσης επιδεικνύοντας την κοινωνική της ευαισθησία.

Πανελλαδική τηλεοπτική και ραδιοφωνική καμπάνια ενημέρωσης για την Οδική Ασφάλεια

Τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κοινωνικά μηνύματα αποτελούν την καμπάνια ενημέρωσης του Ινστιτούτου που εστιάζει σε κρίσιμα θέματα για την ασφάλεια των οδηγών. Τα μηνύματα αφορούν στην ακατάλληλη ταχύτητα και το σεβασμό στη Λωρίδα Εκτάκτου Ανάγκης. Η καμπάνια θα μεταδίδεται από τους Τηλεοπτικούς και Ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας μέχρι και το τέλος Απριλίου με σύμφωνη απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.). Προβολή video για προώθηση της Οδικής Ασφάλειας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών Βίντεο για την Οδική Ασφάλεια που δημιουργήθηκαν από το Ινστιτούτο και φοιτητές του Πανεπιστημίου, θα προβάλλονται στο τηλεοπτικό κανάλι του Πανεπιστημίου Πατρών καθ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και γενικότερα.