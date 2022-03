15η Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας: Απολογισμός

Με ισχυρά μηνύματα με μεγάλη απήχηση και ενεργή συμμετοχή από φορείς και πολίτες, ολοκληρώθηκε η 15η Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας, που αποτελεί θεσμό για τη χώρα μας.

Η διοργάνωση υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», σε συνεργασία με το Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ) και την υποστήριξη του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ και ΟΔΟΙ ΜΕ ΔΙΟΔΙΑ» με διακριτικό τίτλο «HELLASTRON», της Συμμαχίας για την Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στο Δρόμο «Δρόμοι στο Μέλλον», και πλήθος άλλων φορέων και Οργανισμών. Η Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας τελούσε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Οι φετινές εκδηλώσεις με αφορμή και το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας (2022) είχαν ως θεματική «Νέοι και Οδική Ασφάλεια» και ήταν αφιερωμένη κυρίως στους εφήβους και τους νέους, τους πιο ευάλωτους χρήστες της οδού καθώς τα τροχαία δυστυχήματα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου για τους νέους από 5 έως 29 ετών παγκοσμίως.

Από τη Δευτέρα 21 έως την Κυριακή 27 Μαρτίου 2022, πραγματοποιήθηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο ποικίλες δράσεις ενημερωτικού, εκπαιδευτικού, κοινωνικού, καθώς και θεσμικού χαρακτήρα, σε θέματα Οδικής Ασφάλειας. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας-θεσμού ήταν να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει όλους τους πολίτες αποσκοπώντας στην πρόληψη και τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων.

Στο πλαίσιο της 15ης Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, υλοποιήθηκαν οι εξής δράσεις, εκστρατείες ενημέρωσης και εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.

Συνέντευξη Τύπου για την ανακοίνωση δράσεων για την ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας (21/3)

Η Συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Κέρκυρας παρουσία της προέδρου και στελεχών του Ι.Ο.ΑΣ.. Εκεί έγινε η παρουσίαση δράσεων για την Οδική Ασφάλεια στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ινστιτούτου με το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας.

Οι δράσεις που ανακοινώθηκαν από το Δήμαρχο Γιώργο Μαχειμάρη και την Αντιδήμαρχο Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος Σπυριδούλα Κόκαλη, είναι η παραγωγή ειδικού φυλλαδίου που δημιουργήθηκε με την επιμέλεια του Ινστιτούτου και η υλοποίηση προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής από το Ι.Ο.ΑΣ. για τις σχολικές μονάδες Δ/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας κατά το μήνα Μάιο.



Βασικός στόχος των δράσεων είναι η ευαισθητοποίηση όλης της τοπικής κοινωνίας σε θέματα οδικής ασφάλειας με αφετηρία τα σχολεία της Δ/θμιας εκπαίδευσης. Εκτός από το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας και το Ινστιτούτο την πρωτοβουλία υποστηρίζουν ενεργά, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων και η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ιονίων Νήσων που εκπροσωπήθηκαν από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων κ. Πέτρο Αγγελόπουλο, τον Εκπρόσωπο Τύπου της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιονίων Νήσων κ. Θεόφιλο Μελεγγίδη και το Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ν.Κερκύρας κ.Νικόλαο Κολοβό.

Συμμετοχή στην 4η Διεθνή έκθεση Verde.Tec στο MEC Παιανίας (19-22/3)

Στην 4η Διεθνή έκθεση Verde.Tec στο MEC Παιανίας συμμετείχε το Ινστιτούτο με σταθμό ενημέρωσης. Οι επισκέπτες της έκθεσης είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής του Ινστιτούτου, να λάβουν μέρος σε ηλεκτρονική έρευνα για τις επιπτώσεις του αλκοόλ στην οδήγηση και να αποκτήσουν βιωματική εμπειρία, με χρήση των προσομοιωτών του Ι.Ο.ΑΣ., για τους κινδύνους που εγκυμονούν οι μη ασφαλείς συμπεριφορές στο οδικό δίκτυο.

GREEK GREEN AWARDS 2022 (20/3)

Το Βραβείο “Περιβαλλοντικής Επιμόρφωσης” για την κατηγορία “Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση”, παρέλαβε η πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ., κ. Μυλωνά, στα GREEK GREEN AWARDS 2022. Το βραβείο απένειμε στην κ. Μυλωνά ο πρόεδρος του ΚΑΠΕ Δρ. Σπυρίδωνας Οικονόμου. Ο ετήσιος θεσμός των GREEK GREEN AWARDS επιβραβεύει εταιρείες, Οργανισμούς και προσωπικότητες του τόπου, για την ανάπτυξη καλών πρακτικών για την προστασία του περιβάλλοντος. Τα βραβεία απονεμήθηκαν στο πλαίσιο της 4ης Διεθνούς Έκθεσης Verde-tec 2022.

Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση της ψηφιακής εφαρμογής “DRIVE IN THE MOMENT” (21/3)

Στοχεύοντας στην ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και, κυρίως, στην αλλαγή της ριψοκίνδυνης συνήθειας χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, το Ι.Ο.ΑΣ. “Πάνος Μυλωνάς” παρουσίασε τη Δευτέρα 21/3, την ψηφιακή πλατφόρμα DRIVE IN THE MOMENT σε Συνέντευξη Τύπου στο Electra Palace Athens. Η Πλατφόρμα DRIVE IN THE MOMENT δημιουργήθηκε από τον Αυστραλιανό Σύνδεσμο Αυτοκινήτου (ΑΑΑ), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Queensland, και προωθείται με την υποστήριξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA) σε όλο τον κόσμο ως καλή Πρακτική. Το Ι.Ο.ΑΣ. “Πάνος Μυλωνάς” επιλέχθηκε ως Μέλος της Ομοσπονδίας να μεταφράσει και προσαρμόσει την πλατφόρμα στα ελληνικά και να την προωθήσει σε Ελλάδα και Κύπρο. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους μεταξύ άλλων εκλεκτών καλεσμένων ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κύριος Κωνσταντίνος Καραμανλής, η Ευρωβουλευτής Έλενα Κουντουρά, ο κύριος Luca Pascotto, Επικεφαλής Οδικής Ασφάλειας και Διεθνούς Συνηγορίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA), ο Προϊστάμενος Κλάδου Τάξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Ελευθέριος Γκαρίλλας, ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών Αττικής κ. Βασίλης Γιαννακόπουλος και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων κ. Παναγιώτης Παπαντωνίου και εκπρόσωποι φορέων και Οργανισμών.

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευγένειας στο Δρόμο (22/3)

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που για την Ελλάδα υλοποιείται από το Ι.Ο.ΑΣ. “Πάνος Μυλωνάς”, στόχο έχει να υπενθυμίσει σε όλους τους πολίτες ότι οι επιθετικές συμπεριφορές στο τιμόνι μπορούν να προκαλέσουν τροχαία δυστυχήματα.

Περιφερειακή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας Δυτικής Ελλάδος (22/3)

Ανακοινώθηκε η συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το Ι.Ο.ΑΣ. “Πάνος Μυλωνάς” για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις 3 περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Ελλάδας με σκοπό να εκπαιδευτούν και να ενημερωθούν μαθητές νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων για την ασφαλή μετακίνηση με σκοπό να οικοδομηθεί μια κουλτούρα Οδικής Ασφάλειας στους ελληνικούς δρόμους.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν σε σχολεία Π/θμιας εκπαίδευσης (Δημοτικά και νηπιαγωγεία) της Αχαΐας, της Ηλείας και της Αιτωλοακαρνανίας.

Διεξαγωγή της 7ης τελετής απονομής Υποτροφίας εις μνήμην Πάνου Μυλωνά (Πανεπιστήμιο Πατρών) (23/3)

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συγκινησιακά ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22/3, η διεξαγωγή της 7ης τελετής απονομής Υποτροφίας εις μνήμην Πάνου Μυλωνά. Η απονομή έλαβε χώρα πριν την ορκωμοσία των αποφοίτων, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Η απονομή υποτροφίας, υλοποιείται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών και φέτος δόθηκε στον πρωτεύσαντα φοιτητή του 4ου έτους του τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών κ. Παύλο Βάρσο. Η τελετή έγινε με την παρουσία της προέδρου του Ι.Ο.ΑΣ. “Πάνος Μυλωνάς” και στελεχών του Ινστιτούτου. Χαιρετισμό εκτός από την κ. Μυλωνά απεύθυναν επίσης ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Xρήστος Μπούρας, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας και αρμόδιος για θέματα δημόσιας υγείας, Χαράλαμπος Μπονάνος, ο Επικεφαλής Οδικής Ασφάλειας και Διεθνούς Συνηγορίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA) Luca Pascotto, ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας πολυτεχνικής σχολής Πατρών, καθηγητής Ευστράτιος Γαλόπουλος και ο Αναπληρωτής πρόεδρος τμήματος μηχανικών και Αεροναυπηγών μηχανικών Γεώργιος Λαμπέας.

Εκπαιδευτικά προγράμματα για την Οδική Ασφάλεια προς τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών και τους μαθητές του Νομού Κορινθίας (23 & 24/3)

Με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με την υπεύθυνη συμπεριφορά στο δρόμο, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23/3 σεμινάριο κυκλοφοριακής αγωγής και ταυτόχρονα βιωματική εκπαίδευση με τη χρήση των προσομοιωτών του Ινστιτούτου.

Την Τετάρτη 24/3, η κινητή μονάδα του Ι.Ο.ΑΣ. επισκέφθηκε το Νομό Κορινθίας όπου υλοποίησε προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής προς τους μαθητές Δ/θμιας εκπαίδευσης του Νομού, με στόχο να υιοθετήσουν σωστή οδική συμπεριφορά ως αυριανοί οδηγοί και ως χρήστες του οδικού δικτύου γενικότερα. Οι παραπάνω ενέργειες ενημέρωσης έγιναν πραγματικότητα με την υποστήριξη της Ολυμπίας Οδού.

Τελετή Απονομής Βραβείου Ακαδημίας Αθηνών (23/3)

Στην πανηγυρική Συνεδρία της Τετάρτης 23/3 της Ακαδημίας Αθηνών, πραγματοποιήθηκε η Τελετή απονομής του τιμητικού βραβείου Γ’ Τάξεως των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών, του έτους 2021, προς το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και την Πρόεδρό του, κ. Δανέλλη – Μυλωνά, για το εξαιρετικό έργο που επιτελούν με σκοπό την ευαισθητοποίηση πολιτών και αρμόδιων φορέων σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής. Την αναγγελία και επίδοση των βραβείων στους τιμηθέντες έκαναν ο Γενικός Γραμματεύς της Ακαδημίας Αθηνών κ. Χρήστος Ζερεφός και ο Πρόεδρος της κ. Αντώνης Ρεγκάκος που εξήραν την κ. Μυλωνά για το συνεχή και αδιάκοπο αγώνα της και το έργο του Ινστιτούτου για έναν κόσμο χωρίς τροχαία δυστυχήματα.

Βράβευση της προέδρου του ΙΟΑΣ από το Ροταριανό Όμιλο Κηφισιάς-Πολιτείας (23/3)

Τιμητική βράβευση της κ. Δανέλλη-Μυλωνά, για τη συμβολή της σε θέματα Οδικής Ασφάλειας, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Βράβευση Αρίστης Γυνής», που διοργάνωσε ο Ροταριανός Όμιλος Κηφισιάς-Πολιτείας.

Αιμοδοσία για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος για τα Τροχαία Συμβάντα (27/3)

Με μεγάλη ανταπόκριση από τους Αθηναίους και ιδιαίτερα τους νέους, ολοκληρώθηκε η Εθελοντική Αιμοδοσία για τους τραυματίες από τροχαία συμβάντα, που διοργανώθηκε από το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» σε συνεργασία με το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», την Κυριακή 27/3 στο Σταθμό του Μετρό «Σύνταγμα». Η δράση έγινε με την υποστήριξη του Ομίλου ΟΑΣΑ, της ΣΤΑΣΥ, της HELLASTRON, της Συμμαχίας για την Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στο Δρόμο «Δρόμοι στο Μέλλον» και έφερε την Αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η GROUPAMA Ασφαλιστική παρείχε τα εχέγγυα για την ασφάλεια των παρευρισκόμενων στην κοινωφελή εκδήλωση.

Δράσεις για την Οδική Ασφάλεια στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής εκστρατείας “Europe in my Region / Η Ευρώπη στην Περιοχή μου” (28/3)

Στο πλαίσιο της Συνέντευξης Τύπου που διοργάνωσε η Περιφέρεια Αττικής για την ολοκλήρωση της πανευρωπαϊκής εκστρατείας της ΕΕ “Europe in my Region / Η Ευρώπη στην Περιοχή μου” που προωθεί σημαντικά έργα υποδομών, ασφάλειας και βιώσιμης κινητικότητας, έλαβαν μέρος η πρόεδρος του Ινστιτούτου και στελέχη του Ι.Ο.ΑΣ.. Η κ. Μυλωνά κατά την ομιλία της χαιρέτησε την πρωτοβουλία που ενισχύει θέματα οδικής ασφάλειας και βιώσιμης ανάπτυξης γενικότερα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Παλαιού Φαλήρου, παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη, και του Δημάρχου Παλαιού Φαλήρου, Γιάννη Φωστηρόπουλου. Παράλληλα εκπαιδευτές του Ινστιτούτου ενημέρωσαν τους μαθητές του 1ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου για τα οφέλη της πεζογέφυρας, την ασφαλή μετακίνηση των πεζών και ευρύτερα θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Πανελλαδική τηλεοπτική και ραδιοφωνική καμπάνια ενημέρωσης για την Οδική Ασφάλεια Τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κοινωνικά μηνύματα αποτελούν την καμπάνια ενημέρωσης του Ινστιτούτου που εστιάζει σε κρίσιμα θέματα για την ασφάλεια των οδηγών. Τα μηνύματα αφορούν στην ακατάλληλη ταχύτητα και το σεβασμό στη Λωρίδα Εκτάκτου Ανάγκης. Η καμπάνια μεταδίδεται από τους Τηλεοπτικούς και Ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας μέχρι και το τέλος Απριλίου με σύμφωνη απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.).

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», και ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ευχαριστούν θερμά τους υποστηρικτές, εθελοντές και συμμετέχοντες σε πρωτοβουλίες και δράσεις της διοργάνωσης της 15ης Πανελλαδικής Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας προωθώντας και υποστηρίζοντας το έργο για την ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας στη χώρα μας.