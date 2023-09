«4ο Electric Vehicles Conference» στις 10 Οκτωβρίου

Οι κορυφαίες προσωπικότητες του κλάδου της Ηλεκτροκίνησης είναι και πάλι εδώ, στο 4ο Electric Vehicles Conference, που διοργανώνεται στις 10 Οκτωβρίου στο Αμφιθέατρο της ΟΤΕ Academy από την BOUSSIAS Events και το περιοδικό Manufacturing.

Για ακόμα μία χρονιά, το κορυφαίο B2B συνέδριο για την ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα, παρουσιάζει όλες τις τελευταίες εξελίξεις της δραστηριότητας που πυροδοτεί την αναπτυξιακή δραστηριότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το συνέδριο εξηγεί τους τρόπους με τους οποίους κάθε επιχείρηση μπορεί να στραφεί στην ηλεκτροκίνηση, αναλύει τις τεχνολογικές τάσεις και παρουσιάζει το μέλλον της διαχείρισης εταιρικών στόλων.

Συγκεκριμένα, το φετινό συνέδριο εστιάζει στην τεχνολογική και κατασκευαστική πρόοδο, καθιστώντας την ηλεκτροκίνηση ακόμα πιο ωφέλιμη και αποτελεσματική για ένα ευρύτατο φάσμα επιχειρηματικών κλάδων.

Στο 4o Electric Vehicles Conference 2023: Charging the Future, μεταξύ άλλων θα συμμετάσχουν οι κάτωθι διεθνείς ομιλητές:

Ο Giuseppe Amari, Head of Sales & Operation, eMobility, Smart In frastructure, Siemens, ο οποίος αποκαλύπτει την επόμενη ημέρα στην φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων.

Η Celine Domecq, Head of Volvo Cars EU Office, Chair of Platform for Electro Mobility, η οποία παραθέτει τις πρωτοβουλίες για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην ΕΕ.

Ο Rolf Ganther, Chief Investment Officer, τράπεζα UBS, ο οποίος εξηγεί τους λόγους που η ηλεκτροκίνηση αποτελεί μία από τις κορυφαίες επενδύσεις αυτήν την περίοδο.

Ο Αndrew Rutgers, CEO της Chargesim, ο οποίος δίνει το στίγμα των πεπραγμένων της κορυφαίας εταιρείας διαχείρισης εταιρικών στόλων.

Ο Petr Dolejsi, Mobility & Sustainable Transport Director, ACEA, της Ομοσπονδίας των Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων, ο οποίος παρουσιάζει το νέο τοπίο που διαμορφώνουν οι κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως η BMW, η Volkswagen, η Mercedes, η Volvo κ.α.

Ο Eckehard Tröster, Senior Consultant, Energy nautics, ο οποίος αναλύει τους παράγοντες που θα καθορίσουν την αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων, μέχρι το 2030.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρίες Logistics (EEL) και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.).

Χρυσός Χορηγός: ΔΕΗ, Μεγάλος Χορηγός: NRG, Χορηγοί: Armet Mobility, Electripglobal, Ο.ΣΥ., Υποστηρικτής: Novoville

Χορηγοί Επικοινωνίας: CarsElectric.gr, energyworld, gocar.gr, MotorOne, 4Τροχοί

