Δείτε το νέο MINI Countryman στο κέντρο της Αθήνας (video)

Λίγο πριν το επίσημο λανσάρισμα του νέου MINI Countryman η εισαγωγική εταιρεία φρόντισε να κάνει μια φαντασμαγορική προβολή του στο attica City Link, κάνοντας χρήση τεχνολογίας AI. Δείτε πότε θα κάνει πρεμιέρα.

Λίγες ημέρες πριν από το επίσημο λανσάρισμά του, στις 17 Φεβρουαρίου, το νέο ΜΙΝΙ Countryman παρουσιάζεται με εντυπωσιακό τρόπο στο κέντρο της Αθήνας στο πολυκατάστημα attica City Link.

Με τη χρήση της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης (AI), το περιπετειώδες all-rounder μοντέλο της ΜΙΝΙ απεικονίζεται ψηφιακά σε δύο κεντρικές βιτρίνες επί της οδού Πανεπιστημίου μαγνητίζοντας τα βλέμματα των περαστικών.

Στις βιτρίνες του πολυτελούς πολυκαταστήματος έχουν εγκατασταθεί οθόνες υψηλής ευκρίνειας και μέσα από αυτές το πολυαναμενόμενο νέο MINI Countryman μας «ταξιδεύει» σε μοναδικές τοποθεσίες, όπως τις αποτύπωσε ο αρχιτέκτονας-creator Κώστας Σπαθής, που επιμελήθηκε τη δημιουργία του AI video.

Με το βασικό μήνυμα της καμπάνιας να είναι «NICE TO MEET YOU AGAIN», η ΜΙΝΙ προσκαλεί τους περαστικούς της οδού Πανεπιστημίου να επισκεφθούν το πολυκατάστημα attica City Link μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου για να βιώσουν μία συναρπαστική ψηφιακή εμπειρία βλέποντας από κοντά το νέο ΜΙΝΙ Countryman.

Η ενέργεια προβολής θα υποστηριχθεί και επικοινωνιακά μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της ΜΙΝΙ στα Sοcial Media με φωτογραφίες και video.