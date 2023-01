Ξεκινά η δράση «F1 in Schools Greece 2023 – All Girls Initiative» με σκοπό την υποστήριξη ομάδων του F1 in Schools Ελλάδος αποτελούμενες αποκλειστικά από κορίτσια μέλη.

Η υποστήριξη θα χορηγηθεί μόνο σε all-girls ομάδες από δημόσια σχολεία (Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) που συμμετέχουν για πρώτη φορά στον πανελλήνιο διαγωνισμό F1 in Schools και περιλαμβάνει την κάλυψη διαφόρων λειτουργικών εξόδων των ομάδων, όπως: κατασκευής F1 μοντέλων και εκθεσιακών περιπτέρων, έξοδα ταξιδιών ομάδων (μετάβασης και διαμονής) για συμμετοχή σε αγώνες, καθοδήγηση (coaching) ομάδων.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) υποστηρίζει με δωρεά του τη δράση “F1 in Schools Greece 2023 – All Girls Initiative”, καθώς και τη συμμετοχή δημόσιων σχολείων στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό F1 in Schools της τρέχουσας σχολικής περιόδου, με σκοπό να ενθαρρύνει τη συμμετοχή περισσότερων κοριτσιών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα F1 in Schools και την εκπαίδευσή τους πάνω σε καινοτόμες εφαρμογές STEM.

Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Ελληνογερμανικής Αγωγής, στο πλαίσιο της στήριξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων STEM που προωθούν την ομαδικότητα και ενισχύουν τις μαθησιακές δεξιότητες των μαθητών/μαθητριών, αποτελεί συνδιοργανωτή της δράσης.

Η υπεύθυνη (Project Manager) της δράσης “F1 in Schools Greece 2023 – All Girls Initiative”, Ειρήνη Τσίκλου, [Εκπαιδευτικός, Απόφοιτος Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, (MSc) “Health Management” – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιώς, (MSc) “Comparative Education” – Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο], δήλωσε σχετικά: «Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να υποστηριχτούν νέα κορίτσια της χώρας μας για να αναδείξουν τις ικανότητες που διαθέτουν σε κρίσιμους τομείς αιχμής και καινοτομίας. Όσα κορίτσια συμμετέχουν στη δράση “F1 in Schools Greece 2023 – All Girls Initiative”, θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δημιουργικότητά τους πάνω στη μηχανική, το σχεδιασμό και τη κατασκευή 3D μοντέλων Formula1, καθώς και σε όλους τους υπόλοιπους επιμέρους τομείς του διαγωνισμού F1 in Schools, όπως είναι: επιχειρηματικότητα, ομαδικότητα – συνεργασία, μάρκετινγκ, έρευνα – ανάπτυξη καινοτόμου σκέψης, διαχείριση βιώσιμων έργων».

Το F1 in Schools είναι ένα διεθνές διαθεματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα – μαθητικός διαγωνισμός που υλοποιείται εδώ και 20 χρόνια σε περισσότερες από 30 χώρες, βασίζεται στη μέθοδο διδασκαλίας “Inquired Based Project” και διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να συνεργάζονται ώστε να σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν μια μηχανική κατασκευή (μικρά μοντέλα Formula 1) και στη συνέχεια διαγωνίζονται σε Εθνικό, αλλά και σε Παγκόσμιο επίπεδο (οι παγκόσμιοι τελικοί αγώνες διεξάγονται κάθε χρόνο με την συμμετοχή περισσοτέρων από 50 ομάδων από 25 περίπου χώρες), με απώτερο στόχο την βράβευση των ομάδων που θα αριστεύσουν σε συγκεκριμένους τομείς (όπως Design & Engineering, Project Management, Enterprise & Marketing, Verbal Presentation, κ.α.).

Διαμέσου αυτής της διαδικασίας μάθησης (συνδυασμός τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης μάθησης), οι συμμετέχοντες αποκτούν γνώσεις (εντός και εκτός αναλυτικού προγράμματος σπουδών) και δεξιότητες (με προσωπικές και κοινωνικοπολιτισμικές αναφορές). Επιπρόσθετα, μαθαίνουν να λύνουν προβλήματα συνδεδεμένα με τον πραγματικό κόσμο και να καινοτομούν. Το F1 in Schools οδηγεί στην εμπειρική απόκτηση βασικών γνώσεων πάνω στις Φυσικές Επιστήμες, τις Νέες Τεχνολογίες, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά, καθώς και στην ανάπτυξη πολύτιμων δεξιοτήτων και ικανοτήτων (προσωπικών και επαγγελματικών), για επαγγελματική καριέρα σε τομείς σχετικούς με το STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Τέλος, όσοι συμμετέχουν αποκτούν γνώσεις Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, μαθαίνουν να συνεργάζονται και να δουλεύουν ομαδικά στα πρότυπα επαγγελματικών ομάδων μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν μαθητές/μαθήτριες από Δημοτικά Σχολεία (από Γ’ τάξη), Γυμνάσια, Λύκεια, καθώς και νέοι/νέες που σπουδάζουν και δεν έχουν κλείσει το 19ο έτος της ηλικίας τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό F1 in Schools και για να δηλώσει μια ομάδα συμμετοχή, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://f1inschoolsgreece.com/

Δελτίο Τύπου