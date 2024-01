Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 7ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης

Το 7ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιανουάριου 2024, στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, στην Αθήνα, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 7ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης, που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (ΗΑΕΕ) σε συνεργασία με την οικονομική ιστοσελίδα insider.gr, στις 24 Ιανουάριου 2024, στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, στην Αθήνα.

Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην αγορά ηλεκτροκίνησης και συζητήθηκε το μέλλον του τομέα, μέσα από πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις.

Μεταξύ των βασικών συμπερασμάτων είναι τα παρακάτω:

Οι αστικές μετακινήσεις πρέπει να εστιάσουν στην ηλεκτροκίνηση, με έμφαση στη μικροκινητικότητα, την εκτεταμένη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και τη χρήση κοινόχρηστων οχημάτων για να μετατραπούν οι πόλεις από αυτοκινητοκεντρικές σε ανθρωποκεντρικές, ακολουθώντας το επιτυχημένο παράδειγμα διεθνών πρακτικών, με κύριο στόχο την αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Στον τομέα των μεταφορών, η ηλεκτροκίνηση θα ενισχυθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, για 3η συνεχή χρονιά, με το πρόγραμμα “Κινούμαι Ηλεκτρικά” με στόχο τον τριπλασιασμό των πληρωμών εντός του 2024 (διαβάστε περισσότερα εδώ). Επιπλέον, στο Συνέδριο αναφέρθηκε η πρόοδος που σημείωσε ο διαγωνισμός για την προμήθεια επιπλέον 750 λεωφορείων για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και το πρόγραμμα χρηματοδότησης ηλεκτρικών λεωφορείων.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην ανάγκη να μειωθούν από την Κυβέρνηση οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, ενώ επισημάνθηκε πως θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ταχεία έκδοση αδειών για νέες συνδέσεις και σταθμούς φόρτισης. Επίσης, υπογραμμίστηκε η ανάγκη για ευελιξία στη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων και τη δυνατότητα προσαρμογής της ζήτησης από τους καταναλωτές.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν, επίσης, οι τελευταίες εξελίξεις στις υποδομές φόρτισης, οι οποίες θα πρέπει να μετατραπούν σε destination charging καθώς και να υλοποιηθούν μεγάλα charging hubs στα αστικά κέντρα. Τα επιχειρηματικά μοντέλα που δημιουργούνται πρέπει να βασίζονται σε παράγοντες, όπως η τοποθεσία, η πελατοκεντρική προσέγγιση των χρηστών με συνεχή υποστήριξη και η προσαρμογή στις διαφορετικές κατηγορίες φορέων της αγοράς.

Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη φόρτιση με την τεχνολογία του Vehicle to Grid, στις καινοτομίες που αναμένονται να έρθουν στην αγορά τα επόμενα χρόνια, στην ασφάλεια των ηλεκτρικών οχημάτων, την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, ενώ δόθηκαν απαντήσεις όσον αφορά στον κίνδυνο πυρκαγιάς από τα ηλεκτρικά οχήματα και την ασφαλή μεταφορά τους στα πλοία.

Το Συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, και τον ακαδημαϊκό χώρο. Αναφέρονται παρακάτω με αλφαβητική σειρά:

Χριστίνα Αλεξοπούλου, Υφυπουργός Μεταφορών, Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών

Κώστας Ανδριοσόπουλος, Καθηγητής, Audencia Business School & Διευθύνων Σύμβουλος, Akuo Energy Greece

Κορίνα Γεωργίου, Δημοσιογράφος, ΣΚΑΙ TV

Μαρίνα Γεωργίου, R&D Project manager, Νetcompany-Ιntrasoft

Παναγιώτης Γεωργόπουλος, Διευθυντής, Liquid Media

Νίκος Γιαννούλας, Υπεύθυνος gMotion by gazzetta

Χάρης Δούκας, ΔήμαρχοςΑθηναίων

Θάνος Ζαρόγιαννης, Ειδικός φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, Σύμβουλος Ηλεκτροκίνησης

Δημήτρης Καββούρης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Συγγελίδη

Baptiste Legay, Deputy Head of the Unit in charge of ‘Mobility – Road transport’, DG CLIMA, European Commission (online)

Ιωσήφ Καραγιώτης, Εμπορικός Διευθυντής, Neotec Energy, Ομίλος Σπυρίδη

Δημήτρης Κουτσώνας, Product Innovation & Business Transformation, Φυσικό Αέριο (Ελληνική Εταιρία Ενέργειας)

Κυριάκος Κοφινάς, Γενικός Διευθυντής ηλεκτροκίνησης, ΔΕΗ Α.Ε.

Κωνσταντίνος Μαγκανιώτης, Αναπληρωτής Διευθυντής του Κλάδου Μετρήσεων, ΔΕΔΔΗΕ

Αναστάσιος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΔΔΗΕ

Hugo Morais, Senior Researcher, INESC-ID; Professor, Department of Electrical and Computer Engineering (DEEC) of Instituto Superior Técnico; Project Coordinator, EV4EU

Σωτήρης Μπατζιάς, Partner, Τμήμα Συμβούλων Στρατηγικής, Deloitte

Ευάγγελος Μπεκιάρης, Διευθυντής, Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών, ΕΚΕΤΑ & Πρόεδρος, Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων

Ιωάννης Ξιφαράς, Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Θοδωρής Παναγούλης, Διευθυντής, energypress.gr

Καλλιόπη Παπαδάκη, Προϊσταμένη Τμήματος Β’ Μελετών ανάπλασης και αποκατάστασης κτιρίων και τεχνικών έργων ΔΕΜΑΑ, & Επιστημονική συνεργάτης ΓΓΧΣΑΠ, ΥΠΕΝ

Δημήτρης Παπαδασκαλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Σπύρος Παπαευθυμίου, Πρόεδρος, ΗΑΕΕ & Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης

Παναγιώτης Παπαντωνίου, Πρόεδρος ΔΣ, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

Δημήτρης Πάτσιος, Γενικός Διευθυντής, Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων

Ηλίας Πετρής, Business Operations Manager, nrg

Τάκης Πουρναράκης, Μηχανολόγος Μηχανικός – Δημοσιογράφος

Αχιλλέας Σαΐτης, Αντιπύραρχος, Τμηματάρχης Επιχειρήσεων Διεύθυνσης Πυρόσβεσης, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Αλεξάνδρα Σδούκου, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ιωάννης Τσελίκης, Προϊστάμενος, Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Γιώργος Φιντικάκης, Διευθυντής, Liberal.gr

Κατερίνα Χριστοφιλίδου, Περιβαλλοντική δημοσιογράφος, ΕΡΤ

Το Συνέδριο τελέστηκε υπό τις Αιγίδες των υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, και της ΚΕΔΕ.

Το Συνέδριο υποστήριξαν:

Πλατινένιος Χορηγός: ΔΕΗ

Χρυσοί Χορηγοί: Deloitte | Neotec Energy, Όμιλος Σπυρίδη

Ασημένιοι Χορηγοί: Akuo Energy Greece | Noetik

Υποστηρικτές: ΔΕΔΔΗΕ | Φυσικό Αέριο – Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας | nrg | MG – Όμιλος Συγγελίδη

Μέσα Προβολής: carselectric.gr | energypress | 4troxoi