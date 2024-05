Τα smart #1 και smart #3 σηματοδοτούν την νέα εποχή που έχει ξεκινήσει για την εταιρία, καθώς έφτασαν στην χώρα μας για να συστηθούν στο Ελληνικό κοινό πριν το επίσημο λανσάρισμα τους το φθινόπωρο.

Μία γνωστή μάρκα από το παρελθόν, αλλά με εντελώς νέο παρουσιαστικό και φιλοσοφία. Αυτός είναι και ο λόγος που μάλλον από εδώ και πέρα θα πρέπει να διαχωρίσουμε την παλιά, από την νέα, smart. Σε αυτό πλαίσιο λοιπόν, μία νέα εποχή ξεκινάει, καθώς η smart ξαναέρχεται στην Ελλάδα, με την ευθύνη της εκπροσώπησής της στη χώρα μας, να έχει πλέον η Star Automotive Ελλάς, που έχει ήδη αναλάβει την εκπροσώπηση της Mercedes.

Η «παλιά» smart

Η smart έχει μία ιστορία 30 ετών, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη Mercedes – Benz . Η πορεία του γνωστού μικρού αυτοκινήτου ξεκινά με την ίδρυση της κοινοπραξίας Micro Compact Car AG , μεταξύ της Mercedes – Benz και της swatch . Το 1997 παρουσιάστηκε το μοντέλο smart city coupe , το οποίο κυκλοφόρησε το 1998. Το 2006, η Daimler AG αναγνωρίζοντας την απήχηση του γνώρισαν τα μοντέλα της smart, αλλά και γενικότερα τις εμπορικές προοπτικές της αστικής κινητικότητας, αποκτά το 100% της μάρκας smart .

Η πρώτη γενιά των οχημάτων smart(1998 – 2007) περιλάμβανε αρχικά τα fortwo, fortwo cabrio και αργότερα τα roadster & roadster coupe και τα forfour. Η δεύτερη γενιά (2007 – 2014) περιλάμβανε μόνο τα fortwo και fortwo cabrio, ενώ η τρίτη (2014 – σήμερα) περιελάμβανε τα αμιγώς ηλεκτρικά fortwo coupe, fortwo cabrio και forfour. To smart δε φημίζεται μόνο για το ότι είναι ένα έξυπνο, καινοτόμο αυτοκίνητο πόλης με ιδιαίτερο σχεδιασμό, καθώς έγινε και το απόλυτο lifestyle icon.

Ειδικά στην Ελλάδα, η smart έτυχε θερμής υποδοχής και αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες αγορές της, καθώς στην διάρκεια της παρουσίας της στην εγχώρια αγορά, πέτυχε συνολικές πωλήσεις 33.600 μονάδων.

Το 2008 κατείχε ένα από τα υψηλότερα μερίδια αγοράς παγκοσμίως και ήταν μέσα στις 3 κορυφαίες αγορές του κόσμου για τη smart, γεγονός που αποδεικνύει την πλήρη αποδοχή του μοντέλου από το κοινό στη χώρα μας.

Η «νέα» smart

Μετά από αυτήν την επιτυχημένη πορεία, η εταιρεία αποφάσισε να κάνει μία επανεκκίνηση δημιουργώντας διαφορετικές προοπτικές για τη νέα εποχή που διαμορφώνεται στην αυτοκίνηση.

H smart Europe GmbH ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2020 ως 100% θυγατρική της smart Automobile Co., Ltd. , η οποία και ιδρύθηκε ως μια παγκόσμια κοινοπραξία μεταξύ της Mercedes–Benz AG και της Κινεζικής Geely Automobile Co., Ltd.

Σε αυτή την νέα εποχή της εταιρείας, η γκάμα αποτελείται πλέον από αμιγώς ηλεκτρικά SUV, τα smart #1 και smart #3 που τοποθετούνται στις κατηγορίες των B και C SUV αντίστοιχα και έφτασαν στην χώρα μας για να συστηθούν στο Ελληνικό κοινό πριν το επίσημο λανσάρισμα τους το φθινόπωρο.

Το πρώτο δείγμα γραφής της αναγεννημένης smart είναι το #1. Η εμφάνισή του χαρακτηρίζεται από νέα σχεδίαση, νέα τεχνολογία και μία νέα προσέγγιση όσον αφορά στην αστική του ταυτότητα, με μήκος 4.270 χλστ. και μεταξόνιο 2.750 χλστ..

Η νέα πλατφόρμα SEA (Sustainable Experience Architecture) πάνω στην οποία χτίζονται τα smart (όπως και το αδελφό Volvo EX30), επιτρέπει μια μεγάλη απόσταση μεταξύ των αξόνων, μεγιστοποιώντας έτσι τον εσωτερικό χώρο του αυτοκινήτου.

Ήδη από το 2022 που ξεκίνησε την ευρωπαϊκή του πορεία, το #1 πέτυχε βαθμολογία 5 αστέρων στο τεστ της EuroNCAP. Ολόκληρη η δομή του αμαξώματός του σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε για να πληροί τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας,.

Διατίθεται σε δύο εκδόσεις, με 272 ή 428 ίππους και πίσω κίνηση ή τετρακίνηση, αντίστοιχα, ενώ η κορυφαία υλοποίηση φέρει την ονομασία Brabus.

Το #1 στη βασική του έκδοση προσφέρει μέγιστη απόδοση 200 kW με μπαταρία 49 kWh που χαρίζει 310 χλμ αυτονομίας. Με τη μπαταρία 66 kWh, η αυτονομία αυξάνεται στα 440 χλμ. Η μπαταρία φορτίζει με εναλλασσόμενο ρεύμα AC από 10-80 % με 22 kW σε 3 ώρες, ενώ σε ταχυφορτιστή DC, αυτό μπορεί να επιτευχθεί σε λιγότερο από 30 λεπτά.

Το #3 εισέρχεται στην κατηγορία των premium αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων ως ένα σπορ, coupé SUV, έχοντας ένα μήκος που φθάνει στα 4,4 μ, πλάτος 1,8 μ. και μεταξόνιο 2,78 μ.

.Ο σπορ χαρακτήρας αντανακλάται και στις επιδόσεις του #3: καθώς σε τέσσερις από τις πέντε γραμμές εξοπλισμού, η μέγιστη ισχύς είναι 200 kW ενώ στη κορυφαία BRABUS φτάνει στα 315 kW, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τη συγκεκριμένη κατηγορία στην αγορά.

Όσον αφορά στην επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα, το #3 στην έκδοση BRABUS πετυχαίνει χρόνο 3,7 δευτερόλεπτων, ενώ στη γραμμή Pro+, που θεωρείται η βασική για το #3, επιταχύνει από 0-100 χλμ/ώρα σε 5,8 δευτερόλεπτα. H εισαγωγική έκδοση Pro προσφέρει ισχύ 200 kW, και επιτάχυνση από 0 στα 100 km/h σε μόλις 5,8 δευτερόλεπτα. Επιπλέον, το smart #3 έχει αυξημένη αυτονομία ως προς το #1 η οποία κυμαίνεται από 455 έως 325 χλμ (κατά WLTP).

Το smart #3 διατίθεται με δύο διαφορετικές εκδόσεις μπαταρίας: μία 49kWh που προσφέρει αυτονομία έως 325 χλμ. (κατά WLTP) και μία 66 kWh για αυτονομία έως 455 χλμ. (κατά WLTP). Με την αποδοτική φόρτιση τεχνολογίας DC έως 150 kW/h, το smart #3 φορτίζει από 10 στο 80% σε λιγότερο από 30 λεπτά. Επιπλέον, σε wallbox AC 22kW, φορτίζει (10-80%) σε λιγότερο από 3 ώρες ενώ για φόρτιση σε φορτιστή 7,5 kW απαιτούνται 5,5 ώρες..

Το smart #1 ξεκινά στη χώρα μας από τα 36.950 ευρώ (έκδοση Pure), ενώ το smart #3 από τα 40.900 ευρώ (έκδοση Pro).