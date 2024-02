Ο Όμιλος Motor Oil και το Women On Top ενώνουν τις δυνάμεις τους

Στο «Ready for Work @ Engineering» ενώνονται οι δρόμοι των Motor Oil και Women On Top.

Ο Όμιλος Motor Oil στέλνει και το 2024 το δικό του ξεχωριστό μήνυμα για την ημέρα της Γυναίκας. Ένα ισχυρό μήνυμα που δείχνει πως προτεραιότητα του Ομίλου είναι η εφαρμογή πρακτικών, πρωτοβουλιών και δράσεων που διασφαλίζουν ευκαιρίες εξέλιξης για όλους και όλες τους/τις εργαζόμενους/ες, ισότιμη επιβράβευση και δυνατότητες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, η Motor Oil σε συνεργασία με το Women on Top υλοποιούν το εξειδικευμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης και ενίσχυσης της απασχολησιμότητας των γυναικών “Ready for Work @ Engineering”. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Ομίλου “Lead the Way”, η οποία ενδυναμώνει και ενθαρρύνει γυναίκες να ονειρεύονται, να πιστεύουν στην δυναμική τους και να διαμορφώνουν το μέλλον τους, αναδεικνύοντας ότι δεν υπάρχουν όρια στο τι μπορούν να επιτύχουν.

Φέτος, μέσω της πρωτοβουλίας “Ready for Work @ Engineering”, στο πλαίσιο του “Lead The Way Forward”, θα δοθεί η ευκαιρία σε 30 νέες γυναίκες που πρόκειται να αποφοιτήσουν ή έχουν ήδη αποφοιτήσει από Σχολές Μηχανικών, να εξοπλιστούν με τα απαραίτητα εργαλεία και να αναπτύξουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να επιτύχουν στον χώρο της Ενέργειας. Το εν λόγω πρόγραμμα στη πρώτη του φάση (Βήμα Επιμόρφωσης) εμπεριέχει 10 πρακτικά και διαδραστικά εργαστήρια από έμπειρες εκπαιδεύτριες του Women On Top, ενώ στη συνέχεια οι απόφοιτες θα συνδεθούν με γυναίκες που έχουν επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της Ενέργειας και θα πραγματοποιήσουν μαζί τους μία τρίμηνη συνεργασία mentoring (Βήμα Mentoring).

Τέλος, οι γυναίκες που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στο “Ready for Work @ Engineering”, θα επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους, στις 5 Μαρτίου, με σκοπό να έρθουν σε επαφή με το πεδίο, αλλά και να γνωριστούν μεταξύ τους από κοντά, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Σημειώνεται πως η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 25/2 και μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή γυναίκες που:

Έχουν μόλις τελειώσει ή πλησιάζουν στην ολοκλήρωση των σπουδών τους στον τομέα της Μηχανικής και θέλουν να προετοιμαστούν για την αναζήτηση εργασίας.

στην ολοκλήρωση των σπουδών τους και θέλουν να προετοιμαστούν για την αναζήτηση εργασίας. Ψάχνουν εδώ και καιρό την πρώτη ή τη δεύτερή τους δουλειά , αλλά δεν έχουν καταφέρει να βρουν κάτι που να τις ικανοποιεί.

, αλλά δεν έχουν καταφέρει να βρουν κάτι που να τις ικανοποιεί. Εργάζονται σε θέσεις που δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο των σπουδών τους και ανυπομονούν να βρουν τη θέση που θα τις γεμίζει.

Με το βλέμμα στραμμένο στην καθημερινή ενδυνάμωση και εξέλιξη των γυναικών, ο Όμιλος Motor Oil κάνει πράξη την υπόσχεση φροντίδας που έχει δώσει από την ίδρυσή του, προχωρώντας σε δράσεις που δίνουν βήμα σε όλες και όλους να χαράξουν δυναμικά τον δρόμο τους. Γυναίκες δυνατές, δυναμικές, γυναίκες που εξελίσσονται.

Μάθετε περισσότερα, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και δηλώστε συμμετοχή εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες: [email protected]