This Current Between Us – Μια έκθεση διαφορετική από τις άλλες

H έκθεση σύγχρονης τέχνης «This Current Between Us», στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 30 καλλιτέχνες, φιλοξενείται στο πρώτο ατμοηλεκτρικό εργοστάσιο στην Ελλάδα, τον Ατμο-Ηλεκτρικό Σταθμό (ΑΗΣ) της ΔΕΗ στο Νέο Φάληρο.

Μέρος των εγκαταστάσεων του ιστορικού Ατμο-Ηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) της ΔΕΗ στο Νέο Φάληρο ανοίγει για πρώτη φορά στο κοινό, αποκαλύπτοντας αθέατες όψεις του βιομηχανικού συγκροτήματος.

Η έκθεση περιλαμβάνει εκτενές αρχειακό υλικό από το φωτογραφικό και ιστορικό αρχείο της ΔΕΗ, το οποίο βρίσκεται σε διάλογο με νέες παραγωγές εικαστικών έργων από διεθνείς καλλιτέχνες: ζωγραφική, γλυπτά, εικαστικές εγκαταστάσεις, βίντεο, ηχητικά έργα και επιτελεστικές δράσεις.

Το εργοστάσιο εξετάζεται στην παρούσα έκθεση ως κέντρο παραγωγής υλικών και ενέργειας, αλλά και ως κοινωνικό μοντέλο, σύστημα οργάνωσης του χώρου, της ανθρώπινης -και άλλης- ζωής, ως αρχιτεκτονική διαχείριση υφιστάμενων σχέσεων, αλλά και γενεσιουργός δύναμη νέων.

Το εργοστάσιο ενέργειας είναι ταυτόχρονα και εργοστάσιο επιθυμίας, καθώς η επιθυμητική παραγωγή φορτίζει την παραγωγή ρεύματος.

Οι καλλιτέχνες ανταποκρίνονται στο παρελθόν και στο παρόν του κτιρίου ακολουθώντας αισθητηριακές αντηχήσεις του χώρου δράσης, θραύσματα προσωπικών αφηγήσεων, βυθιζόμενοι σε μνημονικές διαδράσεις και στις υλικές ιζηματοποιήσεις τους.

Η συνεχής παρουσία και η ροή ηλεκτρικού φορτίου ενώνει και διαταράσσει. Φτάνοντας στο σήμερα, το ρεύμα παίζει με λέξεις και θέσεις: ηλεκτρικά φορτία, εντάσεις, έλξεις και απωθήσεις.

Η έκθεση This Current Between Us αναφέρεται σε υποδομές και οργανισμούς, διαδικασίες παραγωγής και κατανάλωσης, ανάδυσης και μεταμόρφωσης, που λειτουργούν μέσα από τη μεταφορά, αλλά και πέρα από αυτήν. Ο ατμός, σημαντική παραγωγική δύναμη στη σύγχρονη ιστορία, συμπυκνώνεται και αξιοποιείται κάνοντας δυνατό τον κόσμο των μηχανών.

Η σχέση του με τον μοντερνισμό και τις διακηρύξεις του, υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής, διαβάζεται μέσα από τη συστατική αστάθειά του, τη μορφή που γίνεται άπιαστη και διαφεύγει.

Ο ατμός, ως κινητήρια δύναμη, προσφέρει δυνατότητες για ταχύτητα, ανάπτυξη, επέκταση των πόλεων, ενώ λειτουργεί νοσταλγικά για το μέλλον, σαν μια εκδοχή του που δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Για την έκθεση, ο ατμός δημιουργεί ένα ρευστό υπόστρωμα, αγωγό για απρόσμενες συνδέσεις.

Σε αυτό το ομιχλώδες τοπίο αναπτύσσεται και η καλλιτεχνική πρακτική, διερευνώντας κριτικά τη σχέση της καλλιτεχνικής παραγωγής με την έννοια του «βιομηχανικού» και την αρχιτεκτονική του εργοστασίου, σχολιάζοντας τη χρήση των βιομηχανικών χώρων ως πεδία πολιτιστικής παραγωγής, καθώς και τις αντιφάσεις αυτής της γενικευμένης τάσης προς την αισθητικοποίησή τους.

Παράλληλα, οι καλλιτέχνες στρέφονται σε διαδικασίες συμπύκνωσης και διάχυσης, σε συστήματα δικτύων, υποστρώματα ενέργειας, μεταφοράς, επικοινωνίας, πληροφορίας, ροές πόρων, ψηφιακής διαχείρισης και κίνησης.

Αναζητούν κρυφές, αόρατες και ανατρεπτικές υφές στα δίκτυα του καθημερινού μας περιβάλλοντος: την τεχνολογία, τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του εικονικού και του φυσικού χώρου, τις σωματικές συναντήσεις ανθρώπων και άλλων οντοτήτων, για να δημιουργήσουν μια νέα υποδομή περιπλάνησης.

Τα έργα της έκθεσης αποτελούν απόπειρες αναστοχασμού αναφορικά με το βιομηχανικό παρελθόν και με τους οικονομικούς συσχετισμούς του παρόντος. Αναπόδραστα, από την ηλεκτρική συνδεσιμότητα περνάμε σε ηλεκτρισμένες κοινωνικές και πολιτισμικές συνδέσεις.

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες

Νίκος Αλεξίου, Κωνσταντίνος Γιώτης, Αναστασία Δούκα, Παναγιώτης Ευαγγελίδης, Ελένη Καλαρά & Βάλια Παπαχρήστου & Ευαγγελή Φίλη, Δημήτρης Καμαρτωτός, Αθηνά Κουμπαρούλη, Άννα Λάσκαρη, Βιργινία Μαστρογιαννάκη, Όλγα Μηλιαρέση-Φωκά, Μαρίνα Μήλιου-Θεοχαράκη & Marianne Tuckman, Ελένη Μπαγάκη, Πέτρος Μώρης, Ζάφος Ξαγοράρης, Μαρίνα Ξενοφώντος, Πάολα Παλαβίδη, Νατάσσα Παπαδοπούλου, Δημήτρης Παπαϊωάννου, Κώστας Σαχπάζης, Μαρία Σιδέρη, Θεόδωρος Τζαννετάκης, Αλέξανδρος Τζάννης, Ίρις Τουλιάτου, Ελένη Χριστοδούλου, Κώστας Χριστόπουλος, Micol Assaël, Hypercomf, Mikhail Karikis, Ali Kazma, Miriam Simun & Daria Kaufman, Bill Morrison, Louis-Philippe Scoufaras, Jeph Vanger

Συμμετέχουσες καλλιτέχνιδες εργαστηρίου της ΑΣΚΤ:

Αλεξάνδρα Αψωκάρδου, Δέσποινα Βαξεβανίδη, Άννα Μαστρομιχάλη, Κατερίνα Μεσσήνη, Όλγα Σουβερμέζογλου

Επιμέλεια έκθεσης: Πάνος Γιαννικόπουλος, Γεωργία Λιάπη

Σύλληψη ιδέας, έρευνα, οργάνωση: Ελένη Καλαρά

Η έκθεση This Current Between Us πραγματοποιείται στο πλαίσιο του project Το Άλλο Σώμα, σε συνεργασία της Blow-Up (ΑΜΚΕ), της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), τη ΔΕΗ, και με την υποστήριξη των Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) και του Γραφείου Διασύνδεσης της ΑΣΚΤ.

Ιστορικές Εγκαταστάσεις Ατμοηλεκτρικού Σταθμού, Νέου Φαλήρου

Σολωμού 1 & Δημητρίου Φαληρέως, 185 47 Πειραιάς

Διάρκεια έκθεσης: Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 – Κυριακή 12 Μαρτίου 2023

Ώρες λειτουργίας: Πέμπτη – Κυριακή 16:00 – 20:00