Αυτό είναι το πιο «πράσινο» αυτοκίνητο και μάλιστα δεν είναι ηλεκτρικό

Από μια έρευνα του αμερικανικού συμβουλίου ενέργειας προέκυψε η λίστα με τα πιο «καθαρά» αυτοκίνητα, που έχει στην κορυφή ένα μοντέλο που δεν είναι ηλεκτρικό.

Το Toyota Prius Plug-in Hybrid είναι το πιο «πράσινο» αυτοκίνητο, σύμφωνα με την κατάταξη του «GreenerCars» και την έρευνα που πραγματοποίησε το ACEEE (American Council for an Energy Efficient Economy). Το ιαπωνικό Plug-in υβριδικό μοντέλο έκανε την έκπληξη καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση, αφήνοντας πίσω του αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.

Αναμφίβολα το γεγονός ότι η πρώτη πεντάδα αποτελείται από τέσσερα ηλεκτρικά μοντέλα και ένα Plug-in Hybrid, το οποίο μάλιστα καταλαμβάνει την πρώτη θέση, είναι μια έκπληξη μεγατόνων, με την Toyota να δείχνει το δρόμο.

Για τον υπολογισμό της βαθμολογίας GreenerCars, η ACEEE αξιολογεί κάθε αυτοκίνητο σε βάθος, υπολογίζοντας όλον τον κύκλο ζωής του, από την αρχή, τους ρύπους που εκλύονται κατά την κατασκευή, τη διάθεση, την παραγωγή καυσίμου ή της ηλεκτρικής ενέργειας, τις εκπομπές καυσαερίων, την κατασκευή των μπαταριών, μέχρι και την ανακύκλωσή τους.

Υπολογίζεται επίσης το κόστος ενέργειας που απαιτεί κατά τη διάρκεια ενός έτους, την αεροδυναμική του, αλλά και διάφορες ακόμα μετρήσεις.

Με τα παραπάνω δεδομένα, το Toyota Prius κατάφερε να συγκεντρώσει 71 βαθμούς. Ο Peter Huether, ανώτερος ερευνητικός συνεργάτης στο ACEEE δήλωσε σχετικά στην Washington Post ότι «αυτή η νίκη οφείλεται στην τεχνολογία, την αεροδυναμική και το χαμηλό βάρος του αυτοκινήτου».

Όπως τόνισε, οι μεγάλες βαριές μπαταρίες μπορεί να μειώνουν τις εκπομπές CO2 κατά την οδήγηση, αλλά αυτό δεν τις καθιστά και πιο καθαρές συνολικά, καθώς επιβαρύνουν σημαντικά το περιβάλλον κατά την παραγωγή τους.

Πιο κάτω από το Prius, στη δεύτερη θέση βρίσκουμε το Lexus RZ 300e, με 67 βαθμούς, ενώ στην τρίτη θέση είναι το αμιγώς ηλεκτρικό MINI Cooper SE, με τους ίδιους βαθμούς 67, αλλά υψηλότερο κόστος καύσιμου ανά έτος. Την πεντάδα συμπληρώνουν, το Nissan Leaf και το Toyota bZ4X, που κατέλαβαν την τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα.

Ο Peter Huether τόνισε ότι «είναι σημαντικό για τις αυτοκινητοβιομηχανίες να επεκτείνουν τις προσιτές επιλογές ηλεκτρικών οχημάτων, προκειμένου αυτά να έχουν πρόσβαση σε αυτά ένα ευρύτερο, όσον αφορά την οικονομική δυνατότητα, φάσμα αγοραστών. Επίσης, για αυτούς που οι υποδομές δεν καλύπτουν τις ανάγκες τους, υπάρχουν πολλές αποδοτικές και προσιτές υβριδικές προτάσεις».