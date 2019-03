Bentley Continental GT Number 9 by Mulliner

Η Bentley δημιούργησε την απόλυτη συλλεκτική έκδοση της ολοκαίνουργιας Continental GT προκειμένου να γιορτάσει τον πρώτο αιώνα ζωής της βρετανικής εταιρείας, που ιδρύθηκε το 1919. Η Continental GT Number 9 Edition by Mulliner έχει πηγή έμπνευσης το ένδοξο αγωνιστικό παρελθόν της Bentley και ενσωματώνει μια σειρά από ιδιαίτερα στοιχεία στο πιο πολυτελές Grand Tourer του κόσμου. Η Mulliner θα κατασκευάσει φέτος, χειροποίητα, στο Crewe της Αγγλίας, μόλις 100 αυτοκίνητα που θα βασίζονται στην Continental GT. Η Number 9 Edition by Mulliner είναι ένας φόρος τιμής στον Sir Henry Ralph Stanley Tim’ Birkin, έναν από τα πρώτα Bentley Boys των δεκαετιών του ’20 και του ’30.

Ο Birkin ήταν πελάτης της Bentley, επενδυτής και οδηγός αγώνων, με επιχειρηματικό πνεύμα και έντονη φιλοδοξία. Μέσα από την εμπνευσμένη συνεργασία ανθρώπου και μηχανής γεννήθηκε η 4.5 litre Blower. Η No.9 ήταν η υπερτροφοδοτούμενη (με supercharger) Bentley Blower με την οποία ο Sir Birkin αγωνίστηκε στις 24 Ώρες του Le Mans το 1930. Στη συνέχεια, ανάθεσε την κατασκευή ενός αριθμού Bentley 4.5 Litre με μηχανικό υπερσυμπιεστή ο οποίος είχε εξελιχθεί από τον ανεξάρτητο μηχανικό Amherst Villiers και αύξησε την απόδοση από τα 110 PS στα 175 PS. Από τότε, το εντυπωσιακό πράσινο αυτοκίνητο έχει γίνει η πλέον εμβληματική αγωνιστική Bentley του Μεσοπολέμου.

Η Number 9 Edition by Mulliner διακρίνεται από τα λογότυπα No.9 και την αντίστοιχη αναγραφή του αριθμού 9 στη μάσκα. Οι αγοραστές έχουν τη δυνατότητα επιλογής για το χρώμα του αμαξώματος, μεταξύ του Viridian green και του Beluga black, ενώ στην ίδια απόχρωση είναι οι ζάντες Mulliner Driving Specification των 22 ιντσών, σε συνδυασμό με προδιαγραφές Black Line και πακέτο αμαξώματος από ανθρακονήματα.

Για το εσωτερικό της Number 9 Edition by Mulliner οι αγοραστές μπορούν να επιλέξουν δερμάτινες επενδύσεις σε παραδοσιακό στυλ Cumbrian Green ή Beluga με πιο στιλπνά τμήματα στα καθίσματα, τις επενδύσεις των θυρών και σε άλλα σημεία. Στα προσκέφαλα και τις επενδύσεις των θυρών υπάρχουν ανάγλυφα λογότυπα ‘B’, ακριβώς όπως υπήρχαν στις επενδύσεις των θυρών της ‘Blower’ του 1930. Το αποκλειστικό για την περίπτωση ταμπλό έχει στην κεντρική του κονσόλα ένα διακοσμητικό Engine Spin, πιο γνωστό ως “περιεστρεμμένο αλουμίνιο” (‘Turned Aluminium’). Ξεχωρίζει επίσης το αποκλειστικό ρολόι της British Jaeger, με την εμφάνιση του ρολογιού εμπνευσμένη από τα όργανα της πρώτης No.9 ‘Blower’. Η επαναστατική περιστρεφόμενη οθόνη (Bentley Rotating Display) της Continental GT είναι ακόμα πιο ξεχωριστή χάρη σε ένα μοτίβο Bentley ‘Blower’. Επίσης κάθε Continental GT Number 9 Edition by Mulliner διαθέτει στην περιστρεφόμενη οθόνη ένα κομμάτι ξύλου από το κάθισμα του εμβληματικού αγωνιστικού με το Νο.9 με το οποίο ο Birkin έλαβε μάρος το 1930 στις 24 Ώρες του Le Mans. Επίσης κάθε ένα από τα 100 συνολικά αυτοκίνητα θα έχει μαρσπιέ με την επιγραφή ‘1 of 100’ καθώς και επίχρυσους μοχλοδιακόπτες 18Κ που παραπέμπουν σε αυτούς της No.9 ‘Blower’.

Mulliner, σπάνια εξ ορισμού

Η Mulliner υπάρχει προκειμένου να ικανοποιεί τις ανάγκες των πιο απαιτητικών πελατών της Bentley. Παρέχει κάθε είδους εξατομίκευση προκειμένου να δημιουργηθεί μια πραγματικά μοναδική Bentley προσαρμοσμένη στο εκάστοτε προσωπικό γούστο. Οι ρίζες της Mulliner πηγαίνουν πίσω μέχρι το 1500 - τότε η ασχολία της εταιρείας ήταν η κατασκευή πολυτελών αμαξών. Το 1923 η Mulliner έδειξε για πρώτη φορά μια πρότασή της βασισμένη σε ένα πλαίσιο Bentley, παρουσιάζοντας μια διθέσια Bentley 3 Litre στο Olympia Show στο Λονδίνο - μόλις τέσσερα χρόνια μετά την ίδρυση της Bentley Motors. Το 1953 η Mulliner δημιούργησε το αμάξωμα μιας από τις πλέον εμβληματικές Bentley της ιστορίας, της R Type Continental, η οποία έχει επηρεάσει το σχεδιασμό της σημερινής Continental GT. Το 1957 η Mulliner παρουσίασε την Continental Flying Spur, μια ειδική τετράθυρη λιμουζίνα που έχει δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας σαν βάση το πλαίσιο της Bentley Continental. Η Mulliner έγινε επίσημα μέλος της Bentley Motors το 1959, διαθέτοντας χώρους εργασίας στο Crewe, έδρα της Bentley._Δελτίο Τύπου