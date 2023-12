Έφτασε η στιγμή για την πρεμιέρα της ταινίας Ferrari

Η πολυαναμενόμενη ταινία Ferrari θα κάνει πρεμιέρα στις 14 Δεκεμβρίου 2023 στην Ιταλία, λίγες μέρες νωρίτερα από την παγκόσμια έναρξη προβολής της.

Μια ταινία αφιερωμένη στο ζωή του θρυλικού Enzo Ferrari θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες τις επόμενες μέρες. Η παγκόσμια πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί ανήμερα των Χριστουγέννων, με τους Ιταλούς όμως να έχουν το προνόμιο της προβολής αρκετά νωρίτερα και πιο συγκεκριμένα στις 14 Δεκεμβρίου.

Η παραγωγή είναι αμερικανική, με πρωταγωνιστή τον Adam Driver, που υποδύεται τον Enzo Ferrari, την Penelope Cruz στο ρόλο της συζύγου του και δίπλα τους, Shailene Woodley, Patrick Dempsey ως Piero Taruffi, Jack O’Connell ως Peter Collins, Sarah Gadon ως Linda Christian και Gabriel Leone ως Alfonso de Portago.

Ωστόσο, οι Ιταλοί θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την ταινία στη μητρική τους γλώσσα, καθώς θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στις μεγάλες αίθουσες της χώρας τους. Ακολουθεί το ιταλικό trailer της ταινίας.

Αυτή είναι η δεύτερη ταινία που είναι αφιερωμένη στη ζωή του Enzo Ferrari. Παράλληλα, πιο πρόσφατα, το 2019 κυκλοφόρησε η ταινία Ford v Ferrari, η οποία είχε στο επίκεντρο, εκτός από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη της Ferrari και τις αγωνιστικές ιστορίες στο Le Mans, με την κόντρα που είχε με την Ford.

Όσον αφορά τη νέα πολυαναμενόμενη ταινία που θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες στους κινηματογράφους, διαδραματίζεται στη δεκαετία του ’50 (1956-1957). Τότε που ο Enzo ζούσε μια δύσκολη περίοδο, καθώς είχε μόλις χάσει το γιο του Dino.

Στις σκηνές του trailer βλέπουμε μάχες από το Mille Miglia, τον Enzo να παρακολουθεί την εξέλιξη ενός οδηγού αλλά και την προσωπική ζωή του, με τη σύζυγό και την οικογένειά του, με συναίσθημα αγάπη, αλλά διαφωνίες. Η δράση με αυτοκίνητα είναι στο επίκεντρο και φυσικά δεν δίνονται απλόχερα στην ταινία.

Ο υποψήφιος για βραβείο Όσκαρ Michael Mann, γνωστός για ταινίες όπως το Heat και το The Last of the Mohicans, συνυπογράφει το σενάριο της ταινίας με τον Troy Kennedy Martin (The Italian Job). Η ταινία βασίζεται στο βιβλίο «Enzo Ferrari: The Man and the Machine» του Brock Yates. Ακολουθεί το trailer.