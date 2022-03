Εργοστάσιο κατασκευής μπαταριών στην Τουρκία από τις Ford, SK On και Koç Holding

H Ford, η εταιρεία κατασκευής μπαταριών SK On και ο τουρκικός βιομηχανικός όμιλος Koç Holding ανακοίνωσαν τα σχέδια τους για την κατασκευή ενός εργοστασίου παραγωγής μπαταριών γα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κοντά στην Άγκυρα με παραγωγική δυναμική 30 έως 45 GWh.

Η Ford, η SK On και η Koç Holding υπέγραψαν σήμερα ένα μη δεσμευτικό Μνημόνιο Συνεννόησης για τη δημιουργία μιας κοινοπραξίας στην Τουρκία μέσω της οποίας θα κατασκευαστεί «μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις μπαταριών για επαγγελματικά ηλεκτρικά οχήματα στην ευρύτερη ευρωπαϊκή περιοχή», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στις επίσημες ανακοινώσεις της η μπλε οβάλ εταιρεία.

Η κοινοπραξία θα δημιουργήσει τη νέα αυτή μονάδα σε μία τοποθεσία κοντά στην Άγκυρα και θα κατασκευάζει κυψέλες μπαταριών υψηλής περιεκτικότητας σε νικέλιο. Η παραγωγή της μονάδας αναμένεται να ξεκινήσει ήδη από τα μέσα της δεκαετίας με ετήσια δυναμικότητα που θα κυμαίνεται από 30 έως 45 GWh.

«Η επένδυση που εξετάζουν οι τρεις εταίροι στην κοινοπραξία μπαταριών – η οποία υποστηρίζεται από την τουρκική κυβέρνηση – θα ωφελήσει άμεσα μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις επαγγελματικών οχημάτων σε όλη την Ευρώπη, μειώνοντας το ενεργειακό και λειτουργικό τους κόστος και συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση των εκπομπών CO2», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της η Ford.

H Ford και η SK Innovation στις ΗΠΑ

Η Ford και η SK Innovation – η μητρική εταιρεία της SK On Co., Ltd. – ίδρυσαν επίσης μια κοινή επιχείρηση νωρίτερα φέτος στις ΗΠΑ, η οποία φέρει την ονομασία BlueOval SK. Τον Σεπτέμβριο, η Ford ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη επένδυση όλων των εποχών σε ηλεκτρικά οχήματα στις ΗΠΑ από οποιονδήποτε κατασκευαστή αυτοκινήτων και, μαζί με τον συνεργάτη της, την SK Innovation, σκοπεύει να επενδύσει 11,4 δισεκατομμύρια δολάρια και να δημιουργήσει 11.000 νέες θέσεις εργασίας σε δύο μεγάλες εγκαταστάσεις στο Τενεσί και το Κεντάκι.

Η τοποθεσία του Τενεσί, που ονομάζεται BlueOval City, θα είναι το μεγαλύτερο, πιο προηγμένο, πιο αποδοτικό συγκρότημα παραγωγής αυτοκινήτων της Ford στην 118χρονη ιστορία της, ενώ το νέο BlueOval SK Battery Park στο Κεντάκι θα αποτελείται από δύο εργοστάσια κατασκευής μπαταριών που θα τροφοδοτούν μια νέα γκάμα ηλεκτρικών οχημάτων για την αγορά της Βόρειας Αμερικής.

Τα παγκόσμια σχέδια της Ford στον τομέα της ηλεκτρικής κινητικότητας απαιτούν την παραγωγή ή/και προμήθεια μπαταριών με χωρητικότητα τουλάχιστον 240 GWh έως το 2030. Περίπου 140 GWh θα απαιτηθούν στη Βόρεια Αμερική, με το υπόλοιπο να αφορά σε άλλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης και της Κίνας.

