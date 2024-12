F1 in Schools 2024 – Διακρίθηκαν οι Έλληνες μαθητές στους Παγκόσμιους Τελικούς

Επιτυχημένη ήταν η συμμετοχή των Ελλήνων μαθητών στους Παγκόσμιους Τελικούς του διαγωνισμού F1 in Schools. Οι αγώνες διενεργήθηκαν στις 23-26 Νοεμβρίου 2024 στο Dhahran της Σαουδικής Αραβίας.

Επιτυχημένη ήταν η συμμετοχή των Ελλήνων μαθητών στους 19ους Παγκόσμιους Τελικούς του STEM διαγωνισμού F1 in Schools. Οι αγώνες διενεργήθηκαν στις 23 με 26 Νοεμβρίου 2024 στο Dhahran της Σαουδικής Αραβίας, με τη συμμετοχή 55 ομάδων από 25 χώρες από όλο το κόσμο, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και η Κύπρος. Παγκόσμια πρωταθλήτρια ανακηρύχθηκε η ομάδα «evolut1on» από την Γερμανία, στην 2η θέση κατατάχθηκε η ομάδα «Array» από την Γερμανία και στην 3η θέση η ομάδα ‘Lunar’ από την Αυστραλία. Οι ελληνικές ομάδες διακρίθηκαν για την ξεχωριστή προσπάθεια τους, ανάμεσα σε μεγαθήρια, καταφέρνοντας να κερδίσουν σημαντικά βραβεία και έπαθλα των αγώνων. Συγκεκριμένα:

Η ομάδα «PiForce», αποτελούμενη από μαθητές από το Πυθαγόρειο Γενικό Λύκειο Σάμου και το Γενικό Λύκειο Δροσιάς, κέρδισε το βραβείο «CHAIR OF JUDGES RECOGNITION OF ACHIEVEMENT AWARD». Το συγκεκριμένο έπαθλο για «εξαιρετικά επιτεύγματα» απονεμήθηκε από τον Πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής των Αγώνων στους μαθητές της ελληνικής ομάδας «PiForce», λόγω του ότι σχεδίασαν και κατασκεύασαν μια καινοτόμα επιτραπέζια CNC μηχανή 4 αξόνων, κατάλληλη για κατεργασία τρισδιάστατων μοντέλων. Όπως είναι τα δύο Formula 1 μοντέλα, που διαγωνίστηκαν όλες οι ομάδες στους παγκόσμιους αγώνες, τα οποία οι μαθητές της «PiForce» κατεργάστηκαν και κατασκεύασαν μόνοι τους, χρησιμοποιώντας την δική τους επιτραπέζια CNC μηχανή, η οποία ελέγχεται από Η/Υ και έχει δυνατότητες κίνησης σε 4 άξονες. Ένα πολύ σημαντικό βραβείο, που αναδεικνύει τις δυνατότητες των Ελλήνων μαθητών και την εκπαίδευση που παρέχεται από τα Ελληνικά Δημόσια Σχολεία.

Η ομάδα «Infinite Green Force», αποτελούμενη από μαθητές από τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη και το 3ο & 4ο Γενικό Λύκειο Σερρών, κέρδισε το βραβείο «THE AUTODESK AI GENERATIVE DESIGN AWARD». Το συγκεκριμένο έπαθλο απονεμήθηκε στην ομάδα μας λόγω του ότι κέρδισε μια ξεχωριστή δοκιμασία των παγκόσμιων αγώνων F1 in Schools, σχετική με εφαρμογή εργαλείων Παραγόμενης Τεχνητής Νοημοσύνης (Α.Ι. Generative) για τρισδιάστατο σχεδιασμό και αεροδυναμική ανάλυση οχημάτων του μέλλοντος. Η δοκιμασία διοργανώθηκε στο περιθώριο των φετινών αγώνων από την γνωστή εταιρεία κατασκευής 3D λογισμικών AUTODESK, που είναι και παγκόσμιος υποστηρικτής του διαγωνισμού, χορηγώντας δωρεάν λογισμικά προϊόντα της σε όλες τις μαθητικές ομάδες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό.

Άλλη μία ελληνική διάκριση σημειώθηκε και στην δοκιμασία επιλογής των 10 καλύτερων μαθητών των αγώνων, για να συμμετέχουν στην Ακαδημία Μηχανικών «Komatsu Williams Engineering Academy Class of 2024», μεταξύ των οποίων επιλέχθηκε και ο μαθητής Γιώργος Παπαδόπουλος από την ομάδα «Viper Racing», αποτελούμενη από μαθητές από την Εκπαιδευτική Αναγέννηση και την Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή.

Όσον αφορά την τελική κατάταξη των αγώνων, δύο από τις ανωτέρω ελληνικές ομάδες βρίσκονται στο Top25 των καλύτερων ομάδων των αγώνων: Στην 18η θέση κατατάχθηκε η ομάδα ‘Infinite Green Force’ και στην 22η θέση κατατάχθηκε η ομάδα ‘Viper Racing’. Ενώ, στην 29η θέση κατατάχθηκε η ομάδα ‘Aegean Racing’ αποτελούμενη από μαθητές από το Κολλέγιο Ανατόλια και την Ελληνογερμανική Αγωγή. Επίσης, όλες οι ελληνικές ομάδες είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν από κοντά και να λάβουν πολύτιμες συμβουλές από τον Fernandο Alonso, δύο φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της F1 και νυν οδηγό της Aston Martin F1.

Ο Εθνικός Συντονιστής του προγράμματος F1 in Schools σε Ελλάδα και Κύπρο, Δημήτρης Πολυματίδης, δήλωσε: «Οι επιτυχίες των μαθητών μας αποδεικνύουν τις τεράστιες ικανότητες που έχουν οι νέοι της χώρας μας σε κρίσιμους τομείς αιχμής και καινοτομίας. Το F1 in Schools είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα διαθεματικά προγράμματα στο κόσμο και η συμμετοχή στο πρόγραμμα βοηθά τα νέα παιδιά στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω των τεχνολογιών STEM, καθώς και να καλλιεργήσουν δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως αυτή της κριτικής σκέψης, συνεργασίας, επικοινωνίας, δημιουργικότητας και επίλυσης προβλημάτων». Ξεκίνησαν και οι εγγραφές για τον 14ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό F1 in Schools, Περιόδου 2024-2025, για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο email: [email protected]