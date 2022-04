Χάρμα οφθαλμών η νέα Ferrari 296 GTS

‘Οπως είχε υποσχεθεί η Ferrari, στις 19 Απριλίου θα παρουσίαζε το πολυσυζητημένο νέο της μοντέλο. Όπερ και εγένετο, η νέα Ferrari 296 GTS ήρθε να προστεθεί στη γκάμα της ιταλικής εταιρείας.

Ακριβώς όπως οι 812 GTS, SF90 Spider και F8 Tributo Spider, η νέα 296 GTS διαθέτει αναδιπλούμενη σκληρή οροφή, η οποία τοποθετείται μπροστά από το υπερτροφοδοτούμενο V6 plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης του αυτοκινήτου. Η Ferrari λέει ότι η οροφή χρειάζεται 14 δευτερόλεπτα για να κατέβει ή να σηκωθεί και μπορεί να γίνει με ταχύτητες έως και 45 χλμ./ώρα.

Όσον αφορά το υπόλοιπο αυτοκίνητο, η 296 GTS, είναι μια διθέσια berlinetta spider, όπως την αποκαλεί η Ferrari. Στην ουσία είναι πανομοιότυπη με την GTB coupe και αυτό είναι λογικό καθώς βασίζεται σε αυτή. Ο σχεδιασμός είναι εμπνευσμένος από την 250 LM, με τους πλευρικούς αεραγωγούς, το κάθετο πίσω παράθυρο και το πάνελ του αμαξώματος να παραμένουν ίδια. Οι ιπτάμενες αντηρίδες και η συνδετική “αερογέφυρα” παραμένουν επίσης στη “θέση” τους. Στο μπροστινό μέρος, τα λεπτά φωτιστικά σώματα και η χαμηλή, φαρδιά μάσκα τονίζουν το πλάτος του αυτοκινήτου ενώ στο πίσω μέρος της 296 GTS συναντάμε το ίδιο κεντρικό σύστημα εξάτμισης και τον ίδιο τεράστιο διαχύτη.

Αν εξαιρέσουμε την Dino Spyder 246, η νέα 296 GTS είναι η πρώτη πραγματική “ανοιχτή” Ferrari V6 για το δρόμο που βγαίνει από το Maranello. Ο κινητήρας είναι αυτός των 2,9 λίτρων V6 ο οποίος διαθέτει δύο τούρμπο με απόδοση 663 ίππους που υποβοηθάτε από ένα ηλεκτρικό μοτέρ το οποίο αποδίδει 167 ίππους. Η συνδυαστική ισχύς της Ferrari 296 GTS προσφέρει σε αυτόν που θα βρεθεί πίσω από το τιμόνι της 830 ίππους.

Αυτή η ισχύς μεταφέρεται μέσω ενός οκτατάχυτου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη μόνο στους πίσω τροχούς – σε αντίθεση με το άλλο υβριδικό supercar της Ferrari – την τετρακίνητη SF90. Παρόλα αυτά, ο χρόνος 0-62 km/h παραμένει αμετάβλητος σε σχέση με το κουπέ, στα 2,9 δευτερόλεπτα.

Η 296 GTS αποτελεί ένα γνήσιο τέκνο της Ferrari με ότι αυτό συνεπάγεται. Ωστόσο η Ιταλική εταιρεία προσφέρει και κάποιες “παραχωρήσεις”. Στην λειτουργία eDrive, η 296 GTS μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά για 24 χιλιόμετρα χάρη σε μια μπαταρία 7,45 kWh.

Επιπρόσθετα κάθε φορά που παίρνει μπροστά ο κινητήρας υπάρχει η προεπιλεγμένη λειτουργία Hybrid, η οποία είναι ρυθμισμένη για μέγιστη απόδοση μεταξύ του κινητήρα V6 και του συστήματος μπαταρίας-κινητήρα. Με την εναλλαγή στο οδηγικό πρόγραμμα Performance σημαίνει ότι ο κινητήρας V6 είναι διαθέσιμος για να διατηρήσει μια ισορροπία μεταξύ υψηλών επιδόσεων και διαχείρισης της μπαταρίας, για συνεχή υβριδική υποβοήθηση και επαναφόρτιση της μπαταρίας. Το πρόγραμμα Qualify είναι η πιο ακραία ρύθμιση με την οποία μπορεί να οδηγηθεί η 296 GTS και παρέχει μέγιστη απόδοση, αν και αυτό συνοδεύεται από χαμηλότερη επαναφόρτιση της μπαταρίας.

Ακριβώς όπως και η 296 GTB, η 296 GTS διαθέτει τον γνωστό διακόπτη eManettino παράλληλα με το παραδοσιακό χειριστήριο Manettino στο τιμόνι. Ο χρήστης του οχήματος μπορεί να επιλέξει ένα από τα τέσσερα οδηγικά προγράμματα τα οποία διαθέτει το συγκεκριμένο μοντέλο. Το ανανεωμένο infotainment προέρχεται από την SF90 και περιλαμβάνει πληθώρα πληροφοριών που κάνει την οδήγηση ακόμη πιο ευχάριστη.

Η Ferrari προσφέρει επίσης την 296 GTS με το πακέτο Assetto Fiorano, το οποίο περιλαμβάνει αεροδυναμικές τροποποιήσεις, όπως μια επανασχεδιασμένη αεροτομή στο μπροστινό χείλος, ικανή να παράγει 10 κιλά κάθετης δύναμης. Συνολικά, με αυτό το πρόσθετο πακέτο, η 296 GTS παράγει 360 κιλά κάθετη δύναμης στα 155 χιλ./ώρα. Ωστόσο, όπως είναι αναμενόμενο, λόγω της αναδιπλούμενης σκληρής οροφής της, η 296 GTS ζυγίζει περισσότερο από τα 1.470 κιλά που ζυγίζει η Ferrari 296 GTB.

The #Ferrari296GTS raises the bar of Fun to Drive. A new powertrain with an unmistakable soundtrack, innovative dynamic control systems and more compact dimensions ensure that this sport berlinetta sets new benchmarks in terms of both performance and driving experience. #Ferrari pic.twitter.com/1JaNd5DXJQ

— Ferrari (@Ferrari) April 19, 2022