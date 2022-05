H Ford αποκαλύπτει το ηλεκτρικό E-Transit Custom

H Ford, υπό τη σκέπη της Ford Pro, του επαγγελματικού της βραχίονα στην Ευρώπη, αποκαλύπτει για πρώτη φορά σήμερα το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό E-Transit Custom.

Η Ford πραγματοποιεί σήμερα ένα ακόμα σημαντικό βήμα στο ταξίδι μετασχηματισμού για τη μετάβασή της στην ηλεκτροκίνηση με την Ford Pro, τον επαγγελματικό βραχίονα της μπλε οβάλ εταιρείας στην Ευρώπη, να αποκαλύπτει τις πρώτες λεπτομέρειες και φωτογραφίες του εντελώς νέου και αμιγώς ηλεκτρικού E-Transit Custom.

Ακολουθώντας κατά πόδας τα βήματα του αμιγώς ηλεκτρικού E-Transit του οποίου η παραγωγή ξεκίνησε φέτος το Μάρτιο, το E-Transit Custom είναι σχεδιασμένο τόσο για να θέσει ένα νέο σημείο αναφοράς στην κατηγορία van ενός τόνου στην Ευρώπη, όσο και να βοηθήσει τις επιχειρήσεις της περιοχής σε μία αβίαστη μετάβαση στα ηλεκτροκίνητα οχήματα.

Ο αμιγώς ηλεκτρικός διάδοχος του van με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην Ευρώπη έχει σχεδιαστεί εξ αρχής για να ταιριάζει στο οικοσύστημα λύσεων της Ford Pro που βελτιώνουν την παραγωγικότητα και προσθέτουν αξία. Το E‑Transit Custom θα υποστηρίζεται από το λογισμικό, τις λύσεις φόρτισης, συντήρησης και χρηματοδότησης της Ford Pro μέσω μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας που θα συμβάλει στην αύξηση του παραγωγικού χρόνου και στη μείωση των λειτουργικών δαπανών.

Η νεότερη προσθήκη στην ηλεκτροκίνητη γκάμα της Ford Pro θα αποτελέσει στοιχείο κλειδί της τολμηρής δέσμευσης της Ford για μηδενικές εκπομπές ρύπων για όλα τα οχήματά της που θα πωλούνται στην Ευρώπη και ουδετερότητα άνθρακα σε όλο το αποτύπωμα των Ευρωπαϊκών της δραστηριοτήτων μέχρι το 2035.

Σύμφωνα με την Ford, το νέο E-Transit Custom θα έχει αυτονομία με μία φόρτιση που θα φτάνει έως και τα 380 χλμ. προσφέροντας ταυτόχρονα ταχεία φόρτιση DC και πλήρη ικανότητα ρυμούλκησης. Προς το παρόν πάντως, η Ford δεν αποκαλύπτει περισσότερα στοιχεία, αν και βέβαιο είναι ότι το νέο E-Transit Custom, όπως και το E-Transit, θα τροφοδοτείται από μια συμπαγή μπαταρία ιόντων λιθίου με ωφέλιμη χωρητικότητα 68 kWh υποστηρίζοντας συγχρόνως ταχεία φόρτισης DC με ισχύ έως 115 kW.

«Αυτή είναι μία στιγμή ορόσημο για τους διαχειριστές επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρώπη, καθώς και μία ακόμα πολύ σημαντική υλοποίηση των φιλοδοξιών μας στην Ford Pro», δήλωσε ο Hans Schep, Γενικός Διευυντής της Ford Pro Ευρώπης. «Το van με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην Ευρώπη μόλις έγινε αμιγώς ηλεκτρικό και με την υποστήριξη της μοναδικής one-stop-shop υπηρεσίας μας Ford Pro που ενισχύει την παραγωγικότητα, τα λειτουργικά οφέλη που θα φέρει στις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη δεν μπορούν να υπερεκτιμηθούν».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Νέο Ford E-Transit Custom

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το E-Transit Custom προσφέρει μία απαράμιλλη εμπειρία πελάτη, μεταξύ των λειτουργιών που αναπτύχθηκαν λαμβάνοντας υπόψη πληροφορίες από χρήστες van οχημάτων είναι η τεχνολογία ProPower Onboard, η οποία θα παρέχει αξιοποιήσιμη ισχύ για την τροφοδοσία εργαλείων, φώτων και συσκευών στον τόπο εργασίας.

Σχεδιαστικά, και με δεδομένο ότι ο πλήρης φάκελος του μοντέλου αναμένεται να αποκαλυφθεί τον προσεχή Σεπτέμβριο, εμφανείς είναι οι επιρροές από τα επιβατικά μοντέλα της γκάμας Ford – εξ ου και η χαρακτηριστικά μάσκα στο εμπρός μέρος. Από πλευράς μεγέθους, η Ford Pro δηλώνει ότι το νέο E-Transit Custom διαθέτει «επαναπροσδιορισμένες αναλογίες, μία σιλουέτα γεμάτη αυτοπεποίθηση και full LED φωτισμό».

Θυμίζουμε ότι νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η Ford ανακοίνωσε ότι μέχρι το 2024, τέσσερα ακόμα νέα, αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα θα πλαισιώσουν το E-Transit van δύο τόνων ως μέρος της εμβληματικής οικογένειας Transit, συμπεριλαμβανομένων των Transit Custom και Transit Courier, καθώς και των οχημάτων μεταφοράς προσωπικού Tourneo Custom και Tourneo Courier.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, το αμιγώς ηλεκτρικό E-Transit Custom θα αρχίσει να κατασκευάζεται το δεύτερο εξάμηνο του 2023. Όλες οι εκδόσεις του Transit Custom θα κατασκευάζονται από την Ford Otosan – την κοινοπραξία της Ford στην Τουρκία – στο εργοστάσιό της στο Kocaeli, την έδρα της Ευρωπαϊκής παραγωγής Transit, που θα παραδοθεί ως μέρος της εξαγγελθείσας επένδυσης ύψους 2 δις € της Ford Otosan στις εκεί εγκαταστάσεις της.

Η Ford, SK On Co., LtD και Koc Holding πρόσφατα υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για τη σύσταση μιας κοινοπραξίας που θα δημιουργήσει μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις παραγωγής μπαταριών ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρώπη. Στόχος είναι η έναρξη παραγωγής να ξεκινήσει στα μέσα της δεκαετίας με ετήσια δυναμικότητα από 30 έως 45 GWh.