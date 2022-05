Ford Pro: Nέα επίπεδα παραγωγικότητας με το αμιγώς ηλεκτρικό E-Transit

H Ford Pro εισάγει για τις επιχειρήσεις ένα νέο σημείο αναφοράς για την παραγωγικότητα, την αξία και την εμπειρία ιδιοκτησίας των ηλεκτρικών οχημάτων με το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό E-Transit.

Με το κορυφαίο για την κατηγορία μέγεθος μπαταρίας, την αυτονομία, την ισχύ του ηλεκτροκινητήρα και το μοναδικό στοιχείο ProPower Onboard ως πηγή ενέργειας για την τροφοδοσία / φόρτιση εργαλείων, η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του best-seller cargo van σε όλο τον κόσμο προσφέρει απαράμιλλη απόδοση για επαγγελματίες πελάτες. Στις εγγενείς ικανότητες του οχήματος προστίθεται ένα αναβαθμισμένο επίπεδο στάνταρ εξοπλισμού που περιλαμβάνει ευφυή συστήματα υποβοήθησης οδηγού και ασφάλειας, αναγνωρισμένα από το Euro NCAP, καθώς και την end-to-end υποστήριξη φόρτισης Ford Pro Charging και μία ολοκληρωμένη σουίτα λύσεων Ford Pro που βελτιστοποιούν την απόδοση και το κόστος ιδιοκτησίας.

Το E-Transit έχει επίσης εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές στην αγορά, που βοηθούν να επιταχυνθεί η υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων. Το νέο όχημα αποτελεί την αιχμή του δόρατος στο Ευρωπαϊκό λανσάρισμα της Ford Pro, της νέας παγκόσμιας επιχείρησης πωλήσεων και συντήρησης του κατασκευαστή που επικεντρώνεται στη βελτίωση της παραγωγικότητας των πελατών επαγγελματικών οχημάτων με παγκοσμίου κλάσης οχήματα και προηγμένα προϊόντα και υπηρεσίες.

Ακολουθώντας ένα σκληρό πρόγραμμα παγκόσμιων δοκιμών και εξέλιξης, η Ford Pro και οι συνεργαζόμενοι πελάτες της σε όλη την Ευρώπη χρησιμοποιούν 60 E-Transit για να καταδείξουν τα οφέλη της παραγωγικότητας των ηλεκτροκίνητων επαγγελματικών οχημάτων. Τα πρώτα οχήματα παραγωγής πρόσφατα βγήκαν από το εργοστάσιο του Kocaeli, στην Τουρκία, με 5.000 παραγγελίες πελατών να έχουν υποβληθεί πριν ξεκινήσει η παραγωγή.

Ολοκληρωμένες στάνταρ προδιαγραφές

Το E-Transit προσφέρει σε κάθε πελάτη ολοκληρωμένες στάνταρ προδιαγραφές και προηγμένες τεχνολογίες που θα καταστήσουν τον εξηλεκτρισμό των στόλων ευκολότερο και πιο επωφελή από ποτέ. Το όχημα είναι σχεδιασμένο για να καλύπτει μία ευρεία γκάμα περιπτώσεων χρήσης, με μπαταρία ωφέλιμης χωρητικότητας 68 kWh στάνταρ, που παρέχει ανταγωνιστική αυτονομία έως και 317 km WLTP. Οι ικανότητες του Transit παρέχονται από τον ισχυρό ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει ροπή 430 Nm και μέγιστη ισχύ 135 kW ή 198 kW. Το ωφέλιμο φορτίο είναι μέχρι 1.758 kg 3 για το van μοντέλο, η πλήρης γκάμα περιλαμβάνει συνολικά 25 παραλλαγές van αμαξώματος, double-cab-in-van και chassis cab με πολλαπλά μήκη και ύψη οροφής, καθώς και μικτά βάρη (GVM) από 3,5 μέχρι 4,25 τόνους. Το E-Transit διαθέτει επίσης τη μοναδική λειτουργία ProPower Onboard της Ford, που παρέχει ισχύ έως 2,3 kW στο χώρο της καμπίνας και στην περιοχή φόρτωσης για την τροφοδοσία μετατροπών και εξοπλισμού εν ώρα εργασίας.

Το E-Transit διατίθεται σε δύο εκδόσεις (Base και Trend) και όλα τα οχήματα προσφέρουν σημαντικά υψηλότερες προδιαγραφές συγκριτικά με το αντίστοιχο diesel μοντέλο. Η έκδοση Base περιλαμβάνει Electronic Air Temperature Control, Keyless Start, θερμαινόμενα καθίσματα, παρμπρίζ Quickclear και θερμαινόμενους ηλεκτρικούς καθρέπτες. Το E-Transit εισάγει το σύστημα επικοινωνίας και πληροφοριών SYNC 4 στη γκάμα επαγγελματικών οχημάτων της Ford στην Ευρώπη, που προσφέρει διπλάσια υπολογιστική ισχύ από το SYNC 3 και ελέγχεται μέσω μιας ανθεκτικής, αντιθαμβωτικής και διαισθητικής στη χρήση οθόνης αφής 12 ιντσών.

Η έκδοση Trend εφοδιάζεται επιπρόσθετα με στοιχεία που αυξάνουν την παραγωγικότητα όπως το Ford Connected Navigation System 5 το οποίο μπορεί να σχεδιάσει την πιο αποτελεσματική διαδρομή και να ενημερώνει τους οδηγούς για τη φόρτιση, την κυκλοφορία και τη διαθεσιμότητα χώρων στάθμευσης σε πραγματικό χρόνο, καθώς και το Intelligent Range που προβάλλει με ακρίβεια την υπολειπόμενη αυτονομία. Διαθέσιμα είναι ο αναβαθμισμένος φωνητικός έλεγχος και η ενσωματωμένη ψηφιακή βοηθός Amazon Alexa 6 που βοηθούν τους οδηγούς να λαμβάνουν τις πληροφορίες που χρειάζονται χωρίς να παίρνουν τα μάτια τους από το δρόμο.

Επιπρόσθετα, όλα τα E-Transit διαθέτουν ένα στάνταρ μόντεμ FordPass Connect 7 που επιτρέπει τη συνεχή συνδεσιμότητα με το οικοσύστημα Ford Pro και ενημερώσεις λογισμικού Ford Power-Up για πρόσθετες λειτουργίες και οφέλη. Οι πελάτες μπορούν επίσης να επωφεληθούν από μία ισόβια συνδρομή στο FordPass Pro 8 ή το Ford Pro Telematics Essentials 9 και πρόσβαση στο δίκτυο φόρτισης Blue Oval Charging Network για ένα χρόνο. Οι πελάτες fleet λαμβάνουν επίσης ένα χρόνο δωρεάν πρόσβαση στο Ford Pro E‑Telematics.

Βραβευμένα συστήματα υποστήριξης οδηγού

Το E-Transit έχει ήδη κερδίσει ένα Χρυσό Βραβείο από την ανεξάρτητη αρχή ασφάλειας οχημάτων Euro NCAP για την ολοκληρωμένη σουίτα συστημάτων υποστήριξης οδηγού την οποία διαθέτει. Οι διαθέσιμες τεχνολογίες περιλαμβάνουν: Pre‑Collision Assist με Pedestrian Detection, Intelligent Adaptive Cruise Control με Traffic Sign Recognition, Blind Spot Information System με Lane Change Warning & Aid, Lane Departure Warning, Lane-Keeping Aid και Junction Assist.

Τα κύρια νέα συστήματα υποβοήθησης οδηγού που συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση του κόστους επισκευών περιλαμβάνουν το Reverse Brake Assist, που χρησιμοποιεί μία κάμερα και αισθητήρες για την ανίχνευση πεζών, δικυκλιστών και στατικών εμποδίων κατά τη όπισθεν πορεία και μπορεί να εκδόσει μία προειδοποίηση πριν σταματήσει αυτόματα το όχημα εάν ο οδηγός δεν αντιδράσει. Οι οδηγοί μπορούν επίσης να επωφεληθούν από μία νέα κάμερα 360 μοιρών, που προβάλλει μία πανοραμική εικόνα της περιοχής γύρω από το E‑Transit στην οθόνη του ταμπλό των 12 ιντσών, για να αποφεύγουν εμπόδια όταν ελίσσονται σε στενούς χώρους με περιορισμένη ορατότητα.

Εξαιρετικό κόστος ιδιοκτησίας

Το E-Transit προσφέρει στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να υιοθετήσουν ηλεκτρικά οχήματα μία συναρπαστική πρόταση αγοράς που θα είναι ανταποδοτική ή θα συνεισφέρει στην κερδοφορία τους όσο διάστημα βρίσκονται υπό την ιδιοκτησία τους. Εκτός από τη σημαντική εξοικονόμηση κόστος όσον αφορά τα καύσιμα, η Ford Pro εκτιμά ότι το κόστος συντήρησης και επισκευών θα είναι κατά 40% χαμηλότερο έναντι των ισοδύναμων μοντέλων diesel και σύμφωνα με στοιχεία της Ford Pro, το E‑Transit έχει το χαμηλότερο κόστος στους συγκεκριμένους τομείς τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο, όσο και στη Γερμανία συγκρινόμενο με τους άμεσους ανταγωνιστές του.

Η Ford Pro προσφέρει ένα κορυφαίο για την κατηγορία διάστημα συντήρησης ενός έτους, ανεξαρτήτως χιλιομετρικής κάλυψης, εγγύηση οκτώ ετών/160.000 km για όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήματα υψηλής τάσης, συμπεριλαμβανομένης κάλυψης για υπερβολική υποβάθμιση της χωρητικότητας της μπαταρίας, καθώς και ένα πακέτο οδικής βοήθειας ηλεκτρικού οχήματος διάρκειας ενός έτους που περιλαμβάνει τη φόρτιση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Το πανευρωπαϊκό δίκτυο Ford Pro Service είναι έτοιμο για την υποστήριξη EV με 1.500 Πιστοποιημένους Εμπόρους EV σε όλη την Ευρώπη και περισσότερους από 4.500 Εξουσιοδοτημένους Επισκευαστές με δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης για το λανσάρισμα.

Μετά την εισαγωγή του E-Transit, η οικογένεια Transit της Ford θα αποκτήσει τέσσερα ακόμα νέα ηλεκτρικά μοντέλα, το νέο Transit Custom van ενός τόνου, το όχημα πολλαπλών χρήσεων Tourneo Custom το 2023, καθώς και τα μικρότερα, επόμενης γενιάς Transit Courier van και Tourneo Courier το 2024. Σύμφωνα με αυτή την τολμηρή στρατηγική εξηλεκτρισμού, η Ford, η SK On Co., Ltd. και η Koç Holding έχουν υπογράψει ένα μη δεσμευτικό Μνημόνιο Συνεργασίας για μία νέα, κορυφαία στον κλάδο κοινοπραξία στην Τουρκία – η οποία υπόκειται σε δεσμευτική ανάληψη από τους τρεις εταίρους – που θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις παραγωγής μπαταριών ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή περιοχή. Η παραγωγή προορίζεται να ξεκινήσει στα μέσα της δεκαετίας με ετήσια δυναμικότητα που πιθανόν να κυμαίνεται από 30 έως 45 GWh.