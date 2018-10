H Hyundai «εταιρεία της χρονιάς 2018» στα Red Dot

Τα βραβεία Red Dot είναι ένας από τους πιο αναγνωρισμένους διεθνείς σχεδιαστικούς θεσμούς παγκοσμίως και το βραβείο Red Dot: Brand of the Year απονέμεται στη μάρκα που έχει δημιουργήσει καινοτόμο και δημιουργικό σχεδιασμό σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο. Φέτος, ελήφθησαν υπόψη οι πρωτοποριακές σχεδιαστικές δημιουργίες της Hyundai, η ποιότητα σχεδίασης και η εμπειρία διαχείρισης της μάρκας. Η επίσημη τελετή απονομής του βραβείου θα πραγματοποιηθεί στις 26 Οκτωβρίου στο Βερολίνο.



Τον Αύγουστο η Hyundai Motor κατόρθωσε ένα ιστορικό ρεκόρ για τα βραβεία Red Dot στην ιστορία της εταιρείας, κερδίζοντας τέσσερα Red Dots και τρία Red Dot: Best of the Best. Η εταιρία κατέκτησε βραβεία για το Solati Moving Hotel, το Hyundai Pavilion, το Genesis Gangnam, το Genesis Sound Design, το Pioneer Film and Safety Hologram στις αντίστοιχες κατηγορίες, όπως Retail Design, Sound Design, Spatial Communication, Film & Animation and Interface & User Experience Design. _Δελτίο Τύπου