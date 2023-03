Kαι στα Oscar έγινε της Ασίας

Η Michelle Yeoh, σύντροφος του εμβληματικού πρώην προέδρου της FIA Jean Todt από το 1996, έγινε η πρώτη ασιατικής καταγωγής ηθοποιός που κατακτά βραβείο Oscar.

Η 95η απονομή των Όσκαρ μπορεί να είχε σε πολλές περιπτώσεις το ενδιαφέρον του ντέρμπι, αλλά επιβεβαίωσε τις προβλέψεις και ανέδειξε την διαδρομή που παίρνει το Χόλιγουντ και η κινηματογραφική βιομηχανία. Μια διαδρομή που, όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, έχει την καλή και την – αν όχι κακή – όχι τόσο καλή πλευρά της.

Το Everything Everywhere All At Once ήταν η ταινία που έκανε σκούπισμα σε όλα τα μεγάλα βραβεία στα οποία ήταν υποψήφια. Πρόκειται για μια αναμφίβολα πολύ καλή ταινία. Είναι όμως η ταινία που άξιζε να πάρει Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Σεναρίου και 3 Όσκαρ Ερμηνειών; Όχι.

Πάντοτε με σεβασμό στην διαδρομή που έχουν κάνει τόσο οι τρεις βραβευμένοι πρωταγωνιστές όσο και στο δυνατό ξεκίνημα των δύο δημιουργών της ταινίας, των δύο Ντάνιελ (που ειρήσθω εν παρόδω έγιναν το 4ο ντουέτο που κερδίζει Όσκαρ Σκηνοθεσίας, με τους Κόεν να έχουν δύο από τις συνολικά 5 φορές που έγινε αυτό), το Everything Everywhere All At Once δεν είναι ταινία των 7 Όσκαρ και του 7/11 ως προς τις υποψηφιότητες.

