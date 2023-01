Μερίδιο αγοράς-ρεκόρ για την Hyundai στην Ευρώπη

Τη χρονιά που μας πέρασε η Hyundai διέθεσε στην Ευρώπη 518.566 αυτοκίνητα, με το μερίδιό της (4,6%) στο σύνολο της αγοράς της γηραιάς ηπείρου να φτάνει σε ύψη-ρεκόρ για τους Κορεάτες.

Σε μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από αβεβαιότητα, η Hyundai συνέχισε να βελτιώνει τη θέση της σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η εταιρεία κατάφερε να ξεπεράσει τα εμπόδια του κλάδου με ισχυρά αποτελέσματα πωλήσεων και ολοκλήρωσε το 2022 με εντυπωσιακά νούμερα, διαθέτοντας 518.566 οχήματα, που αντιστοιχούν σε αύξηση 0,5% σε σχέση με το 2021, κατακτώντας μερίδιο αγοράς ρεκόρ 4,6% στην Ευρώπη.

Οι πωλήσεις της Hyundai το 2022 σε παγκόσμιο επίπεδο ανήλθαν συνολικά σε 3,94 εκατομμύρια οχήματα, αυξημένες κατά 1,4% από έτος σε έτος. Οδηγούμενη από τη ζήτηση ηλεκτρικών οχημάτων, η εταιρεία σημείωσε αύξηση 19% στις πωλήσεις οχημάτων μηδενικών εκπομπών ρύπων. Επιπλέον, τα μερίδια αγοράς συνέχισαν να αυξάνονται με επιδόσεις ρεκόρ σε Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο.

«Το 2022 ήταν μια χρονιά πολλών προκλήσεων, αλλά ήταν παράλληλα μια χρονιά πολλών επιτυχιών», δήλωσε ο κ. Michael Cole, President και CEO της Hyundai Motor Europe. «Είμαι βέβαιος ότι η δυναμική που συγκεντρώσαμε το 2022, ειδικά όσον αφορά στην ηλεκτροκίνηση και την τεχνολογία μηδενικών εκπομπών, θα συνεχίσει να μας οδηγεί το 2023 αλλά και μετά. Η Hyundai σκοπεύει να διαθέσει 4,32 εκατομμύρια οχήματα σε αγορές του εξωτερικού. H πελατοκεντρική μας εστίαση, η γκάμα των οχημάτων και των υπηρεσιών μας στην Ευρώπη, είμαι βέβαιος ότι θα συμβάλουν ουσιαστικά στην επίτευξη του στόχου της εταιρείας.”

Επιδόσεις Ρεκόρ

Η αύξηση ρεκόρ του μεριδίου αγοράς στην Ευρώπη υποστηρίχθηκε από τις εξαιρετικές επιδόσεις σε όλες τις αγορές των «G5» της Hyundai: Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Τα μοντέλα Hyundai αντιπροσώπευαν το 4% του συνόλου των οχημάτων που πωλήθηκαν στη Γερμανία. Αυτός ο αριθμός αντιστοιχεί σε 105.074 νέες ταξινομήσεις οχημάτων στη χώρα. Όσον αφορά τις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων, η Hyundai κατέκτησε την τρίτη θέση της αγοράς. Παράλληλα, η Hyundai έφτασε το μερίδιο αγοράς ρεκόρ 7,3% στην Ισπανία. Ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε 59.503 νέα ταξινομημένα οχήματα. Στην Ιταλία, το μερίδιο αγοράς της Hyundai έφτασε το 3,1% το 2022, ήτοι 41.017 νέα οχήματα Hyundai πωλήθηκαν στη χώρα. Επίσης, στη Γαλλία, η Hyundai κατέκτησε μερίδιο αγοράς 3,1%. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, με συνολικά 44.106 νέα οχήματα Hyundai να ταξινομηθούν στη χώρα. Αντίστοιχα, σημαντική επιτυχία γνώρισε η Hyundai και στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Η εταιρεία διέθεσε 80.419 οχήματα, που αντιπροσώπευαν μερίδιο αγοράς 5% – το υψηλότερο στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι σήμερα. Οι πωλήσεις από έτος σε έτος αυξήθηκαν κατά 15%.

Στο δρόμο προς την ηλεκτροκίνηση

Η Hyundai συνέχισε την πορεία της κινητικότητας μηδενικών εκπομπών ρύπων βασιζόμενη στο όραμά της «Πρόοδος για τον Άνθρωπο». Το 2022, τα αμιγώς ηλεκτρικά και τα ηλεκτροκίνητα μοντέλα κατέκτησαν μεγαλύτερο ποσοστό πωλήσεων από ποτέ. Πάνω από το 16% των οχημάτων που πωλήθηκαν διέθεταν κινητήρες μηδενικών εκπομπών. Η φιλική προς το περιβάλλον γκάμα αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων Plug-in Hybrid (PHEV) και Hybrid (HEV), ανέρχεται στο 39,8%.

Πέρυσι ήταν επίσης η πρώτη χρονιά πωλήσεων από το ντεμπούτο του Hyundai IONIQ 5. Tο κομψό CUV, όχι μόνο πούλησε 38.970 οχήματα, αλλά κατέκτησε και πολύ σημαντικά βραβεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Μεταξύ των πολλών διακρίσεών του IONIQ 5 ήταν οι τίτλοι ‘World Car of the Year’, ‘World Electric Vehicle of the Year’, ‘World Car Design of the Year’, καθώς και η κορυφαία διάκριση ‘Car of the Year’ σε πολλές χώρες.

Το 2022 αποτελεί ορόσημο για την αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα μάρκα IONIQ της Hyundai. Ο κόσμος γνώρισε το ολοκαίνουριο IONIQ 6 Electrified Streamliner της Hyundai. Τα IONIQ 5 και το IONIQ 6 κατέγραψαν το 2022 περισσότερες από 100.000 μονάδες πωλήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Hyundai το 2022 παρουσίασε επίσης το όραμά της για το μέλλον των οχημάτων υψηλών επιδόσεων. Με τα RN22e και N Vision 74, η εταιρεία παρουσίασε το μέλλον των οχημάτων Hyundai N. Τα ηλεκτροκίνητα «εργαστήρια κύλισης», που παρουσιάστηκαν τον Ιούλιο, δοκιμάζουν και επαληθεύουν τις προηγμένες τεχνολογίες της Hyundai για χρήση σε μελλοντικά μοντέλα παραγωγής. Το RN22e μεγιστοποιεί την απόδοση της Electric-Global Modular Platform (E-GMP) της εταιρείας, ενώ διαθέτει τη βελτιωμένη σχεδίαση αμαξώματος του IONIQ 6. Το N Vision 74 χρησιμοποιεί τεχνολογία υβριδικών κυψελών καυσίμου υψηλής απόδοσης, τοποθετημένο σε ένα αμάξωμα εμπνευσμένο από το Hyundai N 2025 Vision Gran Turismo του 2015 και το Hyundai Pony Coupe Concept του 1974. Και τα δύο μοντέλα αναδεικνύουν τη φιλοδοξία της Hyundai N για ηλεκτροκίνηση υψηλών επιδόσεων και καταδεικνύουν το όραμα της εταιρείας να γίνει ηγέτης της κινητικότητας με μηδενικές εκπομπές ρύπων στο μέλλον.

Κατασκευασμένο στην Ευρώπη, για την Ευρώπη

Η στρατηγική της Hyundai στην Ευρώπη δίνει προτεραιότητα στην πελατοκεντρική ανάπτυξη και παραγωγή. Για να βρίσκεται κοντά στους Ευρωπαίους πελάτες, η εταιρεία κατασκευάζει αυτοκίνητα στην Ευρώπη για την Ευρώπη. Περισσότερο από το 70% των οχημάτων που παράγονται για την ευρωπαϊκή αγορά παράγονται στα εργοστάσια HMMC και HAOS της Hyundai αντίστοιχα. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της εταιρείας «Πρόοδος για τον Άνθρωπο» και τις δεσμεύσεις της για ουδετερότητα άνθρακα, το 2022, η HMMC έγινε το πρώτο εργοστάσιο της εταιρείας που παράγει 100% ανανεώσιμη ενέργεια μέσω πιστοποιημένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Παρουσίαση προϊόντων για το 2023

Το 2023 θα συνεχίσει η παρουσίαση μοντέλων Hyundai υψηλών προδιαγραφών. Ξεκινώντας από την παρουσίαση της νέας γκάμας του KONA 2ης γενιάς που πρόσφατα αποκαλύφθηκε, με επικεφαλής το ολοκαίνουριο KONA Electric. Το τολμηρό και δυναμικό αστικό-κεντρικό μοντέλο θα επιτρέψει στους πελάτες να βιώσουν το KONA όπως το επιθυμούν.

Εκτός από το ολοκαίνουριο KONA, ένα ακόμη όχημα υψηλών επιδόσεων θα ενταχθεί στη γκάμα της Hyundai. Το IONIQ 5 N πρόκειται να κυκλοφορήσει το 2023, συμπληρώνοντας την γκάμα της Hyundai N με το πρώτο της αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο. Με την εισαγωγή του IONIQ 5 N, η Hyundai κάνει σταθερά βήματα στον δρόμο προς την ηλεκτροκίνηση των μοντέλων υψηλών επιδόσεων.