Μια μοναδική Bentley Continental GT Speed

Με ρετρό στοιχεία και απόλυτη μοναδικότητα, αυτή η Bentley Continental GT Speed γιορτάζει τα 20 χρόνια του μοντέλου.

Αυτή η μοναδική Bentley Continental GT Speed που παρουσιάστηκε στο Quail του Monterey στην Καλιφόρνια, αποτελεί ένα μοναδικό δείγμα της εξαιρετικής δουλειάς που κάνει η Mulliner, το τμήμα εξατομίκευσης της βρετανικής εταιρείας.

Η νέα αυτή έκδοση του μοναδικού αυτοκινήτου που κατασκευάστηκε, έλκει στοιχεία από την πρώτη γενιά του μοντέλου που έκανε πρεμιέρα το 2003. Το αυτοκίνητο θα μπει στο γκαράζ ενός συλλέκτη από την Αμερική.

Η συγκεκριμένη Continental GT Speed είναι βαμμένη σε πράσινο χρώμα (Cypress Green). Στο εσωτερικό υπάρχει δέρμα σε καφέ απόχρωση και ξύλο υψηλής ποιότητας, αλλά και κορυφαίο φινίρισμα. Ένα ταμπελάκι αναγράφει τα στοιχεία της ειδικής αυτής έκδοσης «20 years of the Continental GT by Bentley Mulliner», που αποτελεί την ταυτότητα του μοντέλου.

Μεταξύ άλλων διαθέτει τα πακέτα Blackline, Touring και Styling. Οι αναβαθμίσεις που έχουν γίνει συνδυάζουν εξωτερικά γυαλιστερές λεπτομέρειες και ανθρακονήματα στο εμπρός splitter, ποδιές στο πλάι, διαχύτη και αεροτομή στην άκρη της πόρτας του χώρου αποσκευών.

Πατάει σε ζάντες αλουμινίου 22 ιντσών με φινίρισμα Dark Grey Satin, με σήματα που μένουν πάντα ευθεία για να διαβάζονται σωστά, ανεξάρτητα από τη θέση που θα σταματήσει ο τροχός. Στο εσωτερικό χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός δέρματος και επενδύσεων σε γυαλιστερό μαύρο. Επίσης, υπάρχει μια λεπτή κόκκινη γραμμή στο ταμπλό.

Κάτω από το μεγάλο εμπρός καπό της συγκεκριμένης Bentley φωλιάζει ο θηριώδης W12 twin-turbo κινητήρας των 6,0 λίτρων με 48 βαλβίδες. Αυτός αποδίδει 550 ίππους και 650 Nm ροπής. Η δύναμη περνάει στο δρόμο και από τους τέσσερις τροχούς, μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων 6 σχέσεων της ZF. Η επιτάχυνση από 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 4,8 δευτερόλεπτα, με τη μέγιστη ταχύτητα να αγγίζει τα 322 χλμ./ώρα.