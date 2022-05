O Elon Musk αρνείται τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση

Σάλος έχει ξεσκάσει τις τελευταίες ώρες μετά από ρεπορτάζ του Business Insider, το οποίο ανέφερε χθες σε σχετική δημοσίευσή του η SpaceX του Elon Musk πλήρωσε 250.000 δολάρια το 2018 για να διευθετήσει μια αξίωση σεξουαλικής παρενόχλησης από μια μη κατονομαζόμενη αεροσυνοδό ιδιωτικού τζετ.

Το άρθρο ανέφερε τις σχετικές πληροφορίες επικαλούμενο μαρτυρίες ενός επίσης μη κατονομαζόμενου ατόμου που είπε ότι ήταν φίλη της αεροσυνοδού και παρείχε σχετική δήλωση ως μέρος της διαδικασίας ιδιωτικού διακανονισμού της όλης υπόθεσης.

«Έχω όμως μια πρόκληση για αυτόν τον ψεύτη που ισχυρίζεται ότι ο φίλος του με είδε «εκτεθειμένο» – περιγράψτε έστω ένα πράγμα, ο,τιδήποτε (ουλές, τατουάζ,…) που δεν είναι γνωστό στο κοινό. Δεν θα μπορέσει να το κάνει, γιατί δεν συνέβη ποτέ», έγραψε ο Elon Musk στο Twitter.

But I have a challenge to this liar who claims their friend saw me “exposed” – describe just one thing, anything at all (scars, tattoos, …) that isn’t known by the public. She won’t be able to do so, because it never happened.

