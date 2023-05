O Elon Musk επαινεί την στρατηγική ηλεκτροκίνησης της Ford

Ο Elon Musk, ο ισχυρός άνδρας και Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla, επαίνεσε δημοσίως την στρατηγική της Ford στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων, δηλώνοντας ότι στο σύνολό της είναι «έξυπνη».

Ο εν λόγω χαρακτηρισμός έγινε ως απάντηση σε ένα tweet του χρήστη Meet Kevin που σχολίασε τα αρνητικά καθαρά περιθώρια κέρδους της Ford στον τομέα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Εν προκειμένω, το τμήμα Model e της Ford κατέγραψε απώλειες στο πρώτο τρίμηνο της τάξης των 722 εκατ. δολαρίων, ενώ για το σύνολο του έτους η εταιρεία προβλέπει απώλειες 3 δισ. δολαρίων. Μάλιστα, η εταιρεία προβλέπεται ότι θα μηδενίσει τις απώλεια του τμήματος Model e όχι νωρίτερα από τα τέλη του 2024. Εν τω μεταξύ, η Tesla έχει μικτό περιθώριο κέρδους της τάξης του 15-25% για κάθε EV που πουλάει. Το καθαρό δε περιθώριο κέρδους της Tesla βρίσκεται αυτή τη στιγμή περίπου στο 10%.

Always tough with margins for new vehicle lines, especially when there are major technology shifts.

I think Ford’s overall strategy with EVs is smart.

The electric F-150 (Lightning) has high demand.

— Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2023