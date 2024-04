Στο σφυρί το θρυλικό Honda NSX του Ayrton Senna

Το εμβληματικό κόκκινο Honda NSX του Ayrton Senna μπορεί να γίνει τώρα δικό σας.

Το θρυλικό, κόκκινο Honda NSX του Ayrton Senna βγαίνει στο σφυρί αν και επί του παρόντος ανήκει στον Robert McFagan από το Ανατολικό Σάσεξ, ο οποίος αγόρασε το εν λόγω αυτοκίνητο το 2013.

Αν μη τι άλλο πρόκειται για ένα από πιο διάσημα Honda NSX που είχε στην κατοχή του ο Βραζιλιάνος οδηγός που έχασε τη ζωή του την 1η Μάιου του 1994 στην imola.

Πριν την αγορά του αυτοκινήτου από το Robert McFagan, το κόκκινο NSX φυλάσσονταν στο σπίτι του Ayrton Senna στην Πορτογαλία ενώ έκανε την εμφάνισή του στην ταινία «Racing is in my Blood» με τον Ayrton Senna πίσω από το τιμόνι.

Ο Ayrton Senna είχε επίσης στην κατοχή δύο ακόμα NSX, ένα σε μαύρο χρώμα που βρίσκονταν στη Βραζιλία και ένα επίσης μαύρο που αγόρασε γι ‘αυτόν ο μάνατζέρ του Antonio Braga.

Στο πλαίσιο της 25ης επετείου από τον τραγικό θάνατο του Ayrton Senna το 2019, το κόκκινο Honda NSX έκανε την εμφάνισή του στην πίστα της Imola και οδηγήθηκε από τον Giancarlo Minardi.

Το αυτοκίνητο, το οποίο ταξινομήθηκε για πρώτη φορά το 1991, βγαίνει τώρα στο σφυρί από το Auto Trader και έχει επί του παρόντος στο οδόμετρό του 62.900 χλμ.

Οι πωλητές προσβλέπουν ότι το εμβληματικό κόκκινο Honda NSX του Ayrton Senna θα δημοπρατηθεί σε τιμή που θα αγγίζει τις 580.000 ευρώ.