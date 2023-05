Τα e-fuel σώζουν τις θερμικές Ferrari

Τα e-fuel θα κρατήσουν εν ζωή τους θερμικούς κινητήρες για τις τετράτροχες δημιουργίες της Ferrari. Ωστόσο, το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο των Ιταλών βρίσκεται καθ’ οδόν και θα παρουσιαστεί το 2025.

Η Ferrari επιβεβαίωσε ότι η εισαγωγή των e-fuel αποτελεί «μια πολύ καλή εξέλιξη» που θα κρατήσει για αρκετό χρονικό διάστημα ζωντανούς τους θερμικούς κινητήρες των Ιταλών. Κάτι που επιβεβαίωσε με τον πλέον επίσημο τρόπο ο CEO της, Benedetto Vigna.

«Η συζήτηση που γινόταν πριν από μερικές εβδομάδες για την υιοθέτηση των e-fuel πίστευα ότι θα συνέβαινε το 2025 ή το 2026. Τώρα συνέβη δύο χρόνια νωρίτερα.

«Αυτό είναι πολύ καλό για εμάς, γιατί μπορούμε να έχουμε αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης με καύσιμο που είναι ουδέτερο, επειδή [για την παραγωγή των e-fuel] δεσμεύεις CO2 από την ατμόσφαιρα και το ενώνεις με άλλα στοιχεία. Επομένως, νομίζω ότι [τα e-fuels και οι θερμικοί κινητήρες] είναι συμβατοί, και αυτό ενισχύει την στρατηγική μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Benedetto Vigna.

Και προσέθεσε: «Η έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης [για τα ηλεκτροκαύσιμα] ήταν πολύ καλή για εμάς – για εμάς αλλά και για τον κόσμο, πιστεύω – γιατί δίνει ζωή σε μια τεχνολογία που έχει ακόμη πολύ δρόμο. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν από άποψη απόδοσης, από πλευράς εκπομπών».

Παρ’ όλα αυτά, η Ferrari παραμένει… πιστή στη δέσμευσή της να παρουσιάσει το πρώτο ηλεκτρικό της αυτοκίνητο το 2025. Μάλιστα, ο CEO της Ferrari αποκάλυψε ότι όλες οι γραμμές προμήθειας εξαρτημάτων για το πρώτο EV της έχουν ήδη σχεδιαστεί.

«Έχουμε 2023, και το 2025 είναι αύριο…», δήλωσε με νόημα ο Benedetto Vigna. Και προσέθεσε, ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του στα πλαίσια της εκδήλωσης Financial Times Future of the Car Conference που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο:

«Ως εταιρεία, θα επιμείνουμε στη στρατηγική μας: επενδύουμε στους κινητήρες εσωτερικής καύσης, επενδύουμε στα υβριδικά, επενδύουμε στα EV».