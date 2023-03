Τι περιμένουμε από το νέο ηλεκτρικό SUV της Ford

Η Ford προχωρά με γοργά βήματα στον εξηλεκτρισμό της ευρωπαϊκής της γκάμας και μετά την πρεμιέρα της Mustang Mach-E, σειρά έχουν όχι ένα αλλά δύο νέα EVs.

Το πρώτο από αυτά θα ένα μεσαίο SUV στα πρότυπα του VW ID.4, από το οποίο θα δανείζεται το δάπεδο πάνω στο οποίο βασίζεται. Που φυσικά δεν είναι άλλο από την γνωστή αρθρωτή πλατφόρμα MEB.

Προς ώρας, πέρα από την teaser φωτογραφία που έχει αποκαλύψει η ίδια η Ford μέσω σχετικής ανάρτησης του επικεφαλής του ευρωπαϊκού παραρτήματος της εταιρείας Martin Sander, ελάχιστα είναι τα στοιχεία που γνωρίζουμε για το τεχνολογικό ποιόν του νέου EV.

ONLY TWO MORE WEEKS to go until we reveal our brand-new #EV made in Europe for European customers.

It will proudly display the @Ford Blue Oval – refreshed in brilliant white for a new generation of #EVs.

Join us on March 21 as we share with the world!#ExploringReinvented pic.twitter.com/PW5uOW3nkH

— Martin Sander (@MSander22) March 8, 2023