Viral η διαδικτυακή κόντρα ανάμεσα στην Greta Thunberg και τον Andrew Tate

Όλα είχαν ως αφετηρία μια προχθεσινή ανάρτηση στο Twitter του Andrew Tate, γνωστού influencer, πρώην αθλητή του kickboxing και αρνητή της κλιματικής αλλαγής, ο οποίος επιχείρησε να προκαλέσει την 19χρονη και γνωστή ανά τον κόσμο ακτιβίστρια, Greta Thunberg.

Ο Andrew Tate, που στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί για μισογυνισμό, και όχι μόνο, έγραψε τα εξής:

«Έχω 33 αυτοκίνητα. Η Bugatti μου έχει έναν W16 8.0L [κινητήρα] με τέσσερα τούρμπο.

«Οι ΔΥΟ μου Ferrari 812 Competizione έχουν 6.5L V12 [κινητήρες].

«Αυτό είναι μόνο η αρχή.

«Παρακαλώ δώστε μου το email σας για να μπορέσω να στείλω μια πλήρη λίστα με τη συλλογή των αυτοκινήτων μου και τις αντίστοιχες τεράστιες εκπομπές τους.».

Hello @GretaThunberg

I have 33 cars.

My Bugatti has a w16 8.0L quad turbo.

My TWO Ferrari 812 competizione have 6.5L v12s.

This is just the start.

Please provide your email address so I can send a complete list of my car collection and their respective enormous emissions. pic.twitter.com/ehhOBDQyYU

— Andrew Tate (@Cobratate) December 27, 2022