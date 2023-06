Hamilton και Indiana Jones: Θρύλοι για πάντα

Το Βοulton της Hamilton φαίνεται να φοράει στον καρπό του χεριού του ο Indiana Jones, στην τελευταία ταινία του εμβληματικού franchise. «O Indiana Jones και ο Δίσκος του Πεπρωμένου» της Lucas Films βγαίνει στους κινηματογράφους στις 29 Ιουνίου.

Ο θρυλικός ήρωας αρχαιολόγος Indiana Jones, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη στις 29 Ιουνίου με την τελευταία ταινία του εμβληματικού κινηματογραφικού franchise, «O Indiana Jones και ο Δίσκος του Πεπρωμένου». Ο Indy φοράει το Boulton για την επιστροφή του. Το εμβληματικό ρολόι της Hamilton από τη δεκαετία του 1940. Τα ρολόγια Hamilton και οι ταινίες του Χόλιγουντ έχουν μία αχώριστη σχέση για πάνω από 90 χρόνια. Φέρνοντας μια νέα πτυχή στην κινηματογραφική αφήγηση, τα ρολόγια της Hamilton έχουν εμφανιστεί στους καρπούς διακεκριμένων χαρακτήρων, προσθέτοντας αυθεντικότητα στους μηχανισμούς της πλοκής και στους πρωταγωνιστές. Για άλλη μια φορά, η Hamilton βρίσκεται στον καρπό του χεριού ενός από τους μεγάλους εξερευνητές του κινηματογράφου.

H Hamilton συνεργάστηκε στενά με τον Ben Wilkinson από την ομάδα του φροντιστηρίου αντικειμένων της ταινίας, για να διασφαλίσει ότι τα ρολόγια ήταν άψογα δεμένα με τη χρονική περίοδο των κοστουμιών που σχεδίασε η Joanna Johnston.

Μαζί με το μαστίγιο και το φεντόρα του, το Hamilton Boulton αποτυπώνει τέλεια την ουσία της περσόνας του Indiana Jones. Με το γεμάτο περιέργεια μυαλό του και τη δίψα του για ευγενείς αναζητήσεις, ο Indy είναι γνωστός για το ταλέντο του να ξεφεύγει από τους κινδύνους ακριβώς στην τελευταία εκπνοή του χρόνου.



Στο «Indiana Jones και ο Δίσκος του Πεπρωμένου», το ρολόι Hamilton Boulton συνοδεύει τον καθηγητή και χρονομετρά τις αποδράσεις του καθώς αντιμετωπίζει νέες περιπέτειες. Ο πιστός φίλος του Indy, ο Renaldo, φοράει το ειδικά διαμορφωμένο του Khaki Navy Scuba. Αυτά τα δύο ρολόγια της Hamilton είναι αστέρια του κινηματογράφου από μόνα τους.

Το Hamilton Boulton που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1940 είναι ένα από τα ρολόγια που αποτελούν την πεμπτουσία της συλλογής American Classic. Έχοντας ανανεωθεί αρκετές φορές, το Boulton έχει εκσυγχρονιστεί διατηρώντας παράλληλα τη χαρακτηριστική του κάσα σε σχήμα μαξιλαριού, φέρνοντας την αισθητική Art Deco στον σημερινό κόσμο. Με λευκό καντράν με μικρό υποκαντράν δευτερολέπτων και χαρακτηριστικούς αριθμούς σε στιλ serif, αυτό το κλασικό ρολόι συνδυάζει τη μακροχρόνια κληρονομιά της Hamilton και την κορυφαία Ελβετική ωρολογοποιία ακριβείας.

Βασικό κομμάτι της κληρονομιάς της Hamilton στη χρονομέτρηση, το Boulton αξίζει όλα τα φώτα της δημοσιότητας που παίρνει στη μεγάλη οθόνη. Ανθεκτικό και ευέλικτο, το Khaki Navy Scuba είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει τα δύσκολα περιβάλλοντα στον καρπό σας ή να κάνει ένα σύντομο πέρασμα σε μια ταινία. Στο σπίτι, σε οποιοδήποτε περιβάλλον, αυτό το ρολόι που είναι φτιαγμένο με γνώμονα την περιπέτεια μπορεί να γίνει δικό σας σε πολλά μεγέθη και στιλ.

Ο Harrison Ford επιστρέφει στον ρόλο του θρυλικού ήρωα αρχαιολόγου για αυτήν την τελευταία ταινία του εμβληματικού κινηματογραφικού franchise. Μαζί με τον Ford πρωταγωνιστούν οι Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Antonio Banderas (Pain and Glory), John Rhys-Davies (Κυνηγοί της Χαμένης Κιβωτού), Shaunette Renée Wilson (Black Panther), Thomas Kretschmann (Das Boot), Toby Jones (Jurassic World: Fallen Kingdom), Boyd Holbrook (Logan), Olivier Richters (Black Widow), Ethann Isidore (Motel) και Mads Mikkelsen (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore). Με σκηνοθέτη τον James Mangold (Ford v Ferrari, Logan), η ταινία είναι παραγωγή των Kathleen Kennedy, Frank Marshall και Simon Emanuel, με τους Steven Spielberg και George Lucas να είναι επιτελείς παραγωγοί. Ο John Williams, ο οποίος έχει συνθέσει το μουσικό σάουντρακ κάθε περιπέτειας του Indy από το αρχικό «Κυνηγοί της Χαμένης Κιβωτού» το 1981, συνέθεσε ξανά τη μουσική.

