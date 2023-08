H Hamilton και το Oppenheimer: Αφήγηση ακριβείας

Η Hamilton προμηθεύει με vintage, ειδικής περιόδου ρολόγια το νέο επικό θρίλερ του Christopher Nolan, ειδικά γυρισμένο για IMAX.

Έχοντας αναζητήσει τα συγκεκριμένα ρολόγια που εμφανίζονται στην ταινία μέσα από vintage συλλογές συλλεκτών από όλο τον κόσμο, η επιμέλεια αυτών των έξι μοντέλων Hamilton με την ακρίβεια της εποχής τους, υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο που παίζει ο χρόνος στο νέο θρίλερ του Nolan. Χτυπώντας στην καρδιά του κινηματογράφου για περισσότερα από 90 χρόνια, η Hamilton είναι ο ωρολογοποιός των κινηματογραφιστών. Η συνεργασία της με το Χόλυγουντ και την κινηματογραφική βιομηχανία ξεκίνησε το 1932. Τα ρολόγια Hamilton έχουν εμφανιστεί από τότε σε περισσότερες από 500 κορυφαίες ταινίες μεγάλου μήκους.

Κάθε παρουσία ρολογιού Hamilton σε μια ταινία είναι το αποτέλεσμα μιας στενής συνεργασίας με τους κινηματογραφιστές. Οι συνεργασίες ποικίλλουν από την ανάπτυξη ενός προσαρμοσμένου για τις ανάγκες της ταινίας ρολογιού μέχρι τη διάθεση ρολογιών από την τρέχουσα συλλογή μέχρι ακόμα και την προμήθεια ιστορικών ρολογιών που ταιριάζουν στην περίοδο της ταινίας. Σε κάθε περίπτωση, κάθε προσεκτικά επιλεγμένο ή δημιουργημένο ρολόι χρησιμεύει για τον καθορισμό τόσο του χαρακτήρα όσο και του οράματος του σκηνοθέτη. Τα ρολόγια Hamilton κατέχουν εξέχουσα θέση στην ιστορία του Oppenheimer του Christopher Nolan, από την Universal Pictures. Ωστόσο, η προμήθεια των συγκεκριμένων ρολογιών από μόνη της δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Ο Nolan είναι γνωστός για την προσοχή του στη λεπτομέρεια στην κατασκευή τόσο της πλοκής όσο και των χαρακτήρων. Ο σημαντικός αυτός σκηνοθέτης συνεργάστηκε για άλλη μια φορά με την Hamilton για να βρει ρολόγια που πληρούν το όραμά του. Για να επιτευχθεί το υψηλότερο επίπεδο ακριβείας περιόδου και έκφρασης του χαρακτήρα, επιλέχθηκαν vintage ρολόγια για να κοσμήσουν τους καρπούς τριών από τους κεντρικούς χαρακτήρες της ταινίας: του J. Robert Oppenheimer, της Κatherine “Kitty” Oppenheimer και του Υποστράτηγου Leslie Groves, Jr.

Αν και τα αρχεία της Hamilton είναι εκτενή, τα κομμάτια που επιλέχθηκαν για το Oppenheimer προέρχονται όλα από συλλέκτες. Αξιοποιώντας το δίκτυο των ενθουσιωδών φίλων και συλλεκτών μας, αντλήσαμε έξι vintage κωδικούς, που αντιπροσωπεύουν ρολόγια συγκεκριμένης περιόδου από τις δεκαετίες του 1930 και του 1940. Για τον J. Robert Oppenheimer, τον οποίο υποδύεται ο Cillian Murphy, επιλέχθηκαν τρία μοντέλα. Το Cushion B, το Endicott και το Lexington ενσωματώνουν το καθένα την παράδοση του Αμερικάνικου σχεδιασμού διακοσμημένου με το στιλ Art Deco. Τα ρολόγια αυτά εξισορροπούν την επιστημονική ακρίβεια και την εστίαση με ένα πρωτοποριακό πνεύμα ατομικότητας. Αντίθετα, το χέρι της Kitty Oppenheimer, την οποία υποδύεται η Emily Blunt, στολίζεται από το περίτεχνο Lady Hamilton A-2 σε χρυσό 14 καρατιών. Παράλληλα, η σκληροτράχηλη, στρατιωτική δεξιότητα των ρολογιών Hamilton φαίνεται ολοκάθαρα με το μοντέλο Piping Rock και το Military Ordnance στον καρπό του Υποστράτηγου Leslie Groves, Jr., τον οποίο υποδύεται ο Matt Damon. Το φιλμ Oppenheimer σηματοδοτεί άλλο ένα κεφάλαιο στη στενή συνεργασία της Hamilton με τον Christopher Nolan.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ HAMILTON

Η Hamilton ιδρύθηκε στο Λάνκαστερ της Πενσυλβάνια το 1892 και δημιουργεί ρολόγια με μοναδική ισορροπία αυθεντικότητας και καινοτομίας. Τα ρολόγια της συγχρόνιζαν τους πρώτους σιδηροδρόμους και κρατούσαν τον χρόνο για πρωτοπόρους της αεροπορίας και στρατιώτες των ΗΠΑ. Τα ρολόγια της Hamilton, της εταιρείας – ωρολογοποιού των κινηματογραφιστών, έχουν εμφανιστεί σε περισσότερες από 500 ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές, με κομμάτια προσαρμοσμένα ειδικά για τις ανάγκες της κάθε ταινίας να παίζουν κεντρικό ρόλο σε αρκετές υπερπαραγωγές του Χόλυγουντ. Προσπαθώντας να διαμορφώνει αυθεντικούς χαρακτήρες και ιστορίες μέσα από τα ρολόγια της, η Hamilton σχεδίασε το πρώτο επώνυμο ρολόι που εμφανίστηκε ποτέ σε βιντεοπαιχνίδι. Με συνεχή προσήλωση στη δεξιοτεχνία και την ακρίβεια, η Hamilton κυκλοφόρησε το πρώτο ηλεκτρικό ρολόι στον κόσμο το 1957 και το πρώτο ψηφιακό ρολόι LED το 1970. Η Hamilton είναι μέλος του Ομίλου Swatch Group, του παγκόσμιου ηγέτη στην κατασκευή και διανομή ρολογιών, και οι τρέχουσες συλλογές της συνδυάζουν το Αμερικανικό πνεύμα της με την πραγματική Ελβετική ακρίβεια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ OPPENHEIMER

Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Christopher Nolan, το Oppenheimer είναι ένα επικό θρίλερ που γυρίστηκε για προβολή σε IMAX που βάζει το κοινό μέσα στο συνταρακτικό παράδοξο του αινιγματικού ανθρώπου που πρέπει να ρισκάρει να καταστρέψει τον κόσμο για να τον σώσει. Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Cillian Murphy στον ρόλο του J. Robert Oppenheimer και η Emily Blunt στον ρόλο της συζύγου του, της βιολόγου και βοτανολόγου Katherine “Kitty” Oppenheimer. Ο βραβευμένος με Oscar Matt Damon ενσαρκώνει τον Στρατηγό Leslie Groves, Jr., διευθυντή του Manhattan Project, και ο Robert Downey, Jr. Υποδύεται τον Lewis Strauss, έναν ιδρυτικό επίτροπο της Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας των ΗΠΑ. Η υποψήφια για βραβείο Oscar Florence Pugh υποδύεται την ψυχίατρο Jean Tatlock, ο Benny Safdie υποδύεται τον θεωρητικό φυσικό Edward Teller, ο Michael Angarano υποδύεται τον Robert Serber και ο Josh Hartnett υποδύεται τον Αμερικάνο πρωτοπόρο πυρηνικό επιστήμονα Ernest Lawrence.Στο Oppenheimer πρωταγωνιστεί επίσης ο βραβευμένος με Oscar Rami Malek ενώ η ταινία φέρνει ξανά μαζί σε συνεργασία τον Nolan με τον οκτώ φορές υποψήφιο για Oscar ηθοποιό, σεναριογράφο και σκηνοθέτη Kenneth Branagh. Το καστ περιλαμβάνει επίσης τον Dane DeHaan (Valerian and the City of a Thousand Planets), τον Dylan Arnold (Halloween franchise), τον David Krumholtz (The Ballad of Buster Scruggs), τον Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story) και τον Matthew Modine (The Dark Knight Rises). Το φιλμ βασίζεται στο βραβευμένο με Βραβείο Πούλιτζερ βιβλίο American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer (Ο Αμερικάνος Προμηθέας: Ο Θρίαμβος και η Τραγωδία του J. Robert Oppenheimer) του Kai Bird και του εκλιπόντος Martin J. Sherwin. Οι παραγωγοί της ταινίας είναι η Emma Thomas, ο Charles Roven της Atlas Entertainment και ο Christopher Nolan. Το Oppenheimer έχει γυριστεί σε συνδυασμό φιλμ των 65mm για IMAX και φιλμ μεγάλου μεγέθους των 65mm, συμπεριλαμβανομένων, για πρώτη φορά, τμημάτων σε ασπρόμαυρη αναλογική φωτογραφία IMAX. Οι ταινίες του Nolan, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το Tenet, το Dunkirk, το Interstellar, το Inception και την τριλογία του The Dark Knight, έχουν κερδίσει περισσότερα από 5 δις δολάρια στο παγκόσμιο box office και έχουν τιμηθεί με 11 Oscar και 36 υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων και δύο για Καλύτερη Ταινία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ UNIVERSAL PICTURES

Η Universal Pictures είναι τμήμα των Universal Studios (www.universalstudios.com). Τα Universal Studios αποτελούν μέρος της NBCUniversal. Η NBCUniversal είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες πολυμέσων και ψυχαγωγίας στον κόσμο στην ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία ψυχαγωγίας, ειδήσεων και πληροφορίας σε παγκόσμιο κοινό. Η NBC Universal κατέχει και διαχειρίζεται ένα πολύτιμο χαρτοφυλάκιο ειδήσεων και δικτύων ψυχαγωγίας, μιας κορυφαίας εταιρείας κινηματογραφικών ταινιών, σημαντικών τηλεοπτικών παραγωγών, ενός κορυφαίου ομίλου τηλεοπτικών σταθμών και παγκοσμίου φήμης θεματικών πάρκων. Η NBC Universal είναι θυγατρική της Comcast Corporation