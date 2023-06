Andeli Rent a Bike – Νέα μοντέλα Honda 2023 στο στόλο!

H ενοικίαση μηχανοκίνητου δίτροχου έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας με πρωτοπόρ στο είδος Andeli και νέα μοντέλα της Honda.

H ενοικίαση μηχανοκίνητου δίτροχου έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και η πρωτοπόρος στο είδος Andeli το αποδεικνύει διαρκώς με την προσθήκη όλο και περισσότερων νέων μοντέλων Honda στην ήδη πλούσια γκάμα της!

Αυτό σημαίνει πως στο εξής οι ενδιαφερόμενοι για ενοικίαση μοτοσυκλέτας από την Andeli θα έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν οκτώ νέα μοντέλα Honda 2023! Όπως για παράδειγμα το νέο best seller Transalp 750, το ριζοσπαστικό Hornet 750 και το περιπετειώδες Africa Twin 1100 σε απλή ή/και DCT έκδοση! Μαζί με αυτά, η γκάμα της εταιρείας καλωσορίζει ακόμα τέσσερις μοτοσυκλέτες 2023: Rebel 500, CB500X, NC750X και NC750X DCT είναι ήδη έτοιμες να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους!

Και για όσους δεν θέλουν μοτοσυκλέτα, η Andeli τους παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε scooter ή/και moped. Τα SH350, SH150, SH Mode 125, Genio 110 και Astrea Grand 110 είναι αυτά που θα καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες στο έπακρο!

Εσείς αποφασίζετε για τον εξοπλισμό

Η ενοικίαση μηχανοκίνητου δίτροχου Honda από την Andeli δεν σταματά στη μοτοσυκλέτα, στο scooter ή στο moped που θα επιλέξετε, αλλά συνεχίζεται και στον εξοπλισμό που επιθυμείτε προκειμένου να καλύψετε τις δικές σας ανάγκες. Αυτός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων βαλίτσες, κράνη, μπουφάν, αδιάβροχα, GPS, ακόμα και Action Cameras!

Αναλυτικές πληροφορίες για το Andeli Rent μπορείτε να δείτε στο λινκ https://andelimototouring.gr/enoikiaseis/

Who is who

Η Andeli είναι μία 100% Ελληνική εταιρεία, η πρώτη στον χώρο που δραστηριοποιήθηκε στο leasing μοτοσυκλετών και scooter. Kαλύπτει τις ανάγκες μεμονωμένων μοτοσυκλετιστών αλλά και ομάδων από αναβάτες που θέλουν να χαρούν το μαγικό κόσμο της μοτοσυκλέτας. Παρέχει τη δυνατότητα για βραχυχρόνια ενοικίαση μοτοσυκλετών και scooter κάθε τύπου και κυβισμού, καθώς και τη δυνατότητα για μακροχρόνια μίσθωση μοντέλων του κορυφαίου κατασκευαστή Honda. Ταυτόχρονα διοργανώνει και μοτοσυκλετιστικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό με αναγνωρισμένους F.I.M Moto Tour Assistants. Σε κάθε περίπτωση, οι προδιαγραφές ξεφεύγουν από τα στερεότυπα και χαρακτηρίζονται από παροχές με ξεκάθαρα ευρωπαϊκά πρότυπα. Μπορείτε να γνωρίσετε την ομάδα της Αndeli αλλά και το στόλο των μοτοσυκλετών της στις ιδιόκτητες σύγχρονες εγκαταστάσεις της, οι οποίες βρίσκονται στη Λεωφόρο Μεσογείων 355, ΤΚ 15231, Χαλάνδρι Αττικής.