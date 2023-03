Δύο εβδομάδες, χιλιάδες εικόνες και αναρίθμητες εμπειρίες σε ένα μοναδικό οδοιπορικό με μοτοσυκλέτα!

Ενα οργανωμένο ταξίδι δυο εβδομάδων στην Τυνησία μήκους 2.700 χιλιομέτρων προτείνει η Andeli Moto Touring στους λάτρεις των ταξιδιών με μοτοσυκλέτα.

Σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι στην Τυνησία θα γνωρίσετε μια μαγευτική Μεσογειακή χώρα, ένα ξεχωριστό σταυροδρόμι πολιτισμών με ιστορία 3.000 ετών. Θα επισκεφθείτε γραφικά Βερβέρικα χωριά με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, θα διανυκτερεύσετε σε «σκηνές» με τα πόδια να βυθίζονται στην άμμο της Σαχάρας και θα πλανέψετε τις αισθήσεις σας με τους αντικατοπτρισμούς της ερήμου.

Περιγραφή του Οδοιπορικού

Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα! Τα ταξίδια, ιδιαίτερα με μοτοσυκλέτα, είναι ο ιδανικός τρόπος να γνωρίσει κανείς καινούρια μέρη και πολιτισμούς. Σε αυτό το ιδιαίτερο οδοιπορικών των 2.700 χιλιομέτρων θα γνωρίσετε μια χώρα που έχει δεχθεί εμφανείς επιρροές από αρχαιοελληνικό, ρωμαϊκό, αραβικό, ισπανικό και γαλλικό πολιτισμό. Θα επισκεφτείτε γραφικά Βερβέρικα χωριά με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, ερήμους, καταπράσινες οάσεις, αλλά και σύγχρονα θέρετρα με εξαιρετικές παροχές. Θα διανυκτερεύσετε σε «σκηνές» κάτω από ένα γαλαξία αστεριών, θα δοκιμάσετε έντονες γεύσεις προβάροντας αέρινες ενδυμασίες και θα παζαρέψετε σε τοπικές αγορές μπαχαρικών, υφασμάτων, υαλικών. Θα φωτογραφηθείτε μέσα σε σκηνικά κινηματογραφικών ταινιών που έμειναν στην ιστορία της έβδομης τέχνης (Ο Πόλεμος των Άστρων, Άγγλος Ασθενής κλπ) και φυσικά θα «δοκιμαστείτε» οδηγώντας δίπλα σε αμμόλοφους και μέσα από φυσικές αλυκές. Φτάνοντας στην πύλη της Σαχάρας θα κοροϊδέψετε τις αισθήσεις σας με τους αντικατοπτρισμούς της ερήμου και μέσα από ονειρικές διαδρομές θα ζήσετε μοναδικές στιγμές και θα χαράξετε στο μυαλό και στην καρδιά σας εικόνες και συναισθήματα που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή.

Το χρονοδιάγραμμα

Το οδοιπορικό θα ξεκινήσει την Πέμπτη 26/10/23, όπου μέσω πλοίου της γραμμής θα ταξιδέψουμε για το Μπάρι της Ιταλίας και εκεί θα περάσουμε την πρώτη μας ημέρα. Την επόμενη θα διανύσουμε οδικώς 240 χιλιόμετρα για να φτάσουμε στο Σαλέρνο, όπου και θα διανυκτερεύσουμε. Από εκεί το πλοίο της γραμμής θα μας μεταφέρει στην Τύνιδα, πρωτεύουσα της Τυνησίας, με το οδοιπορικό στην Αφρικανική χώρα να ξεκινά ουσιαστικά το πρωί της Κυριακής 29/10/23. Ο δρόμος μας θα περάσει κατά σειρά από Γκάφσα, Τουζέρ, Ντουζ, Ταταουίν, Σφαξ, Χαμμαμέτ, με επιστροφή στην Τύνιδα το Σάββατο 4/11 και τελική άφιξη στην Ελλαδα την Τρίτη 7/11.

Σε πλήρη ανάλυση και με κάθε λεπτομέρεια, μπορείτε να δείτε όλες τις πληροφορίες για το οδοιπορικό “Tunisia Road Trip 2023” εδώ

Who is who

Η εταιρία Andeli Mototouring καλύπτει τις ανάγκες μεμονωμένων μοτοσυκλετιστών αλλά και ομάδων από αναβάτες που θέλουν να χαρούν το μαγικό κόσμο της μοτοσυκλέτας. Παρέχει τη δυνατότητα για βραχυχρόνια ενοικίαση μοτοσυκλετών και scooter κάθε τύπου και κυβισμού, καθώς και τη δυνατότητα για μακροχρόνια μίσθωση μοντέλων του κορυφαίου κατασκευαστή Honda. Ταυτόχρονα διοργανώνει και μοτοσυκλετιστικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό με αναγνωρισμένους F.I.M. Moto Tour Assistants. Σε κάθε περίπτωση, οι προδιαγραφές ξεφεύγουν από τα στερεότυπα και χαρακτηρίζονται από παροχές με ξεκάθαρα ευρωπαϊκά πρότυπα.