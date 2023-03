MotoGP 2023: Η αυλαία ανοίγει

Η νέα σεζόν στο MotoGP για το 2023 βρίσκεται λίγες μόλις ώρες μακριά, καθώς ομάδες και αναβάτες ετοιμάζονται για τον πρώτο αγώνα της φετινής χρονιάς – που ύστερα από πολλά χρόνια δεν θα πραγματοποιηθεί τη… νύχτα κάτω από το φως των προβολέων στο Losail του Κατάρ, αλλά στην πίστα ρόλερ-κόστερ στο Portimao της Πορτογαλίας.

Πέρα από τις ήδη γνωστές αλλαγές «στρατοπέδων» για ουκ ολίγους αναβάτες (δείτε περισσότερα στη συνέχεια), η σημαντική καινοτομία φέτος θα είναι οι αγώνες sprint που θα πραγματοποιούνται στα πλαίσια και των 21 προγραμματισμένων Grand Prix το Σάββατο το μεσημέρι, στις 3 τοπική ώρα.

Αν μη τι άλλο, πρόκειται για μια επιλογή η οποία έχει ως στόχο να αυξήσει το θέαμα, την απήχηση του αθλήματος αλλά και την επισκεψιμότητα των θεατών στις πίστες.

Σε ότι αφορά την δράση, η Παρασκευή παραμείνει σε γενικές γραμμές ως είχε περιλαμβάνοντας όπως και πριν δύο συνεδρίες: η πρώτη θα ξεκινά στις 10:45 τοπική ώρα και θα διαρκεί 45 λεπτά και η δεύτερη στις 15:00, αλλά με διάρκεια πλέον 60 λεπτών. Από τους συνδυασμένους χρόνους των P1 και P2, όπως πλέον ονομάζονται και επίσημα τα πρώην «Free Practice 1» και «Free Practice 2», θα καθορίζεται ποιοι αναβάτες θα προκριθούν αυτόματα στο Q2 (10 στο σύνολο) και ποιοι θα δώσουν τη μάχη για το πολυπόθητο διπλό εισιτήριο στο Q1.

Οι περισσότερες αλλαγές εντοπίζονται φυσικά το Σάββατο. Εν προκειμένω,οι Ελεύθερες Δοκιμές 3 και 4 έχουν πάει… περίπατο, καθώς τη θέση τους καταλαμβάνει τώρα ένα 30λεπτο Free Practice στο οποίο οι αναβάτες θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν ελαστικά και ρυθμίσεις. Αμέσως μετά για τη μεγάλη κατηγορία ακολουθούν τα Q1 και Q2, στις 10:50 και 11:15 τοπική ώρα αντίστοιχα, τα οποία θα έχουν διάρκεια 15 λεπτών το καθένα.

Εντούτοις, το νέο αλλά και το κυρίως συνάμα πιάτο του Σαββάτου είναι ο αγώνας sprint, που σίγουρα έχει τη δική του ταυτότητα. Ο… μίνι αγώνας θα εκκινεί στις 15:00 τοπική ώρα και η διάρκεια του σε γύρους θα είναι η μισή σε σχέση με το GP της Κυριακής. Ανάλογα με τη σειρά τερματισμού, σε κάθε αναβάτη θα απονέμονται μετά το πέρας του οι μισοί βαθμοί σε σχέση με εκείνους ενός GP, δηλαδή 12 θα για τον νικητή, 9 για τον δεύτερο, 7 για τον τρίτο και 6, 5, 4, 3, 2 και 1 βαθμοί για τον τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο, όγδοο και ένατο αναβάτη, αντίστοιχα.

Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι η σειρά εκκίνησης τόσο για τον αγώνα sprint του Σαββάτου, όσο και για το GP της Κυριακής, ορίζεται από τα αποτελέσματα των Q1 και Q2. Κάτι που διαφέρει ριζικά σε σχέση με ό,τι ισχύει στο WSBK αλλά και στην F1, όπου τα αποτελέσματα του αγώνα sprint ορίζουν το grid του αγώνα της Κυριακής.

Την Κυριακή, το warm-up διάρκειας μόλις 10 λεπτών θα λαμβάνει χώρα στις 09:45 για τους αναβάτες του MotoGP. Στη συνέχεια, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία για πρώτη φορά στα χρονικά και για 30 λεπτά να δουν από κοντά τους ήρωες τους σε μια διαδικασία αλά F1 που φέρει την ονομασία «Rider Fan Show».

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του αγώνα… πλήρους διάρκειας σβήνουν την Κυριακή στις 14:00 τοπική ώρα.

Ladies and gentlemen, the 2023 #MotoGP opening titles! 📽️

We are ready, let’s go racing! 🚦 pic.twitter.com/DGHzAfG9OP

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 23, 2023